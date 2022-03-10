Sharp automatisk platespiller RPTT100 (Quick Look) - klassisk stil med moderne bekvemmeligheter

Sharps nye platespiller er et godt eksempel på hvorfor folk fortsatt elsker platespillere i dag.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Det er mange som klager over at vi beveger oss for raskt inn i en helt digital verden.digital tidsalder og forlater analoge formater og måter å gjøre ting på."
"Noen mennesker liker ikke det.Det ser du i dagens brede forbrukstrender.Og det er til og med folk som nå vil ha en dum telefon som aktivt hjelper dem med å skru ned mengden bruk av sosiale medier som de gjør."
"Eller de vil ha hodetelefoner med ledning fordi de foretrekker lydsignaturen fra disse.I vår tid ser vi også en stadig økning i salget av gamle vinylplater.Folk liker ikke bare lyden som vinylspillere og selve formatet produserer, men også varmere lydsignaturen som vi har hørt om i tiår etter tiår, men det er også fordi at det skaper en tilsiktet handling ut av noe."
"I stedet for å bare sette på deg AirPods og høre på det Spotify spyr ut kjøper du en plate, tar den ut av det lille papphylsteret, legger den i på, du setter pickupen på og du lytter intenst.Det var en handling du valgte fordi du ville at den skulle være bevisst."
"Jeg tror det er veldig viktig, spesielt i vår tid.Og noe som dette, Sharp Automatic Turntable RP-TT100, kan faktisk hjelpe deg oppnå det, men ved å blande inn noen av de bekvemmelighetene som følger med den moderne dagen.Først og fremst er dette bare en vinylplatespiller, en platespiller, men utstyrt med en digital opptaker."
"Hva betyr det?Det betyr at i de fleste tilfeller, forresten, vi har ikke satt sammen dette helt, vi vil for en fullstendig gjennomgang, men akkurat nå fjerner jeg bare dette lille plastdekselet her.Den er pent laget, det må jeg si."
"Den er ikke så dyr, men det virker som om plasten, materialbruken og generelle designet, det minner veldig om 80- og 90-tallet, men det føles som om det er solid og det er bra.Poenget er at her har du en reimdrevet 33,5 RPM vinylplatespiller."
"Den har også 45 RPM, avhengig av hva du liker.Utstyrt med alle de tradisjonelle knottene og knappene her, og det er en hel aluminiumsplate utstyrt med denne gummipolstringen her, som betyr at den er glatt og ikke riper den aktuelle platen, og med denne veldig fine armen her, som er helautomatisk."
"Så du får en vinylspiller, du kan kjøpe dem for nesten ingenting på et loppemarked.Så hvorfor er dette annerledes?Først og fremst kan den ta opp platene dine mens de spilles av.Det er en USB type C-port på baksiden, og den kan digitalisere platene dine mens du spiller dem."
"Så det kan bety at hvis du har en bestemt plate som du elsker, og du elsker den i denne spesielle måten, mens du spiller den hjemme, vil den digitalisere disse sangene og hjelpe deg lytte til dem på farten fra telefonen, for eksempel, hvis det er det du liker.Men det går lenger enn det."
"Denne er Bluetooth-kompatibel, noe som betyr at uten noen dongler eller hjelp, vanligvis noe du må betale tusenvis av kroner for, for eksempel for en Sonos-kompatibel en.Dette er innebygd."
"Og det betyr at hvis du vil spille dem, men du for eksempel ikke vil ha så mye ekstra utstyr under som er helt analogt, vil du ha den analoge intensjonen om å sette på plata, men du vil bruke Bluetooth-høyttalerne dine hjemme.Vel, dette gjør det mulig for deg å gjøre det uten problemer eller uten å gjøre noe ekstra."
"Og det synes jeg er flott.Den er selvsagt også helt i samsvar med RCA.Så det betyr at det finnes telefonlinjer.Men Bluetooth 5.4 er en fantastisk standard med stor rekkevidde."
"Så selv om denne ikke er Wi-Fi-aktivert, er sjansen stor for at du skal kunne plassere den sentralt i hjemmet ditt og nå Bluetooth-høyttalerne som du kanskje har rundt omkring.for å spille av noe fra denne.Og tenk deg at det ikke er den analoge forbindelsen, men det er en én-til-én-gjengivelse av hva denne maskinen skaper, som lydsignaturen den skaper fra platen, bare ved å spille fra Bluetooth-høyttalerne dine."
"For meg er dette en veldig lovende teknologi, fordi den overskrider grensen mellom gamle analoge lyttemønstre og moderne bekvemmeligheter.Men vil den tåle intens granskning?Vi setter vinylspesialisten vår her på oppgaven, så får vi se hva han sier."
"Inntil da, vi ses på neste."