GRTV News - 2XKO lanseres for PC og konsoller 20. januar

Utgivelsesdatoen har blitt avslørt tidlig for Riots kommende fighter.
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og vil se mer, må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra."
"Flere spillanmeldelser, forhåndsomtaler av spill, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive anmeldelser, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig mye mer.I dag snakker vi uten videre om 2X KO, League of Legends-kampene spillet som debuterte i Early Access i oktober, kommer ikke til å bli værende i Early Access lenge, ettersom det ser ut til at det kommer til å lanseres for PC og konsoller ved full lansering på den 20. januar 2026."
"Så dette er forresten ikke helt bekreftet, det er det ikke, men det er i utgangspunktet alt annet enn bekreftet.Jeg vil si at det er 99,999 % sjanse for at det skjer, med tanke på at WCCF tech har sett en trailer som hadde gått live for tidlig eller tidligere enn planlagt, og som siden ble tatt ned fra Riot Games' YouTube."
"Som vi har sagt tidligere, er ikke dette noe vi nødvendigvis kan bekrefte 100 %, men med tanke på at traileren hadde den utgivelsesdatoen, kan man tenke seg at det er er når de planlegger å slippe den.2X KO har fått ganske god respons fra folk i Early Access-fasen med noen få mestere tilgjengelig for deg å kjempe mot."
"Det er forresten en 2v2 tag fighter, hvis du ikke er klar over det, som er en slags sjanger som vi har ikke har sett utforsket i så mange kampspill i det siste.Det er noe som virkelig kan bryte seg inn på scenen, tror jeg i hvert fall, og gjøre en stor innvirkning."
"Og det ser ut til at det kommer til å bli starten på et stort år for kampspill i 2026 hvor vi får se Avatar Legends, Marvels versjon av Fighting Souls, et nytt Virtua Fighter I tror kommer, Guilty Gear Strive 2.0 tror jeg også står på folks ønskelister.Så alle disse tingene kan være veldig, veldig spennende for fans av kampspill, med tanke på dette året var ganske dårlig når det kom til kampspill, med mindre du regner 2KX KO som en del av det utgivelsesåret."
"Men ja, vi har ikke fått denne offisielle bekreftelsen ennå.Jeg sier dette nå, for jeg vedder på at om et par timer, når jeg legger ut denne videoen opp og det hele har gått live, vil selve videoen fra Riot Games bli lagt ut der, som er bare ofte min flaks, men du kan forvente at det sannsynligvis vil bli annonsert ganske snart."
"Vi går inn i det nye året i morgen, og med tanke på at det er tre uker igjen til 20. januar, så la meg ta en titt.En, to, tre uker i går.Så det er ikke så langt unna, og det er ikke mye de egentlig kan gjøre på den tiden."
"Det er håp om at en slik kunngjøring vil komme med en ny karakter, fordi 2X KO faktisk ikke har så mange karakterer når du tenker på et kampspill, og spesielt et kampspill som har 2v2s, så du får 4 av de 12 jeg tror det er rundt 12 fighterne som er tilgjengelige akkurat nå, hver gang du spiller spillet."
"Med mindre du har speilkamper, noe som er mulig.Men uansett, det som i hvert fall jeg personlig elsker med 2X KO, er at de alltid gjør ganske unike fightere som føles som om de definitivt er annerledes enn alle andre.Du har ikke bare forskjellige bevegelsessett eller forskjellige design som folk liker, men forskjellige spillestiler er ikke bare zoner, eller rush, eller rushdown, eller tank, eller noe sånt, eller treg og grappler."
"Det er mange forskjellige måter å spille det på, og jeg liker det veldig godt.La meg få vite hva du synes om 2X KO.Er du spent på denne utgivelsesdatoen?Kommer du til å hente det gratis når det lanseres den 20. januar 2026?La meg få vite alt dette og mer, så ses vi i løpet av året for flere GRTV-nyheter."
"Farvel og på gjensyn."