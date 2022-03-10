Dreame Matrix 10 Ultra (Quick Look) - Et stort sprang fremover

Dreames nyeste flaggskipmodell kommer med en større basestasjon og noen flotte, nye funksjoner.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Det er litt forvirrende å kjøpe en ny flaggskip-robotstøvsuger fordi serien har en tendens til å til å bli litt blandet sammen."
"Så vil du helst kjøpe en Saros C70 med robotarm eller en Saros S10?Vil du helst kjøpe Dream X50 Ultra eller Matrix 10 Ultra?Hvis man ser på det fra et eksternt perspektiv, og hvis man ser litt på spesifikasjonene, ser det ut til at den nye Matrix 10 Ultra er det helt nye flaggskipet fra Dream."
"Og det er en produsent som vi har sett frem til i årevis, fordi de har en tendens til å virkelig flytte grensene for denne typen smarthusprodukter.Hva er det som er nytt med Matrix 10 Ultra?Mange av teknologiene som du vil se i denne er felles med X50 Ultra."
"Du betaler litt mer, spesielt fordi dette er nytt, men det er i denne basestasjonen her, som er massiv, spesielt ved siden av den mindre X50 Ultra, at den viktigste differensiatoren eksisterer.For hvis jeg klikker på denne knappen her oppe, så svinger denne døren ut, og det er sikkert noen ting her inne som er normale, som støvsugerposen, som søppelposen, men se på hva som er innenfor den døren der."
"Ja, totalt tre sett med moppeputer.Disse tre, de to siste er under den akkurat nå, kan byttes ut automatisk.La meg konstruere et scenario der dette er relevant.Så dette ville være å kjøre rundt, og kanskje det er et tregulv."
"Den vil da støte på, som den ville i sin første skanning, den kjører over på fliser.Kanskje et bad, kanskje et kjøkken, eller kanskje et teppe, for eksempel, som mange mennesker pleier å ha.Den registrerer, akkurat nå er jeg på fliser."
"Deretter kjører den tilbake til hjemmebasen, og disse begynner å rotere.De kan festes her inne, bringes ned og klikke magnetisk under vakuumet.Den har nå byttet ut moppeputene.Deretter forlater den basen og fortsetter med sine rutiner."
"Det betyr at de kan ha tre forskjellige sett med moppeputer for ulike typer oppgaver som kan byttes ut automatisk.Det er ganske kult.Det betyr at denne romstasjonen blir ganske stor."
"Det øker ikke størrelsen på vakuumet, for dette må bare ha den magnetiske mottakere som mottar de nye moppeputene.Men selv om den er stor, spesielt når den er svart, kan du få den i hvitt som som passer litt bedre inn."
"Det er et åpenbart sprang fremover, noe vi forventer av Dream, og det er flott å se det.Utover det er det virkelig sterke grunnleggende egenskaper, et uttrekkbart LIDAR-panel ved siden av kameraet kameraer her på bunnen for økt navigasjon."
"Vi snakker om DTOF, AI og 3D-strukturert belysning gjennom RGB-kameraet.Den gjenkjenner over 240 forskjellige objekter, så den vet hvordan den skal navigere når den faktisk støvsuger og mopper.Disse roterende moppeputene blir vannet gjennom vanntanken på innsiden, og det kan komme opp til 100 grader, noe som er flott."
"De renser seg selv ved 100 grader, noe som betyr mindre mugg, mindre smuss vil bygge seg opp.Den har en søppelbøtteholder inni, som er på 0,31 liter, noe som faktisk er flott.Batteriet er på 6400 mAh, noe som betyr at den kan kjøre lenge uten å måtte gå på tilbake til basestasjonen, noe den selvsagt kan gjøre dynamisk."
"Den har et sug på 30 000 pascal, noe som er flott.Det er vanligvis et mål som ikke betyr så mye for mange, men det er det blant de beste på markedet for øyeblikket.Den har også det flotte VersaLift-systemet, noe som betyr at du kan se at det er mye ettergivelse i disse hjulene her."
"Det betyr at når den kjører til en dørterskel, vil den amputere oppover, og så løper den mot dørterskelen slik at den kan kjøre over.Og takket være denne mengden fjæring er den i stand til å gjøre det.Alle disse grunnleggende faktorene er veldig sterke."
"Igjen, den kan krysse åtte centimeter av dørterskelen.Det er forresten den maksimale høyden.Men takket være dette systemet bryter det ny mark.Og bare av den grunn synes jeg det er verdt å ta en titt på hvis du er på utkikk etter det aller beste."
"For mye mer om Dream, er du allerede på rett sted.Det er Game Ranger.Vi ses på den neste."