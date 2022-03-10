Samsung Galaxy S26 Ultra (Quick Look) - Tøff og sofistikert

Vi har fått tak i den nyeste flaggskipsmobilen fra Samsung, som har som mål å være kraftig, elegant og robust.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Nå har året i mange, mange år vært delt opp i en slags separate slagmarker fordi vi vet at iPhones lanseres i september."
"Vi vet også at Pixels vil lanseres rundt september-oktober-vinduet og vi vet også at begynnelsen av året vanligvis tilhører Samsung Galaxy S-serien.Så dette året er ikke annerledes, selv om de er litt senere enn jeg tror de har gjort tidligere år."
"Her er årets utfordrer på ultrasiden.Dette er Samsung Galaxy S26 Ultra, og den har noe av den samme kasseformede designen med samme type profil og kamera Mesa-oppsett som de har gjort de siste årene.Men i likhet med mange andre telefonprodusenter har de avrundet kantene litt og skapt en mer buet følelse som er som en slags retrett fra de veldig harde kantene som vi så spesielt for et par år siden."
"Som dere kan se her, har vi fortsatt den lille S Pen, selv om det ser ut til at Samsung er mindre og mindre tilbøyelig til å legge inn nye funksjoner i den.Jeg tror den fortsatt har samme responshastighet og samme type pennespiss til skjerm forhold, men det er egentlig ikke så mye nytt å snakke om i akkurat denne sammenhengen."
"Men den er der, den er plassert og ladet i selve kabinettet på telefonen.Så det er gode nyheter.Hva har vi inni nå?Vi har et par nye ting, som er de gode tingene."
"Så den har den splitter nye Snapdragon 8 Elite Gen 5 og Octa-Core SoC, som gjør at den til å gjøre en rekke forskjellige ting, rask ytelse er én av dem.Den vil nå få opptil syv store Android-oppgraderinger, noe som også er på grunn av Snapdragon 8 Elite Gen 5 bare har bedre ytelse over lengre tid og ikke blir tregere eller henger etter."
"Så den har Bluetooth 6 og Wi-Fi 7 og en ny bildesignalprosessor, alle disse gode tingene.Den muliggjør også en rekke andre kule ting.For det første lader den nå raskere enn før.Så den er oppe i 60 watt med kabel og 25 watt trådløst."
"Det skal sies at Samsung og Apple fortsatt er blant de mest avventende når det gjelder når det gjelder ladehastighet, både trådløst og kablet, fordi, vel, disse kjøpes i større utstrekning og i større antall, og en lavere hastighet vil sannsynligvis redusere varmemengden, og dermed belastningen på batteriet, og dermed ikke så mange feil som du ville fått fra, for eksempel kinesiske konkurrerende modeller, som lett ville gjort 120 watt, men hvor mye skade gjør det?Vi vet rett og slett ikke."
"Så det er også et helt nytt kjølesystem her inne, en ny skjermskaler, men åpenbart det er ikke de store tingene som du kanskje forventer.Vi har til og med et lignende kamerasett her som består av et 50 megapikslers ultravidvinkelkamera, et 200 megapikslers standard wide og et 50 megapikslers telefoto, som alle utgjør disse og litt tid av flysensorer."
"Det er noe ny kamerateknologi her, noe som bare betyr at disse kan fange opp mer lys, spesielt standard wide vil få opptil 47 % ekstra lysinntak, noe som betyr at HDR-effekten blir bedre, og den vil også kunne trekke mer lys fra skyggene hvis opptaksforholdene er, la oss si midt på natten."
"Så alt dette er veldig, veldig bra.Det folk vil snakke om, er denne skjermen.Som du kan se, er den 7,9 millimeter tykk, så den tynneste Ultra noensinne, den er 214 gram."
"Så igjen, når du holder den, vil du ikke føle noen stor forskjell.Denne skjermen er også ganske lik, det er en 6,9 tommers LTPO dynamisk AMOLED, 2X ved 120 Hertz til 2600 nits, ikke mye å skrive hjem om der, men det er denne privatlivsskjermen.Jeg vet ikke om du har sett dette, men hvis du har vært ute og gått, kan du få skjermbeskyttere, mest sannsynlig som Gorilla Glass-lignende skjermbeskyttere som du setter på skjermen din, som betyr at FOV er sterkt redusert, noe som betyr at vinkelen som skjermen er lesbar med blir mye mindre."
"Poenget er at hvis noen sitter ved siden av deg på et fly, på en benk, hva det nå enn måtte være, hvor folk er i nærheten av deg, så vil skjermen din være direkte lesbar her, men personen som sitter her, vil bare se en svart skjerm.Det finnes mange lignende måter å oppnå denne effekten på, men Samsung har bygget den direkte i telefonen, noe som betyr at du ikke trenger å sette på en skjermbeskytter fra en tredjepart i for å oppnå den effekten."
"Så det er bra for personvernet, men det kan også brukes på bestemte deler av telefonen.Nå er det litt for tungvint å demonstrere her, men poenget er at la oss la oss si at det dukker opp et varsel øverst på skjermen her.Så kanskje resten av skjermen forblir leselig fra din umiddelbare nærhet, men kanskje av denne varslingen vil bli mørklagt."
"Så det betyr bare at du kontrollerer mer av ditt direkte privatliv med folk som er rundt som du kanskje ikke ønsker å vise disse tingene til, og det synes jeg er bra.Mer makt til forbrukeren, alt er bra.Når vi snakker om pilleformede varsler som kommer inn fra over skjermen, finnes det fortsatt en rekke AI-funksjoner her, og vi vil kjøre dem i direkte sammenligning i vår full gjennomgang."
"Så ting som Now Brief, Now Nudge, disse små tingene som Samsung putter inn i One UI, dette er One UI 8.5, for å gi deg en smartere smarttelefonopplevelse.Vi får se om det holder mål.Vi vil også se nærmere på hvilken sak du kan sette på den."
"Dette er en av Dbrands, jeg tror dette er en grip-koffert som nettopp har kommet ut for Samsung Galaxy S26 Ultra, blant mye annet, klar for hva som helst vinylskinn du måtte ønske å sette på, i en hel rekke forskjellige farger og former eller hva det måtte være."
"Igjen, vi skal se nærmere på det i en fremtidig video.Følg med på Camera Actor for mye mer om Samsung S26 Ultra.Ha det bra."