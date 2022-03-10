GRTV News - Medskaperen hevder at Crash Bandicoot bør få filmatiseringer

Også med henvisning til at karakteren har blitt dårlig behandlet sammenlignet med Sonic the Hedgehog og Mario.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi snakke om om er Crash Bandicoot. For i helgen ble en av medskaperne av Crash Bandicoot kom ut og sa at Crash ikke har fått den kjærligheten som det fortjener, eller som han fortjener, i adaptasjonsverdenen. Og at hvis, du vet, vi kommer til et punkt hvor han bør få sin egen film eller TV-serie. Så jeg har noen få tanker om det, men først og fremst, la oss hoppe inn i nyhetene. Så ja, Crash Bandicoot burde ha sin egen film eller TV-serie ifølge medskaperen. Det har til og med vært en noen halvhjertede forsøk, men ingenting har vært i nærheten av et ferdig produkt."
"Spillhistorien er full av pensjonerte plattformspillmaskoter, inkludert Bubsy, Croc, Earthworm Gin, Klonoa, Sparkster, Wonder Boy, Zool og nå nylig Sackboy. Bubsy lager et comeback, forresten, det kommer et nytt spill relativt snart. Og Croc fikk en omarbeidelse, eller en nyinnspilling nylig også, så det er det. Uansett, de eneste som virkelig har tålt tidens tann og holdt seg relevante gjennom flere tiår, er Mario og Sonic, og i dag er de kanskje større enn noen gang før. Og det er kanskje også litt litt urettferdig for Crash, for han fikk jo et helt nytt spill for et par år siden, men uansett. Det er imidlertid noen få mer vellykkede figurer som ikke har nådd helt opp."
"veien, men som likevel er rimelig godt kjent og har spill som selger bra. A godt eksempel på dette er Crash Bandicoot, Sonys første seriøse forsøk på å konkurrere med Mario og Sonic. I dag finnes det sikkert de som håper på flere spill, men interessen fra Activision Blizzard, som nå eies av Microsoft, har vært ikke-eksisterende. En person som helt klart er frustrert over dette og mener at karakteren fortjener en bedre skjebne, er Charles Zambulas, som var med på å skape Crash og hans venner, så vel som hans fiender. I et intervju med Time Extension, gir han utløp for sin følbare frustrasjon over hvordan rørleggeren og pinnsvinet har blitt to av Hollywoods mest ikoniske filmstjerner, mens Crash i beste fall får en og annen nyutgivelse av et gammelt spill. Det må være en av de dårligst forvaltede egenskapene."
"Selv nå tenker jeg, hvor er filmen? Hvor er TV-serien? Dere har en vinner og dere gjør ingenting med det. Zambulas vet en ting eller to om emnet.har blant annet vært med på å skape animerte klassikere som She-Ra, Princess of Power, Ghostbusters og Sonic the Hedgehog. Men selv om han tydeligvis synes det er synd at Crash ikke er får en sjanse, mener han at det bare er et tidsspørsmål før det er Bandicoots tur til å tur til å gjøre det stort i Hollywood. Det er uunngåelig at Crash kommer til å være med i en serie eller spillefilm film. Det krever bare at de som tar disse beslutningene, forplikter seg til det. Crash er med i samfunnet. Det er en stor fanbase. Det er en fantastisk eiendom. Crash er morsomt. En serie eller film ville introdusere karakterene for en ny generasjon. Det ville bli en hit bare fordi av fanbasen. Hva synes du om dette? Ville en film eller TV-serie med Crash Bandicoot ha nok potensial til å bli en virkelig populær og er det generelt en forsømt merkevare som fortjener bedre, eller er det rett og slett et spørsmål om å erkjenne at Crash, i ikke helt har den samme karismaen som Mario og Sonic har i overflod?Jeg synes at Crash fortjener mer. Det gjør jeg virkelig. Men jeg synes at han fortjener mer i videospillverdenen. Jeg synes det er urettferdig å sammenligne Crash med Mario og Sonic av den enkle grunn at Mario og Sonic har overskredet generasjoner gang på gang igjen. Og til og med å sammenligne Mario og Sonic er kanskje urettferdig fordi Mario er hode og skuldre større enn Sonic the Hedgehog i disse dager. Sonic har en tendens til å famle litt i videospillverdenen, mens Mario gjør det kjempebra der. Mario jakter kanskje på Sonics litt på adaptasjonsområdet, men Super Mario Brothers-filmen var større enn Sonic."
"enn noen av Sonic the Hedgehog-filmene. Jeg tror den nesten var større enn alle tre til sammen når det gjelder... Nei, den kan faktisk være større enn alle tre til sammen når det gjelder hvor mye penger han tjente. Men poenget er at å sammenligne Crash med disse to er urettferdig fordi de har vært viktige deler av videospillverdenen i lang tid, ...lang tid. Nå, Crash Bandicoot... Jeg mener, det nyeste spillet, Crash Bandicoot 4, det er About Time, som kom ut i 2020, og det var det fjerde Crash Bandicoot-spillet i hovedserien siden figuren debuterte på dette tidspunktet for omtrent 30 år siden, tror jeg. Nå kan du sammenligne med Mario og Sonic, og det er en helt annen historie her."
"Og jeg vet at Crash har hatt noen spin-offs, som de to andre også har hatt. Du vet.., Crash Nitro Kart Racer og sånne ting. Men vi snakker om to veldig forskjellige merker her. Og den andre tingen å merke seg er at Mario og Sonic har bevist tid gang på gang å være interessante for et ungt publikum og å stadig levere opplevelser som er skreddersydd for et ungt publikum. Crash Bandicoot, alle som noen gang har spilt et Crash Bandicoot spill vet at det ikke er et veldig enkelt spill. Det er det som gjør det så bra. Men jeg vil hevde at på grunn av dette, på grunn av det faktum at videospill vanligvis, spesielt plattformspill, enklere å spille enn de var, spesielt da Crash Bandicoot først kom ut, vil jeg hevde at ikke har den samme appellen blant et yngre publikum. Så hvis du går og lager en film eller en TV-serie, tror jeg ikke du kommer til å se mange av de samme yngre publikum som strømmer til kinoen for å se Crash som er laget av en Illumination eller noe sånt. Det kommer nok ikke til å bli det. Jeg tror ikke det vil være mislykket, men jeg tror du må se på selve merkevaren og si at kanskje Crash Bandicoot og de som liker det, er en aldrende målgruppe. Så kanskje du må gjøre mer modne plattformspill med figuren. En figur som Spyro, derimot, Spyro har alltid vært et spill rettet mot et yngre publikum. Når du spiller et Spyro spill, er det mye enklere enn et Crash Bandicoot-spill. Og Spyro er også i samme båt som Crash på den måten at det ikke får den kjærligheten det fortjener. Men jeg tror at hvis du skal gi en karakter mer kjærlighet utenfor videospillområdet, tror jeg at Spyro sannsynligvis er bedre posisjonert enn Crash Bandicoot er, til tross for at begge er helt fantastiske. Så ja, jeg ser på Crash, og jeg synes Crash fortjener mer i videospillverdenen. Vi fortjener flere Crash-videospill, det være seg gokart-racere, plattformspill, hva som helst. Crash fortjener mer fordi Crash er en fantastisk merkevare, og det er en fantastisk karakter. Men er det så enkelt som medskaperne gjør det sier og hører ved å bare si at hvis vi bare lager en film eller TV-serie, så kommer det til å bli en hit?Jeg tror ikke det er så enkelt, personlig. Men det er interessant på samme måte. Og jeg håper at Crash får mer. Men igjen, det er all tiden jeg har i dagens episode av GRT News."
