Vi presenterer AMD FSR 'Redstone' - ML-forbedret ytelse og fordypning

Vi presenterer AMD FSR 'Redstone'
"Det jeg elsker mest med spill, er hvordan det aldri slutter å utvikle seg.Ikke bare i hvordan vi spiller, men også i hvor dypt vi opplever verdenene vi trer inn i.Tidlig i år på Computex delte jeg et glimt av denne fremtiden med FSR Redstone, vår neste generasjon av nevrale gjengivelsesteknologier."
"Og i dag er den fremtiden her.FSR Redstone gir utviklere nye verktøy for å skape, og spillere opplevelser som føles rikere, mer levende og mer oppslukende.Vi kommer til å ha mer enn 200 spill som støtter ML Power Upscaler innen utgangen av året, som leverer tilnærmet naturlig bildekvalitet fra bilder med lavere oppløsning i sanntid."
"Men dette er bare begynnelsen.Det er så mye mer i vente, og vi gleder oss til å se hvordan utviklere og spillere tar disse teknologiene til liv.Vi tok en grundig titt på den moderne grafikk-pipelinen og stilte et enkelt spørsmål: Hvor kan maskinlæring virkelig forandre spillopplevelsen?Dette spørsmålet førte til at vi utviklet tre nye teknologier, som ble en del av ML-oppskaleringen vår som en del av FSR Redstone-familien."
"Ray Traced Lighting er fantastisk, men utrolig krevende.Moderne spill bruker enormt mye tid på å beregne stråler som spretter rundt i komplekse scener.Så vi tenkte oss den prosessen helt fra grunnen av.FSR Ray Traced Caching er et sanntids nevralt nettverksdrevet system som forandrer hvordan strålesporet belysning beregnes."
"Tenk på det som lysintelligens innebygd direkte i motoren.I stedet for å beregne hver eneste stråle på nytt, lærer Ray Traced Caching i sanntid, og gjenkjenner lysmønstre, forutser atferd og gjenbruker informasjon med utrolig effektivitet.Resultatet?Vakker, realistisk belysning til en brøkdel av prisen."
"Vi er stolte av å samarbeide med Fatshark, skaperne av Warhammer 40,000 Darktide, for å vise frem den første implementeringen av Ray Traced Caching, som gir rikere og vakrere belysning til alle miljø.Du vil se denne teknologien i spill neste år, og den kommer til å omdefinere filmatiske troskap i sanntidsopplevelser."
"Deretter fokuserer vi på å forbedre strålesporingsdetaljene, spesielt i scener som er oppskalert, der tradisjonelle denoisere ofte gjør detaljene uskarpe eller mister fin informasjon.FSR Ray Regeneration er vår ML Power-løsning for å gjenopprette detaljer i strålesporede effekter.Ved hjelp av nevrale nettverk som er trent opp på bilder med få eksempler, rekonstruerer den hva det endelige bildet skal se ut, noe som gir skarpe refleksjoner, rene skygger og mer naturtro overflater."
"Hver eneste ramme føles mer levende.Du kan se denne teknologien i aksjon akkurat nå i Call of Duty Black Ops 7, der den leverer ultrarealistisk belysning i fartsfylte spill, og mange av neste års toppspill er under utvikling nå."
"Med Ray Regeneration muliggjør vi strålesporing av høyere kvalitet med høyere ytelse.Og dette er bare begynnelsen.La oss høre fra min gode venn Matt Booty fra Microsoft, som vil dele sine erfaringer med FSR Redstone."
"Takk, Jack.Hei, alle sammen.Jeg er Matt Booty, president for spillinnhold og studioer hos Xbox.I min rolle har jeg æren av å jobbe med noen av de største kunstnerne og kreatørene, og tekniske direktører i verden."
"Vi har en lang historie med AMD, fra våre ambisiøse maskinvareplaner til hvordan teamene våre jobber sammen i dag for å levere den beste opplevelsen i klassen for spillerne våre i spill som Call of Duty.Strålesporing i sanntid muliggjør virkelighetstro, realistiske, filmatiske refleksjoner, men for mange spill er kjøretidskostnadene uoverkommelige."
"FSR Redstone bidrar til å endre dette.Vi har samarbeidet tett med AMD om å utvikle FSR Ray Regeneration for å oppnå en vesentlig forbedring av strålesporing i sanntid.Jeg er glad for å kunne si at Call of Duty Black Ops 7 er det første spillet noensinne som viser denne visuelt forbedrende teknologien."
"Med dagens Redstone-lanseringsdriver er også FSR Frame Generation nå tilgjengelig for spillere som kjører Call of Duty Black Ops 7 på AMDs grafikkort i 9000-serien.Disse ML-teknologiene hjelper teamene våre med å oppnå mer virkelighetstro grafikk samtidig som de leverer god følelse og høy ytelse som Call of Duty er kjent for."
"Vårt arbeid med FSR Redstone er bare ett eksempel på hva dette partnerskapet åpner opp for i dag, og teamene våre gleder seg til å dele mer av hva samarbeidet med AMD vil åpne opp for i fremtiden på tvers av spill og vår neste generasjons maskinvare.Takk, og tilbake til deg, Jack."
"Takk, Matt.Det har vært utrolig å jobbe med teamet ditt, og jeg er så takknemlig for samarbeidet vårt.Vår neste store oppgradering bygger på et fundament vi introduserte med FSR 3, analytisk ramme generering drevet av deterministiske algoritmer."
"Det satte scenen.Det beviste hvordan dramatisk jevnere bevegelser kan omdefinere spillingen, og det viste bare hvor transformativ bildegenerering kan være.Nå tar vi det enda lenger."
"Vår nye ML-baserte rammegenerering bruker avanserte nevrale nettverk som er trent på noen av de mest utfordrende scenariene i moderne spill, fra høyhastighetsracere til kaotiske slagmarker.Resultatet?Bevegelser som ikke bare er jevnere, men virkelig sømløse."
"I dette eksemplet fra F125, til venstre, er den opprinnelige analytiske modellen vår.Legg merke til spøkelsesbildet rundt dekket i høy hastighet.Til høyre, den nye ML-versjonen, skarp, klar og flytende, med alle nyanser av hastighet og bevegelse."
"Slik ser neste generasjons bildegenerering ut, og du kan se det selv i over 40 spill innen utgangen av dette året.Og det er det som er det fine med FSR.Den blir stadig smartere, så spillene dine blir stadig bedre."
"Når du setter sammen alle disse nyvinningene, blir resultatet intet mindre enn ekstraordinært.Høyere ytelse uten at det går på bekostning av bildekvaliteten, noe som gir deg friheten til å presse maskinvaren ytterligere.Med Redstone aktivert vil du for eksempel være over fire ganger raskere i Call of Duty Black Ops 7, og over tre ganger raskere i F125."
"Bare slå på FSR Redstone og kjenn forskjellen.La oss høre fra Ian Flatt fra Codemasters, skaperne av F1, som jobber med FSR Redstone.Takk, Jack."
"Hei, jeg er Ian Flatt, studiosjef ved EA Codemasters Birmingham.Min rolle er å støtte teamet i å skape det mest autentiske og spennende F1-racerspillet opplevelsen for spillere over hele verden.Vi deler AMDs lidenskap for innovasjon, og det er derfor vi har gått sammen for å gi deg noen utrolig teknologi til F125."
"Målet vårt er enkelt, å få F125 til å se virkelighetstro ut med fantastisk ytelse.For å oppnå dette implementerte vi AMDs FSR Redstone, inkludert maskinlæringsdrevet teknologi for oppskalering og rammegenerering.Disse funksjonene øker bildekvaliteten og ytelsen, slik at du får fantastisk grafikk med høyere bildefrekvens."
"uten at det går på bekostning av dine favorittinnstillinger for detaljer.Takket være optimaliseringen av Ego-motoren vår og kraften i Radeon 9000-seriens GPU-er, F125 føles smidig, responsiv og helt fantastisk i hver eneste runde, i hver eneste sving.Du kan prøve FSR-oppskalering og rammegenerering i F125 i dag, og vi stopper ikke her."
"Electronic Arts og Codemasters vil fortsette samarbeidet med AMD for å forbedre bildekvaliteten og ytelse enda lenger.Vi er glade for å kunne bringe ytterligere FSR Redstone-teknologier til Ego-motoren i fremtiden."
"Takk, Ian.Det er spennende å bringe sammen vårt mangeårige partnerskap med EA og Codemasters sammen med vårt globale F1-samarbeid.For meg er FSR Redstone det jeg elsker mest ved denne bransjen."
"Å jobbe med utrolig talentfulle team for å bygge teknologi som virkelig flytter spill fremover.Ingenting av dette skjer uten utviklerne, ingeniørene og partnerne som bidrar med kreativiteten og tillit til disse ideene."
"Det gir utviklerne mer rom til å skape, og det gir spillerne opplevelser som føles bedre på alle måter som betyr noe.Jeg er stolt over det vi har oppnådd sammen, og enda mer takknemlig overfor teamene som har presset på oss til å fortsette å forbedre oss."
"Det er så mye mer som ligger foran oss, og vi gleder oss til å ta disse skrittene side om side.Takk for at du tok deg tid til oss i dag, og takk for at du har vært med på denne reisen."