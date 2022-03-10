DJI Neo 2 (Quick Look) - Master Flight

Denne kameradronen er utviklet for å gjøre det enda enklere å ta episke videoer og opptak takket være smart sporings- og hindringssensorteknologi.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Denne gangen tar vi igjen en titt på et helt nytt prosjekt fra DJI.De satser virkelig på det og har gjort det i løpet av den siste halvannen måneden, og jeg har blitt fortalt at vi ikke er i nærheten av slutten ennå i denne flommen av nye utgivelser."
"Og vel, de har en tendens til å falle i to kategorier med DJI.Vanligvis er det en av de veldig iterative, små oppgraderingene over det eksisterende produktet fra, la oss si, fjoråret.Og noen ganger får du noe som er mye mer transformerende."
"Det er i bunn og grunn det samme med alle produkter som kommer ut halvårlig, som med iPhones eller Samsung Galaxy-telefoner.Noen ganger er det en veldig forsiktig oppgradering, andre ganger er det den store.DJI Neo 2 er en av de mindre."
"Selv om det er noen ganske sprø oppgraderinger her og der, men de fleste av dem vil ikke forvandle måten du bruker den billigste dronen deres på.Det skal sies at det dessverre er slik som i mange tilfeller med maskinvare som lanseres med mål om å være billig, så blir de vanligvis litt dyrere året etter eller et par år etter, for nå har de gjort sitt store inntog på markedet og nå er det på tide å øke innsatsen og øke forskuddet du får på hvert eneste solgte produkt."
"Så dette er omtrent 20 prosent dyrere.Det er fortsatt DJIs desidert, desidert, desidert billigste drone.Så dette vil være den som, la oss si, en ikke-entusiast, men kanskje bare en herlig, heldig amatør ville kjøpe for å fly med sønnen sin eller bare for å gjøre en liten overflyvning og ha det gøy med gleden det kan være å fly med en drone."
"Det er dyrere, det er irriterende, men det er det fortsatt, for eksempel her i Danmark, Jeg tror det fortsatt koster 1800 danske kroner å starte, og det er vel ikke en spontan kjøpspris, men det er veldig mye nærmere det ved siden av noe som Mini 5 Pro, som er mange ganger så mye."
"Så hva får du?Du får en helt ny sensor, noe som er flott.Det er en halvannen tommers CMOS-sensor på 12 megapiksler, som nå er montert på en to-akset mekanisk gimbal."
"Den siste kunne bare vippe oppover og nedover, men som du kan se, har denne full rekkevidde bevegelse som du ville fått på en mye dyrere drone, altså både tilt og roll.Og det er elektronisk stabilisering, men likevel bør det være mye mer brukbart under de fleste forhold.Det er 49 gigabyte intern lagringsplass, noe jeg synes er flott."
"Det er avtakbare batterier her sammen med nye sensorer foran og bak.De har vært nødt til å bygge disse små antennene på baksiden, fordi disse vanligvis er bygget inn i droneskallet, men denne er så liten, så de må monteres på utsiden.Men det er likevel sensorer rundt omkring, både her foran og på toppen og bunnen, noe som betyr at den kan føle i flere retninger enn før, noe som er flott."
"Den veier fortsatt 151 gram, noe som betyr at du ikke trenger noen sertifisering eller registrering for å fly med det, siden det er under 249 gram.Du flyr rundt 19 minutter på én lading, men hvis du kjøper Fly More-settet, som du hvor du også får denne kontrolleren, har du to til som du kan bytte med, noe som betyr at det burde være noe i nærheten av en times flytid under gode forhold."
"Jeg synes det er ganske bra.Det siste jeg bare, dette er ikke nytt, men det er så deilig å ha propellbeskyttere ...på her.Hvis det er én ting jeg gjør når jeg spiller inn EV times B-roll-opptak, så er det med en Mini 5 Pro der det for øyeblikket ikke finnes propellbeskyttere."
"Og når du panorerer, blir du veldig klar over at disse propellene er så tynne at selv på nært hold til tett løvverk, kan den rive dem i filler.Du får ekstrautstyr som du kan bytte med, men det er likevel så fint å se at disse er et alternativ her, for la oss innse det, mange av de som kommer til å kjøpe denne kommer til å være amatører."
"Så de vil bare fly rundt, noe som betyr at det er mer sannsynlig at den vil støte på inn i noe nå og da.Og nå er du ikke bare avhengig av at propellen til dronen er godt bygget, men men du har noe som kan ta mesteparten av disse treffene."
"Og det er ikke bare hvis du vrir deg inn i noe.Det er også hvis den krasjlander, hvis den krasjlander opp ned.Det er bare så fint å vite i hjertet ditt når du flyr med det at det vil være i stand til å tåle litt mer enn en vanlig drone med en ubeskyttet propell."
"Så jeg tror fortsatt at dette sannsynligvis er et av de beste produktene DJI noensinne har gitt ut fordi det appellerer til alle om å plukke opp en drone og begynne å fly med den.Jeg er ikke sikker på at det er det vi trenger i 2025 med tanke på situasjonen, men det er likevel kult å se demokratiseringen av denne typen teknologi."
"Så takk for at dere så på.Vi ses på neste."