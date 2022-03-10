OnePlus Watch Lite (Quick Look) - Batteri Beast

Denne smartklokken er designet for å være den perfekte treningspartneren ved å tilby et bredt utvalg av funksjoner og verktøy som kombineres med et batteri med lang levetid som ikke svikter deg midt i treningsøkten.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Tidligere i år tok vi en titt på den splitter nye OnePlus Watch.Du kan fortsatt kjøpe den akkurat nå."
"Jeg tror dette er OnePlus Watch 3.Den er flott.Det er det virkelig.Det er uten tvil den beste Android-baserte smartklokken du kan kjøpe i dag, Det er sprøtt, for OnePlus begynte med OnePlus Watch, den første, virkelig feil."
"Den brukte ikke Googles Wear OS-plattform.I stedet brukte den sin egen proprietære plattform for sportsbånd, som åpenbart hadde forferdelige feil.Den telte feil skritt."
"Det var ikke pent.Det var bare ikke godt nok.Nå, selv i tredje iterasjon, er det flott.Den har til og med satt Samsung helt på sidelinjen, etter min mening."
"Og nå har de lagt ut dette, som er en merkelig ting, for da dette først ble lansert, trodde jeg at dette skulle være OnePlus Watch S.Og det finnes, mener jeg å huske, en tilsvarende i Oppo, som er morselskapet, Oppo, deres lineup."
"Og med Oppo er det denne S-formen, som er den samme grunnleggende klokken, men den er slankere og ser mer futuristisk og moderne ut.Men dette er ikke S.Dette er Lite."
"OnePlus Watch Lite bytter ut det gammeldagse Wear OS for OnePlus sin egen proprietære plattform.Det betyr at du får opptil 10 dagers batterilevetid.Og du ofrer ikke så mye annet, men fortsatt 10 dagers batteritid i en klokke som er så tynn."
"Størrelsen på huset er også 35 gram, og 8,9 millimeter tykt.Det er virkelig noe for seg selv.Du får denne 1,46 amoled-skjermen."
"Det er en ripebestandig overflate som topper rundt 600 nits eller 3000 nits i sportsmodus, noe som betyr at den raskt og fullstendig vil ødelegge deg med lysskarphet på skjermen, så du ikke er i tvil om hva som skjer."
"Det er dette belegget som gjør at det er lett å ta på med våte hender, noe som er flott.Og det er en haug med kule sensorer her nederst, som kommer i kontakt med toppen av håndleddet ditt, som puls- og bloxogeninnivåmålinger, noe som er flott."
"Det er også det man kunne forvente.Og det finnes også noe som kalles en velværesjekkfunksjon, som generelt sett tar hensyn til en rekke ulike parametere om kroppens helse og forteller deg på en mer oversiktlig måte hva som skjer."
"Den er egentlig laget for å være billig.Den er også laget for å vare lenge.Det var to.Og så er den laget for at du skal kunne trene med den."
"Det betyr at det finnes over 100 sportsmoduser.Det er dual band GPS, alle de kule greiene.Og alt dette forventer vi også vil komme til en svært konkurransedyktig pris.Den er litt liten."
"Den bruker 22 millimeter klosser og 1,46.Det er ikke verdens største klokke.Absolutt ikke for store mannshåndledd, men den er heller ikke liten.Og den ser ut til å ville slåss med.., mange av de andre kinesiske produsentene, men også billige sportsbånd."
"Dette er absolutt penere enn det.Og hvis du tar av dette ganske generiske OnePlus-gummibåndet og tok på deg noe litt mer prangende, dette er noe som begge kan gjøre for løpeturen din og også til middag og cocktails etterpå, og det er det man ønsker seg av en god klokke."
"Det er allsidighet mer enn noe annet.Vi må undersøke dette nærmere og se hvordan det faktisk presterer veldig snart.Vi ses på neste."