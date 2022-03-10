Samsung Galaxy Buds4 Pro (Quick Look) - Hi-Fi overalt

Den nyeste utgaven av in-ear-modellen fra Samsung ser ut til å levere kvalitetslyd, klare samtaler og fyldigere lyd i alle slags miljøer.
"Hei alle sammen og velkommen til en veldig veldig rask rask titt fordi vi nettopp har fått den nye Samsung produkter som ble lansert på en Unpacked for ikke så lenge siden. Det finnes allerede en forhåndsvisning på av oss i San Francisco og se disse bli avduket nesten live, som jeg vil oppfordre deg til å til å lese, men når det gjelder testprosedyren vår, begynner den i utgangspunktet nå. Vi har nettopp filmet S26 Ultra som vi har litt mer erfaring med, men disse kom nettopp inn også. Dette er de nye Galaxy Buds 4 Pro, og de er satt til å passe til og følge med S26 Ultra. Nå de siste par av Buds Pro fra Samsung har vært helt nydelige og flotte og effektive og herlige å ha i ørene og lytte til, så vi antar at dette kommer til å være det samme. Den har en helt ny toveiskonstruksjon som kan gjøre 24-bit 96 kilohertz lyd, noe som er veldig imponerende."
"Som du kan se her fra den gjennomsiktige toppen som lokket på kabinettet, er det nesten monterer noe fra ingenting, og magnetene og konstruksjonen er fantastisk.Denne støtter selvsagt trådløs Qi-lading i bunnen eller USB type C og hurtiglading, som er flott. Dette gjennomsiktige ladeetuiet er helt nydelig, må jeg si. Nå er det et metallblad på disse for å gi dem en mer robust følelse. De har fortsatt silikonspiss, men de ser bare litt mindre ut, og jeg tror de er litt smartere når du legger dem ut ut av etuiet og du har dem i ørene. De ser veldig profesjonelle ut. De koster rundt 250 euro, så vi kan tenke oss at de er veldig gode, men poenget er at vi har en arv av gode Buds Pros fra Samsung å stole på. Nå virker det som om det er et økt fokus på god ANC både i samtalemodus når den bruker mikrofonene til å gjøre lyden klar og skarp."
"samtidig som den gjør det samme for personen du snakker med, og når du faktisk lytter til lyd. Det er også full integrasjon med andre Samsung-enheter, men alt dette fungerer uten apper, noe som er flott. Det er i utgangspunktet alt vi kan fortelle deg om den for øyeblikket, så vi teste dette fullt ut i dagene som kommer, og vi vil snart ha en fullstendig anmeldelse ute sammen med vår fullstendige skriftlige anmeldelse av Samsung Galaxy S26 Ultra. Så inntil videre, Tusen takk for at du så på. Vi ses i neste episode!"