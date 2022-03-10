GRTV News - Microsoft bekrefter neste Xbox-system Project Helix

Det blir en konsoll-PC-hybrid.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke om en annen ganske massiv historie som plutselig dukket opp kom i går kveld."
"Det er spesifikt med hensyn til Microsoft, med hensyn til Xbox.Så sent som i går i en tweet, eller i et par tweets faktisk, avslørte Microsoft til verden, eller bekreftet for verden antar jeg, den neste generasjonen av Xbox.Vi har ikke en offisiell kunngjøring, vi vet bare at den kommer nå, og vi vet at det er en arbeidstittel."
"Det kommer til å hete Project Helix.Det kommer til å bli en Xbox og PC hybrid enhet og ja.Den nåværende Xbox-sjefen, Asher Sharma, har delt noen få biter av informasjon om den.Veldig kortfattet informasjon, samtidig som han teaser for at vi neste uke sannsynligvis vil høre mye mer om Prosjekt Helix, for det kommer sannsynligvis til å ha en slags tilstedeværelse på Game Developers Conference i San Francisco, som starter 9. mars."
"Men uansett, la oss dykke inn.Så ja, Project Helix annonserte Microsofts visjon for den neste Xboxen.Microsoft har offisielt løftet på sløret for neste generasjon Xbox, med kodenavnet Prosjekt Helix."
"Den kommende plattformen ser ut til å viske ut grensen mellom konsoll og PC.Microsoft har nå offisielt avduket neste generasjon Xbox, kjent som Project Helix, og mye tyder på at det blir en hybridlignende plattform.Kunngjøringen ble gjort på sosiale medier av ingen ringere enn Xbox' splitter nye sjef Asher Sharma, som bekreftet at dette er selskapets neste store maskinvaresatsing designet til å håndtere både tradisjonelle Xbox- og PC-spill."
"Kort sagt er dette et betydelig avvik fra den tradisjonelle modellen, og noe som er helt i tråd med Microsofts forsøk på å viske ut skillet mellom konsoll og datamaskin.gjennom Game Pass og Play Anywhere.Men Project Helix ser ut til å ta dette et skritt videre med et spillbibliotek som ikke lenger er strengt knyttet til en bestemt plattform."
"Selve avdukingen var ganske udramatisk, og bortsett fra å bekrefte arbeidsnavnet og at prosjektet lever og blomstrer, ble det ikke gitt noen spesifikasjoner, design eller eksakt funksjonalitet ble avslørt.Mer informasjon er imidlertid lovet under GDC som starter 9. mars."
"sa hun, Så igjen, det er veldig trivielt akkurat nå, det de har delt, men det er en offisiell kunngjøring av konsollen om at den kommer.Dette tilsvarer i bunn og grunn da de annonserte Project Scarlet, som til slutt ble Xbox Series X og S."
"Så vi ser sannsynligvis på en enhet her som er, vil jeg si, den aller tidligste som kommer ut i 2027, for det er vanligvis på denne tiden de bruker disse tingene.De annonserer spillene, eller de annonserer konsollen som et arbeidsprosjekt, og og så til slutt, når det er omtrent et år til lansering, annonserer de den ordentlig og de forteller deg hva de faktisk kommer til å kalle den i forbrukernes øyne, i publikums øyne, og så gir de deg en slags tidslinje for hva det vil, du vet, hvor den kommer, når den kommer ut, hvordan den ser ut, hva slags funksjoner den tilbyr, det sånne ting."
"Så, igjen, det er en kunngjøring, men det er heller ikke det på en måte.Så ja, det er mye å se frem til i fremtiden.Jeg tror at vi kanskje vil begynne å høre litt mer om dette neste uke, for jeg vet at hun sa i uttalelsen at hun ser frem til å snakke med partnere og studioer, spesielt om Project Helix på GDC, men jeg føler at nå som du sa det at du kommer til å snakke om enheten på GDC, at vi må få noen informasjon om enheten på GDC, for ellers tror jeg forbrukerne sannsynligvis er kommer til å føle seg litt utelatt, litt frustrert over at vi ikke får vite mer på en måte, men vi får se."
"Kanskje de gjør det, kanskje ikke.Det viktigste å merke seg er at Project Helix er bekreftet, og nå starter klokken virkelig i gang.Du kan trykke på tidtakeren og begynne å vente på mer informasjon om det, fordi den er på vei."
"Det som er verdt å si, er at jeg ikke tror vi holder oss til de tradisjonelle tidslinjene lenger, i og med at, du vet, nå som Xbox har gjort dette, PlayStation, er det på tide for dem til å ta steget opp.Jeg tror ikke vi kommer til å holde oss til et slikt system lenger, for jeg tror PlayStation, med tanke på den markedsdominansen de har, kan de sannsynligvis vente litt med PS6 til alt har roet seg ned fra et maskinvareperspektiv, fra et komponentperspektiv, og også til de er klare til å lansere den neste PlayStation konsoll."
"Så jeg tror ikke nødvendigvis at dette betyr at Mark Choney kommer til å komme ut i morgen med en uttalelse om PS6, eller arbeidstittelen for PS6, men vi får se.Men det viktigste å merke seg, igjen, er at Project Helix har blitt annonsert, det er på vei, følg med for mer."
"Og ellers ses vi i neste GRTV News, som kommer på mandag, så jeg håper dere nyter fredagen og helgen, og ja, vi sees på neste en.Bye."