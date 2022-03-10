GRTV News - Nintendo saksøker USAs myndigheter

Over de kostbare tollsatsene som ble innført.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi ta for oss noe som skjedde i helgen eller sent på fredag, nemlig at vi ser at mange selskaper, mange store selskaper, har selskaper som på en måte går til aksjon mot Trump-administrasjonen i USA på grunn av tollsatsene som ble innført."
"Mange selskaper er misfornøyde med tollsatsene fordi det betydde at de tapte mye penger.Et slikt eksempel, og grunnen til at vi snakker om det i dag, er fordi Nintendo nå har gått til søksmål mot amerikanske myndigheter.Kort fortalt er tanken her at de vil ha kompensasjon for alle pengene som tollsatsene tok fra dem, og tollsatsene ble åpenbart brukt som et slags politisk forhandlingsmiddel forhandlingskort som til syvende og sist påvirket mange forskjellige mennesker rundt om i verden."
"Så ja, vi skal hoppe inn, få de konkrete detaljene, og så snakker vi mer om det etterpå.Nintendo saksøker amerikanske myndigheter på grunn av Trump-æraens tollsatser.Den japanske spillgiganten har gått til søksmål mot amerikanske myndigheter i et forsøk på å kreve tilbake tollavgifter betalt under Donald Trumps handelskrig."
"Så ja, Nintendo tar en hard linje mot den amerikanske regjeringen, og har nå rapportert å ha anlagt søksmål mot dem i et forsøk på å få tilbake alle pengene som er betalt i tollavgifter under Donald Trumps handelskrig.Bakgrunnen for dette er at USAs høyesterett nylig slo fast at den omfattende importen av tollsatser som ble innført under International Emergency Economic Powers Act, faktisk var ulovlig."
"Hva er problemet?Dommen sa ikke noe om hvordan de milliardene av dollar som allerede er betalt, skulle bli refundert.Nintendo ønsker nå en rask løsning med renter."
"Avgiftene de ble tvunget til å betale da konsoller og tilbehør ble importert til USA er betydelige, og den japanske spillgiganten er langt fra alene.Flere store selskaper, deriblant FedEx og industrigiganter innen bil- og teknologisektoren, har og teknologisektoren, går nå til lignende søksmål."
"Som kjent bidro tollsatsene til tidligere bekymringer om prisen på neste generasjon maskinvare og førte til at Nintendo midlertidig utsatte forhåndsbestillinger av Switch 2 i USA.Og dette er åpenbart, eh, vel, dette er det faktiske søksmålet her, som rapportert av Central News."
"Nå vet jeg ikke helt hvordan dette vil gå nå, for åpenbart har USA, i hovedsak Høyesterett i USA må avgjøre om den amerikanske regjeringen skal måtte betale milliarder og atter milliarder av dollar i kompensasjon for Trump-administrasjonens handlinger.Det er en av de tingene."
"Det handler i bunn og grunn om hvorvidt USAs høyesterett ønsker å bestemme at den amerikanske regjeringen skal bli økonomisk skadelidende en stund på grunn av beslutningene som Donald Trump har tatt som angivelig har vært til fordel for den amerikanske økonomien, som alle som følger med på har forstått at alt det egentlig har gjort, er å legge en økt økonomisk belastning på på det amerikanske folket."
"Det er noe merkelig over hele linjen.Jeg vet ikke om dette vil føre til noe.Jeg vet ikke om vi kommer til å se disse søksmålene gå hele veien.Det kan til slutt bare bli et forlik."
"Det er vanskelig å si, men akkurat nå vet vi at Nintendo har vært, eller er, en av disse store selskapene, har gått til søksmål mot USA, Trump-administrasjonen som ønsker økonomisk kompensasjon for alle tollsatsene som har blitt innført.innført, og som har ført til en massiv økning av tollavgiftene."
"Så vi får følge med og se om dette utvikler seg til noe.Igjen, jeg er ikke helt sikker på at det vil gjøre det, eller om det gjør det, slik tilfellet er med søksmål, spesielt når det gjelder store selskaper, og i dette tilfellet et lands regjering.Det kan ta flere år før noe av verdi blir avgjort."
"Så vi følger med.Men den gode nyheten, den generelle nyheten, er at dette skjer.Jeg er tilbake i morgen med ukens neste GRT-nyhet.Inntil da håper jeg at dere nyter resten av mandagen, så ses vi på neste mandag."