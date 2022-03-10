GRTV News - Valve avslører Steam Machine, Steam Frame verifikasjonskrav

Kommer 1080p, 30 bilder per sekund til å bli standarden på Steam Machine?
"Uten videre om og men i dag har vi hatt ganske mange Valve-nyheter som jeg antar i går i amerikansk tid, i går kveld i vår tid, holdt Valve sin GDC talk og GDC, Game Developers Conference, er ikke alltid noe hvor vi får en stor mengde spennende detaljer for forbrukere fordi det er, som jeg sier, Game Developers Conference, men det er noen ganger et øyeblikk i spillhistorien hvor vi får se på store maskiner, det er vanligvis ganske bra for maskinvare, Ben dekket mye av Project Helix-greiene i morges, hvis du ikke har sett det, gå og sjekk det ut, han gjør en strålende jobb som alltid om morgenen men på ettermiddagen tenkte jeg vi skulle snakke om Valve, for jeg endte opp med å snakke om ganske mye om Valve i dag."
"De svarte på søksmålet fra statsadvokaten i New York mot dem på grunn av mikrotransaksjoner, de hevdet også at over nesten 6000 spill på Steam har tjent over 100 000 dollar, og de sa også hva kravene vil være for spill som spilles på Steam-maskinen.Så først og fremst bekreftet Valve at alle spill som er Steam Deck-verifisert kommer til å bli umiddelbart Steam Machine verifisert, ville du forvente at med tanke på Steam Machine er seks ganger kraftigere enn Steam Deck tilsynelatende, men når Game Developers ønsker å få spillet sitt verifisert på Steam Machine, er alt de trenger å gjøre å lage at det kjører i 1080p og 30 bilder i sekundet, det er kanskje ikke de mest spennende spesifikasjonene du har noensinne har sett, men det kan også bety at mange spill kan kjøres og bli verifisert på Steam Machine uten store problemer."
"Så hvis du ser etter Steam Machine som en erstatning for en datamaskin, som en hjemme konsoll som bare skal være din generelle spillenhet, så må du i det minste ikke trenger å bekymre deg for at den ikke har like mange spill som for eksempel en PC, fordi den ikke er verifisert til systemet, fordi spillene ikke er verifisert til systemet."
"Det trenger ikke å være noen krav til for eksempel skjermstørrelse, det vil ikke trenger å være noen legitimitetskontroller der, eller oppløsningen, eller lesbarheten beklager, som det er tenkt at du vil spille en Steam Machine på en mye større skjerm enn en Steam Deck, så du trenger ikke å bekymre deg for at for eksempel tekst er for liten eller noe sånt hvis du er en utvikler som ønsker å legge ut et spill på Steam Machine."
"Når vi ser på Steam Frame, ser vi at det ikke er noen verifiseringsprosess der fordi Steam Frame i utgangspunktet er en strømmeenhet for å sende og motta VR-spill og ikke-VR-spill som spilles gjennom headsettet, at du vil kunne kjøre det med hva enn PC-en din kan kjøre."
"Så det er mye forbrukertillit der, slik at du som utvikler ikke virkelig trenger å gjøre ting sjekket for Steam Frame fordi det kommer bare til å strømme fra datamaskinen din.Så hvis du er bekymret for at Steam Frame ikke kjører noe, oppgrader PC-en din! Dessverre er det et forferdelig tidspunkt å gjøre det på."
"Vi har fortsatt ingen lanseringsdato for Steam Machine i skrivende stund, og heller ikke Steam Frame, eller den nye Steam Controller, men detaljer som dette, ting som dette kommer viser at Valve er på rett spor, eller unnskyld, prøver å fremstille seg selv som om de er på rett spor mot en lanseringsdato en gang i år, som vi har blitt lovet."
"Ja, ellers så la meg få vite om du synes dette er en god ting for Steam Machine å bare har ganske lave anbefalte spesifikasjoner for å bli verifisert for konsollen, eller om du mener at Valve burde ha krevd litt mer av utviklerne.La meg få vite hva du synes, så ses vi i morgen for flere JRT-nyheter, ha det bra!"