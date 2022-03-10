GRTV News - Razer ønsker å erstatte vennene dine med AI

Project Ava står i sentrum på CES.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om CES, Consumer Electronics noe, jeg kan ikke huske hva den faktiske CES står for."
"Men uansett, grunnen til at vi kommer til å snakke om det er fordi denne uken er full av innovasjoner og interessante nye utviklinger, og en av dem kommer fra Razer som tidligere har avslørt ideen om å lage en AI-spillassistent kalt Project Ava."
"Nå har de vist den frem igjen på CES, og den store haken her er at, vel, nå har den en fysisk kropp.Så i bunn og grunn prøver de å lage en slags ideell følgesvenn, antar jeg, som på en måte ligner på det vi ser i disse futuristiske cyberpunk-aktige verdenene, som for eksempel Ana de Armas' karakter i Blade Runner 2049."
"Og ja, nå er Project Ava ute etter å erstatte bestevennen din, så jeg vet ikke, La oss ta en titt.Men ja, Razers AI-spillassistent har nå en fysisk kropp, i stedet for å dukke opp som et overlegg på skjermen din, lever Razers nyeste versjon av Project Ava inne i en liten stasjonær enhet med et gjennomsiktig skall."
"Før vi går videre, hvis du er interessert i mer CES-stoff, har vi vår CES-side, som er her oppe nå, så det er det.Uansett, hvis det er ett tema som går igjen på CES 2026, er det at AI prøver veldig hardt for å føles mer ekte, og at den ikke lenger ønsker å være fanget inne i skjermer."
"Razers nyeste versjon av Project Ava lener seg direkte på denne ideen ved å gi AI-spillingen assistent en fysisk form, og gjør det som en gang var bakgrunnsprogramvare til noe som sitter rett ved siden av skjermen din.Nå fungerer Project Ava som et baksetespill som gir deg råd og forslag mens du spiller i stedet for å dukke opp som et overlegg på skjermen."
"Den nye versjonen bor inne i en liten skrivebordsenhet med et gjennomsiktig skall, som du kan se i videoen nedenfor.Inside er en animert figur som snakker, reagerer og kommer med tips i sanntid, noe som gjør opplevelsen føles mer som å spille med en følgesvenn enn som et konsulentverktøy."
"Razer sier også at disse karakterene vil kunne tilpasses med forskjellige personligheter og til og med influenser inspirerte alternativer.Om det høres nyttig eller litt irriterende ut, avhenger nok av spilleren.Det er fortsatt ingen lanseringsdato, men Project Ava passer godt inn i den bredere CES-trenden, AI trer ut av bakgrunnen og inn i våre fysiske rom og spør oss om vi faktisk vil ha selskapet."
"Hva synes du om denne nye versjonen av Project Ava?Nå skal jeg ikke, jeg skal bare dempe den raskt.Den store greia handler om AI-ledsagere, ikke sant, men som du kan se i denne videoen, er det mer enn det."
"Det er som å snike seg inn i privatlivet ditt og gi deg råd om klær som du bør ha på deg den kommende dagen og sånne ting.Så ja, det er egentlig uvanlig.Noen mennesker har gått ut og stilt spørsmålet om dette er ekte."
"Er dette virkelig noe som skjer, eller er det Razer som lurer oss?Men nei, det er veldig reelt, og det er noe Razer virkelig satser på.Så Project Ava kommer til å ta verden med storm på et eller annet tidspunkt.Vi kommer utvilsomt til å ha mer om dette i nær fremtid, så følg med for mer om Project Ava."
"Men inntil videre, igjen, hvis du er ute etter flere CES-nyheter, har vi massevis av dem å fylle nettstedet i løpet av de neste par dagene og i ukene fremover og så videre.Vi har et par karer der ute akkurat nå, deriblant Alex.Så det kommer mye nytt fra CES, så følg med på det."
"Men ellers, ja, det er all den tiden jeg har.Så takk for at dere ble med meg, og vi ses i neste GeoTV News i morgen.