iPad Air M4 (Quick Look) - Superladet ytelse

Vi tar en titt på den nyeste iPad Air-modellen som har et kraftigere brikkesett, men ellers svært like elementer.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Dette er det første kritiske blikket du får på den splitter nye iPad Air.Ja, vi har blitt prestisjefylt utvalgt av Apple til å være et av de første mediene, i hvert fall her i de skandinaviske landene, til å ta et kritisk blikk på den nye iPad Air."
"Denne ble avslørt, ganske så uhøytidelig, for ikke så lenge siden på et Apple-arrangement i New York, der de satte nye M-prosessorer i, ja, stort sett det samme kabinettet som eksisterende produkter.Så det står for mye av det du kommer til å se i den nye iPad Air."
"Den kalles iPad Air M4, og det betyr i hovedsak at du får M4-prosessoren, som er flott, og det muliggjør en hel rekke forskjellige oppgraderinger som vil drastisk måten du ser og bruker en iPad Air på.Når det gjelder de fysiske dimensjonene, måten du samhandler med den på, om du du har en eldre som også kjører iPadOS 26, jeg husker ikke helt hva den nåværende eller den kommende iPadOS-versjonen er, men poenget er at de fleste iPads som er i omløp vil kunne kjøre den på samme måte som denne."
"Og som du kan se av utvalget av tilbehør som vi delvis har i rammen her borte, har vi SmartFolio, Pencil Pro og Magic Keyboard, som jeg også nettopp har pakket ut av esken for deg her.Alt dette er det samme, den samme typen tilbehør som du vanligvis ville gjort."
"Det betyr ikke at dette ikke er verdt noe.Tvert imot, dette er fantastisk, og jeg har lenge sagt at akkurat denne arbeidsflyten med Magic Keyboard, Pencil, Folio, og med iPadOS slik det er nå for øyeblikket, får du endelig en erstatning for en bærbar datamaskin."
"Så det er virkelig kult.Hva får du ved å gå over til M4-arkitekturen?Vel, det er en 8-kjerners CPU og en 9-kjerners GPU, noe som totalt sett vil gjøre den rundt 30% topp raskere enn M3-modellene."
"Det er en merkbar forbedring i mange forskjellige arbeidsflyter, ikke bare de vanlige iPad-greiene, men også profesjonelle ting, som i økende grad brukes med denne typen produkter.Det er mange kreative fagfolk som bruker dette oppsettet akkurat nå, noe som er utrolig.Det muliggjør også en rekke nye ting, for eksempel N1, den nye Apple-designede trådløse brikken som muliggjør nye teknologier som Wi-Fi 7, Bluetooth 6 og Thread."
"Det er fantastisk og gjør iPad Airs levetid så mye sterkere.Du får også C1X, jeg tror det er modemet, i det minste.Det gjelder også bare hvis du får den 5G-aktiverte versjonen, men hvis du gjør det, kjøres den gjennom Apples eget modem, som har fått mange gode tilbakemeldinger i de andre modellene der det har dukket opp."
"Den veier fortsatt 616 gram.Du kan få den med opptil én terabyte lagringsplass.Den starter på 128 GB lagringsplass, og prisen var den samme som tidligere.Så hvis du er på utkikk etter en iPad Air, er det mange gode grunner til å kjøpe denne iPad Air på grunn av ytelsesforbedringen, det nye modemet og den trådløse brikken, og den oppgraderte GPU- og CPU-kombinasjonen i M4 SoC gjør det virkelig verdt det."
"Samtidig er dette en hel rekke kule tilbehør som Apple har bygget og skapt over flere generasjoner, hvor det var mange kritiske tilbakemeldinger til Apple som for fem år siden i starten av M-generasjonen, av M-æraen, og nå er det mye bra vilje fra Apple her, og det med rette."
"Så vi kan veldig, veldig bestemt anbefale iPad Air M4, og jeg trenger ikke engang å slå den på.Det må vi selvfølgelig gjøre i en fullstendig gjennomgang, som vil komme.Den kommer faktisk til å være i live samtidig som dere ser på dette."
"Så hvis du er nysgjerrig og trenger en iPad, kanskje ikke fra en M3, men fra en eldre iPad Air eller en eldre iPad generelt, kan dette passe bra.Vi kommer til å anmelde den, og du kan finne den på nettstedet nå.Vi sees på neste gang."