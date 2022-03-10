GRTV News - Yoshi and the Mysterious Book lanseres i mai

Som den neste eksklusive førsteparts Nintendo Switch 2.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Nintendo, fordi i går, det var åpenbart, det var 10. mars, som er, for alle som ikke feirer, det er Mario Day, fordi M-A-R-10."
"Nintendo har alltid noe på lur til Mario-dagen, vanligvis har den en mer, på en måte, overreagerende element til det, du vet, det er mange Lego-sett som ble avslørt, plukke rett etter den siste direktesendingen for Super Mario Galaxy filmen, hvor vi fant ut hvem som skal skal spille, eller gi stemme til, Yoshi, og Wart, og noen forskjellige karakterer, men de har også tok seg tid i går til å kunngjøre offisiell og viktig informasjon om en av de kommende spill de har i arbeid, nå, grunnen til at vi kommer til å snakke om dette i dag er fordi Jeg har noen tanker om måten de gjør dette på, men spillspørsmålet, er Yoshi the Mysterious Book, så la oss hoppe inn, så ja, Yoshi the Mysterious Book vil lanseres på Nintendo Switch 2 i mai, for å feire 10. mars, vet vi nå den faste datoen for den sjarmerende plattformspill, så ja, Nintendo har fått for vane å være vertskap for så mange direkte direktesendinger at det føles som om det er et show hver uke i disse dager, men på en eller annen måte er det også finner plass og tid til å levere uventede nyheter via Nintendo Today-appen, som en del av M-A-R-10-prosedyren, Mario Day, har Nintendo nettopp bekreftet offisiell lanseringsdato for det kommende Switch 2 sjarmerende plattformspillet, Yoshi the Mysterious Book, med spillet satt til å gjøre sin store debut så snart som 21. mai, for å samkjøre med denne nyheten, har det kommet en ny trailer for spillet som viser mer av det nydelige 2D-spillet, som du kan se selv nedenfor, med denne animerte kinodebuten som finner sted i April i Super Mario Galaxy-filmen, der Donald Glover skal gi stemme til den grønne dinosauren, det ser ut til at 2026 er i ferd med å bli Yoshis år, til tross for legenden of Zelda feirer 40-årsjubileum, hvis du vil sjekke ut den siste traileren, kan du finne den her, litt ekstra gameplay, før du også bekrefter utgivelsen dato, på slutten, 21. mai, nå grunnen til at jeg ønsket å snakke om dette i dag er fordi Nintendo begynner å frustrere meg litt med måten de oppfører seg på, fordi vi har alle disse direktørene som er vertskap, som mange direktører også, for en rekke forskjellige ting, og alle sammen er litt, de overlater mye å ønske, skal vi si, og likevel har Nintendo av en eller annen grunn fortsatt all evnen til å slippe nøkkelkunngjøringer i Nintendo Today-appen, og så, du vet, går det vanligvis inn i Nintendo Today-appen, og så legger de det ut på sosiale medier 40 minutter senere, og det irriterer meg litt, for vi ser det også med PlayStation, helt ut av det blå, som åh her er utgivelsesdatoen for Wolverine, det er som om vi hadde en status som 10 dager Hvorfor annonserte du ikke utgivelsesdatoen der, og gjorde det til en del av det store showet?disse kunngjøringene hvor de bare slipper dem på sosiale medier, jeg vet ikke hvorfor de ikke ressursene de har på plass, og disse eksisterende sendingene, og disse eksisterende programmene som trekker massevis av folk inn for å se dem, jeg vet ikke hvorfor de bare dropper dem ut av det blå, du vet Super Mario Galaxy filmen, for eksempel, hadde liksom, jeg tror det er den tredje direktesendingen på mandag, hvor alt vi fikk var en ny trailer, og likevel kom Yoshi and the Mysterious Book er en av årets viktigste eksklusive Nintendo Switch 2-titler, og det får sin utgivelsesdato i form av bare en trailer på YouTube og en tweet, irriterer det meg litt fordi jeg tenker bare hvorfor bruker vi ikke disse ressursene bedre Nintendo, hvorfor gjør vi ikke det, vel jeg sier Nintendo bare generelt, du vet, det begynner å komme til det punktet hvor disse store fremvisningene og sendingene som de setter sammen, de glir bort fra å være en avtalevisning fordi de sparer mange av disse viktige kunngjøringene til tilfeldige perioder, så det er en av de tingene, det er litt over alt for øyeblikket, akkurat nå, jeg vil gjerne se dem, jeg vil gjerne se alle komme sammen og virkelig konsolidere hvordan de gjør disse tingene, jeg har ikke noe imot mengden av sendinger vi får, mengden av showcases vi får, jeg bare at de blir utnyttet litt bedre, det er i hvert fall min oppfatning av saken, men for å gjøre en lang historie kort, Yoshi og den mystiske boken er på vei, det er bare litt over to måneder om litt over to måneder, det kommer ut den 21. mai på Nintendo Switch 2, og når vi kommer til den tiden, vil vi ha all dekningen, alle de gode tingene for deg, så følg med på det, og ellers er det all tiden jeg har på denne episoden av GRTV News, men jeg kommer tilbake nå i morgen for neste episode, så vi ses på den, ta vare på dere alle."