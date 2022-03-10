OnePlus Pad Go 2 (Quick Look) - IMAX-lignende bilder

Dette nettbrettet er designet for å gi en enestående seeropplevelse med en krystallklar 2,8K-skjerm i IMAXs bredere sideforhold.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.OnePlus var faktisk ganske sent ute med å hoppe inn i nettbrettspillet, men da de endelig med sitt første nettbrett og tastatur som vi anmeldte her på kanalen og på din Gamereactor Domain of Choice, vi elsket absolutt den tingen."
"Den var rask, den hadde virkelig overbevisende programvareløsninger fra OnePlus selv, og den kombinasjonen av pennen og tastaturet gjorde den faktisk til en ganske god arbeidsstasjon.Det var bare utrolig å se hvordan OnePlus fikk det til, helt fra starten av.Men som med alt annet forbrukerteknologi, er det som følger etter et flaggskip billigere modeller som ofrer noen komponenter og funksjoner for å nå et lavere prispunkt."
"De gjorde det med OnePlus Pad Go i utgangspunktet, og her har vi den splitter nye OnePlus Pad Go 2.Som du kan se, er den allerede utstyrt med et par tilbehør som vi mottok med vårt anmeldelsessett sammen med selve nettbrettet."
"Så det er denne lille pennen her.Den ligger i denne lille lommen her, som er en del av omslaget, fordi dette ikke forankres magnetisk.Vi kan ikke på dette tidspunktet si noe om effektiviteten av noen av disse tingene, vi har ikke prøvd dem ut, vi har rett og slett nettopp mottatt dem, så vi gir deg en veldig rask første titt på noen av disse tingene."
"Så dette føles veldig lett og spinkelt, men hvis det er Wacom-aktivert, kommer det sannsynligvis til å gjøre det bra på skjermen, spesielt hvis du bare skribler nudler, nudler, notater, eller hvis du gir dette til et barn, noe jeg tror er mye mer sannsynlig.Fordi disse nettbrettene er svært rimelige, forventes det at de vil koste rundt 250 euro, er virkelig laget for å gi bort til noen som ikke trenger å betale så mye."
"Så hvis den får en skramme, hvis den får en ripe, eller hvis den er i syltetøy- eller sjokoladesmurte hender, er den ikke så mye å si, fordi du kjøpte den som en billigere investering, mens du selv kanskje ønsker å skreddersy nettbrettet ditt mer til profesjonelle eller voksne, modne behov."
"Poenget er at hvis det er rundt € 250, er det ganske rimelig at pennen ikke dokker.Dette omslaget har en merkelig gjennomsiktig bakside, som jeg ikke er helt sikker på jeg liker, men selve nettbrettet kan du ikke se når du tar det av fra dekselet at det er billigere enn andre konkurrerende modeller."
"Android-nettbrettdesignet er ikke så interessant i seg selv, men det føles i hvert fall ikke billig.Dette kan være plast, jeg vet ikke, men det føles som anodisert aluminium og den er også utrolig lett, spesielt med tanke på at denne har en 10 000 mAh batteri inni."
"Denne skjermen her, du kan selvsagt ikke se den når den er slått av, men det er en 900-nit, 12-tommers skjerm med 1980 x 2800 piksler, noe som betyr at de kommer til å få ganske høy tetthet rundt, og den har også 120 Hz, noe som betyr at hvis et barn eller en yngre person spiller, multitasking, eller hva som helst, kommer det til å føles raskt."
"Den har Android 16 om bord, og dermed OxygenOS 16.Den drives her inne av MediaTek 7300 Ultra-brikkesettet med aptX HD-støtte sammen med enten 128 eller 256 GB lagringsplass og 8 GB minne.Den finnes også i en mobilmodell, hvis det er det du ønsker."
"Er denne rask?Er MediaTek 7300 Ultra rask nok, ikke bare for nå, men for et år eller to i fremtiden?Det kan vi ikke si.Det er veldig vanskelig for oss å si."
"Vi skal gå gjennom det hele, kjøre hastighetstestene våre og se om dette føles bra nok for grunnleggende multitasking, et lite spill her og der, og til daglig bruk.Det forventer vi at den vil være, men hvordan den vil eldes, det er det ingen som vet.Kameraet her bak er et 8-megapikselkamera med én linse."
"Det kommer ikke til å spille noen rolle.Det som vil ha noe å si, er at her på siden, klemt inn mellom høyttalerne her, er et SD-minne kortspor, noe som betyr at vi vil oppfordre deg til å kjøpe 128 GB-modellen.Ikke betal ekstra, for hvis du bare kan utvide den med et billig 256 GB minnekort, hvorfor ikke bare gjøre det?Igjen, for € 250 eller deromkring, virker den stor, 120 Hz-skjermen er god, og hvis ytelsen er som de sier, er den vel lett å anbefale?Men vi får se hvordan det faktisk blir når vi virkelig får testet."
"Vi ses på neste."