HQ
Gamereactor
Videos
Birdfy ønsker å gjøre fuglekikking enda mer intens
Det nyeste kameraet kan fange opp vingeslagene til en kolibri.
Publisert 2026-01-20 19:42
Copied!
Copied!
GR Misc
Birdfy ønsker å gjøre fuglekikking enda mer intens
den 20 januar 2026 klokken 19:42
Er James Cameron ferdig med Avatar?
den 23 desember 2025 klokken 13:00
Anno 117: Pax Romana - Guvernørens utgave - Unboxing
den 28 november 2025 klokken 17:52
Unboxing Magic: The Gathering - Secret Lair slipper Beauty of the Beast & Featuring: Fersken Momoko
den 21 november 2025 klokken 12:56
Unboxing Avatar: Den siste luftbøyeren x Magic: The Gathering Sett
den 19 november 2025 klokken 12:49
Pokémon TCG Mega Evolution Set (Quick Look) - Et sett for samlere og spillere
den 28 oktober 2025 klokken 15:39
Luto - Utpakking av spesialutgaven
den 16 oktober 2025 klokken 14:11
Xbox ROG Ally - Gamereactor Unboxing
den 15 oktober 2025 klokken 15:00
Den beste måten å komme i gang med D&D i 2025 - Dungeons and Dragons: Heroes of the Borderlands Starter Set Unboxing
den 30 september 2025 klokken 11:05
Counter-Strikes opprinnelige skaper deler sin mening om CS2
den 12 september 2025 klokken 15:54
Battlefield 6 - På besøk i Los Angeles for å se den kommende skytteren
den 6 august 2025 klokken 15:54
Tainted Grail: The Fall of Avalon Collector's Edition - Unboxing
den 17 juli 2025 klokken 14:56
Flere
Videoer
Birdfy ønsker å gjøre fuglekikking enda mer intens
den 20 januar 2026 klokken 19:42
Making Your Voice Matter - Maono Microphones på CES
den 20 januar 2026 klokken 17:00
Overlever til Prologue: Go Wayback! i en halv time (Gameplay)
den 20 januar 2026 klokken 16:25
Pelsete robotvenner - Bibo på CES 2026
den 20 januar 2026 klokken 14:00
Cozy Caravan (Gameplay) - De første 19 minuttene
den 20 januar 2026 klokken 13:51
Fremtidens personlige mobilitet - Rictor på CES 2026
den 20 januar 2026 klokken 13:29
GRTV News - Xbox ser ut til å lansere annonsestøttet nettskyspill
den 20 januar 2026 klokken 13:23
En følgesvenn som lærer og vokser med deg - Smartie Palz Intervju på CES 2026
den 20 januar 2026 klokken 11:00
GRTV News - Grand Theft Auto VI kan bli sensurert i Russland
den 20 januar 2026 klokken 08:57
En port som kan styre dem alle - HDMI Gaming Intervju på CES 2026
den 19 januar 2026 klokken 17:00
En stilig AI-ledsager - Migomigo Intervju på CES 2026
den 19 januar 2026 klokken 16:00
GRTV News - GTA VI utvikler Rockstar Norths hovedkvarter stengt etter mistenkt hendelse
den 19 januar 2026 klokken 14:18
Flere
Filmtrailere
Queen of Chess - Official Trailer (Netflix)
den 20 januar 2026 klokken 08:29
Take That - Official Trailer (Netflix)
den 20 januar 2026 klokken 08:19
Star Search - Official Trailer (Netflix)
den 19 januar 2026 klokken 08:10
The Madison - Date Announcement (Paramount+)
den 19 januar 2026 klokken 08:10
The Mortuary Assistant - Official Trailer
den 18 januar 2026 klokken 12:33
The Bride - Official Trailer
den 16 januar 2026 klokken 10:07
Ted Season 2 - Official Trailer
den 16 januar 2026 klokken 09:53
Wildwood - Where Mystery Dwells Trailer
den 16 januar 2026 klokken 09:47
Fallout Shelter - Announcement (Prime Video)
den 16 januar 2026 klokken 08:59
Finding Her Edge - Final Trailer (Netflix)
den 16 januar 2026 klokken 08:59
How to Get to Heaven from Belfast - Official Trailer (Netflix)
den 16 januar 2026 klokken 08:58
Mike Epps: Delusional - Official Trailer (Netflix)
den 16 januar 2026 klokken 08:58
Flere
Trailers
Life is Strange: Reunion - Announcement Trailer
den 20 januar 2026 klokken 19:08
2XKO - Season 1 2026 Launch Trailer (PS5)
den 20 januar 2026 klokken 08:29
Kletka - Release Date Announcement Trailer (PS5 & PS4)
den 20 januar 2026 klokken 08:29
Marathon - Limited Edition DualSense Controller (PS5 & PC)
den 20 januar 2026 klokken 08:29
My Hero Ultra Rumble - Season 15 Trailer (PS4)
den 20 januar 2026 klokken 08:23
Marathon - Pre-Order Trailer (PS5 & PC)
den 20 januar 2026 klokken 08:22
Ravenswatch - Merlin is Here & Free Update (PS5 & PS4)
den 20 januar 2026 klokken 08:16
Nintendo Switch games enhanced on Nintendo Switch 2
den 20 januar 2026 klokken 08:16
Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition - 60FPS Update (PS5)
den 20 januar 2026 klokken 08:15
Marathon - Collector's Edition trailer
den 19 januar 2026 klokken 19:10
Marathon - Pre-Order Trailer
den 19 januar 2026 klokken 19:08
Farming Camp - Announcement Trailer
den 19 januar 2026 klokken 08:16
Flere
Events
Roborock showcase 2025
den 19 september 2025 klokken 09:07
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part III
den 30 mai 2025 klokken 11:09
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part II
den 30 mai 2025 klokken 10:25
Hideo Kojima & Fatih Akin - Marché du Film Cannes Next Panel 2025 - Gamereactor Cut Part I
den 30 mai 2025 klokken 10:17
Filmfestivalen i Cannes - Tanker og inntrykk ved marinaen
den 23 mai 2025 klokken 09:12
Nintendo Switch 2-premiere - oppsummering av Paris-arrangementet
den 4 april 2025 klokken 14:41
Club JBL London - En rask oversikt over programmet for 2025
den 20 mars 2025 klokken 17:08
Phil Spencer inntar scenen på BlizzCon 2023
den 4 november 2023 klokken 14:44
We're Ready for Summer Game Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:58
We're attending Summer Games Fest
den 8 juni 2023 klokken 17:52
MSIology RTX40-hendelse
den 3 mars 2023 klokken 13:48
MWC 2022 - Vuzix Shield - Sebastian Anjou Interview
den 10 mars 2022 klokken 18:27
Flere