OnePlus 15R (Quick Look) - Grenseløs kraft

Den nyeste smarttelefonen fra OnePlus er designet for å tilby ytelse på toppnivå uten å bli holdt tilbake av typiske begrensninger.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.I fjor, da OnePlus publiserte flaggskipet sitt, gjorde de også en R-versjon, som bare var litt rimeligere enn det vanlige flaggskipet, med få kompromisser."
"Og i dag er det nøyaktig samme situasjon, for dette er OnePlus 15R.De lanserte OnePlus 15 for, det føles som en måned eller så siden, og nå har vi allerede har en rimeligere versjon, som kutter noen få kameraer, men til syvende og sist, egentlig ikke ofre mye for å spare rundt 200 til 250 euro billigere."
"Jeg må presisere at vi ikke har de eksakte prisene på tidspunktet for innspillingen, vi spiller inn dette noen dager før embargoen når du ser på dette, så vi vet ikke sikkert, men det er definitivt slik det burde være.Så hva er hovedoverskriftene til dette litt rimeligere OnePlus-flaggskipet?Vel, først og fremst er batteriet helt vanvittig."
"Dette er 70, det er 7 400 milliamperetimer.Det burde gi deg gjennom, som om vi snakker om at vi overskrider det som normalt ville være beskrevet som en to-dagers telefon og inn i tre-dagers telefon territorium.Og her snakker vi om fullt bruksmønster."
"Det er vanvittig, og selvsagt oppnådd med solid state-batteridesign, som bare tar oss til høyere tetthet med samme vekt og størrelse.Det er fantastisk.Den har også 80 watts ladekapasitet, noe som er flott, så alt dette er bra."
"På innsiden er det samme brikkesett, så det er en Snapdragon 8 Gen 5 sammen med Oxygen OS 16, selvsagt.Den har av en eller annen grunn en veldig høy IP-klassifisering.Så det er flott, IP 69, tror jeg, 69K.Det er i det minste høy IP-klassifisering, noe som betyr at den er både støv- og vannavstøtende, denne kommer til å prestere bedre enn selv flaggskipene som konkurrerer direkte med den i dag."
"På innsiden finner du 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass i denne versjonen.Skjermen her er av samme dimensjon, så det er en 6,83-tommers AMOLED-skjerm, som vil kjøre med en oppløsning på 1272 x 2800.Det er kult."
"Den vil nå en topp på rundt 1800 nits, så jeg tror det er litt lavere enn den vanlige 15, og den vil kjøre med samme oppdateringsfrekvens på 165 hertz, som OnePlus 15 også kunne gjøre i visse spillscenarier.Det er to kameraer, igjen, det er et av de største ofrene her, et 15-megapiksel hovedkameraet sammen med en time-of-flight-sensor og blits, og et 8-megapikslers ultravidvinkelkamera."
"Nå tenker du kanskje at det er et ultravidvinkelkamera med lavt antall megapiksler, og det er jeg enig i.Vi må se hvordan det faktisk presterer, men jeg vil hevde at gjennom hele Hasselblad-årene ble OnePlus faktisk ganske gode på sine beregningsbaserte fargekoreograferte presisjon og kalibrering, til et punkt der jeg ikke vil si at det er kvalitet på pikselnivå etter at det første bildet er tatt, men det har en viss profil og en viss mening, som mange anmeldere, inkludert oss her, likte veldig godt."
"Igjen, som jeg sier, er prisen ukjent, men hvis den kommer inn på rundt € 250 billigere enn vanlige 15 og du ikke er en stor kameramenneske, er sjansen stor for at du kommer til å bli veldig fornøyd med denne.Så dette er OnePlus 15R, vi skal anmelde den i sin helhet, vi sees på neste."