GRTV News - Oppsigelser ryster Battlefield Studios

Til tross for suksessen til Battlefield 6 blir DICE, Criterion, Motive og Ripple Effect påvirket.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. Vi er inne i en trend med disse GRTV-nyhetene, men vi må snakke om det likevel. Flere oppsigelser, denne gangen påvirker det Battlefield Studios-familien hos EA. Det er en uvanlig historie denne fordi Battlefield 6 var en ganske imponerende lansering for EA, den mest vellykket Battlefield-debut noensinne med mange spillere som hoppet inn. Du kan argumentere at spilleroppbevaringen ikke har vært så god som mange hadde håpet, men det hadde en veldig, veldig sterk lansering som man skulle tro ville ha betalt tilbake mye av produksjonen kostnadene for spillet. Og likevel, her snakker vi om permitteringer som påvirker hele Battlefield Studios-familien. Nå vet vi ikke om, vel, det er ingen omtale skal vi si, om disse oppsigelsene vil påvirke EA i en bredere forstand. Det er bare nevnt at dette rammer Criterion, Motive, Ripple Effect og DICE, så de fire pilarene, la oss si Battlefield Studios familie. Men uansett, la oss dykke inn og ta en titt. Battlefield Studios rammet av permitteringer til tross for Battlefield 6s enorme suksess, bidro spillet til rekordhøye nettobokføringer til den siste regnskapsrapporten, men det var ikke nok til å holde virksomhetens størrelse intakt."
"Så ja, det var bare en måned siden da vi rapporterte at Battlefield 6, EA Sports, FC26 og Apex Legends kreditert av EA for rekord netto bestillinger i henhold til utgiverens siste økonomiske rapport. Men verken det eller skytespillet som ble det mest solgte spillet i 2025 i hjemlandet, vil forhindre EA i å si opp et ukjent antall ansatte i alle Battlefield Studios. Som IGN rapporterer, påvirker trekket team som DICE, Criterion, Ripple Effect og Motive. Ansatte har blitt fortalt at nedbemanningen er et svar på en omlegging av utviklingsressurser, mens en kjerne team forblir fokusert på Battlefield 6s online-tjenester etter lansering. Dette er den fulle forklaringen av EA innhentet av kilden. Vi har gjort noen utvalgte endringer i Battlefield-organisasjonen vår for å bedre tilpasse teamene våre rundt det som betyr mest for samfunnet vårt. Battlefield er fortsatt en av våre største prioriteringer, og vi fortsetter å investere i serien basert på tilbakemeldinger og innsikt fra spillerne."
"fra Battlefield Labs. Spillet ble nylig kritisert for sesongforsinkelser og oppløst lobbyer, og både populariteten og onlineaktiviteten ser ut til å ha tatt en dukkert i det siste. Det har imidlertid ikke skjedd, spillet ble omfavnet av millioner i seriens største lansering noensinne for bare noen måneder siden, så det er det er i utgiverens og samfunnets interesse at det nåværende spillet tar igjen det tapte, og at nye ambisiøse bidrag følger i nær fremtid. Så i mine øyne er dette sannsynligvis litt av en forsmak på hva som kommer på grunn av det faktum at EA nylig ble kjøpt for 50 milliarder dollar av hovedsakelig det saudiarabiske offentlige investeringsfondet, men også et konsortium av forskjellige investorer. Grunnen til at jeg sier det, er at for å gjøre dette oppkjøpet kreves det en enorm mengde gjeld ble tatt opp. Det er i utgangspunktet å kreve inn verdien av EA mot gjelden, slik at de jevnlig kunne betale tilbake gjelden over tid. Problemet er at når du gjør det, må du tjene mye penger for å betale gjelden tilbake, og en av de beste måtene å tjene penger på er åpenbart å kutte kostnader. Det ville ikke overraske meg om dette har noe med det å gjøre, og at dette kanskje bare er en tease av hva som kommer til å skje for EA i fremtiden for å hjelpe til med å betale tilbake denne astronomiske gjelden, fordi det er en enormt beløp, jeg tror det er noe sånt som 20 eller 30 milliarder eller noe sånt, det er som en ekstrem beløp som de til slutt må betale tilbake før dette før selskapet går tilbake til tilbake til verdien før oppkjøpet skjedde. Nå kan det være noe å gjøre kanskje være noe helt annet, jeg mener, jeg har lenge snakket om at videospill må lages på en mer kostnadseffektiv og kanskje til og med billigere måte. Jeg synes de er for dyre, spesielt trippel-a-spill som Battlefield 6. Du må huske på at dette er et spill som ikke er laget av ett studio, det har blitt laget av fire utviklingsteam for hele studioet beklager at de kom sammen og laget én tittel. For at noe skal lykkes med den typen støtte, må det være Call of Duty-suksess. Jeg vet at selv Call of Duty ikke er helt det samme situasjon som Battlefield fordi Call of Duty-familiene vanligvis tar forskjellige oppføringer eller forskjellige hele spill for seg selv, du vet for eksempel med neste Call of Duty vi forventer at det skal være fra Infinity War, det forrige var, tror jeg, Treyarch. Teknologi generelt snakker Raven håndterer Warzone og Sledgehammer gjør det bra pleide å gjøre en hel pleide å gjøre dette slags World War spill, men de har vært litt blakey siden den gang, men poenget er at du har forskjellige utviklere som takler forskjellige spill, mens med Battlefield ser vi på fire utviklere som har laget ett spill, de har alle tatt for seg forskjellige deler av spillet, enten det er enspillerdelen, flerspillerdelen, battle royale eller du vet Gordon eller hva du enn kaller det alle disse forskjellige elementene, men poenget er at det er det er det er ett utvikler eller ett spill som fire utviklere jobber med, så det er litt interessant dette er kanskje ikke det det lover ikke det beste for fremtiden til Battlefield Studios kanskje det er for gjøre med dette dette massive oppkjøpet som skjedde nylig, det er vanskelig å si, men jeg tror at vi kommer til å høre mer om dette i fremtiden, så følg med på det, ellers hvis det er alt tiden jeg har, så takk for at du ble med meg i dagens GRTV-nyheter, jeg ser deg på den neste"