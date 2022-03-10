GRTV News - DLSS 5 har blitt avslørt og delt internett

Den siste utviklingen innen AI-teknologi har splittet samfunnet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi ta for oss om noe som kom ut sent i går, noe som har delt internett, jeg vil si splittet, jeg tror på en måte faktisk forente det i mange henseender. Vi snakker om NVIDIA og vi snakker om DLSS 5. Dette er den neste utviklingen av DLSS-teknologien som bruker kunstig intelligens for å forbedre spill, og DLSS har alltid vært en polariserende teknologi fordi den på den ene siden gjør ganske fantastiske ting, den kan gjøre ganske krevende spill kjører veldig bra på mer begrenset teknologi, men det er åpenbart at kommer på bekostning av å bruke kunstig intelligens for å få det over streken, og du må begynne stille spørsmålene, er spillet du spiller fortsatt det faktiske spillet som er utviklet av utvikleren hvis du bruker DLSS. Frem til nå synes jeg det har vært mer ubalansert i den forbindelse, men DLSS 5 virker som et virkelig vendepunkt, så la oss komme inn på det."
"NVIDIA kaller DLSS 5 et GPT-øyeblikk, men internett kaller det en vits, NVIDIAs DLSS 5 avslører gnister motreaksjon da spillere kaller det AI-skjønnhetsfiltre for spill, da det endrer den originale kunsten til AI-slop. Mandag kveld avduket NVIDIA sin nye DLSS 5-teknologi med inkludering av av AI for å forbedre det visuelle, spesielt ansiktsdetaljer som trekker mest oppmerksomhet, en utvikling selskapet mener er det neste store spranget fremover i spillverdenen. For å illustrere dette ble det også sluppet en kort video som viser hvordan spill kan forbedres med teknologien som du kan se nedenfor. NVIDIAs grunnlegger og administrerende direktør Jensen Huang kommenterer hva han mener er et gigantisk sprang fremover, 25 år etter at NVIDIA oppfant den programmerbare shaderen, gjenoppfinner vi datagrafikk igjen. DLSS 5 er et GPT-øyeblikk for grafikk, og blander håndlaget med generativ kunstig intelligens for å levere et dramatisk sprang i visuell realisme, samtidig som kontrollkunstnerens behov for kreativt uttrykk. Datagrafikk kommer til liv. Hva nå?har vi gjort? Vi har smeltet sammen kontrollerbar 3D-grafikk, den grunnleggende sannheten i virtuelle verdener, den strukturerte data fra virtuelle verdener og de genererte verdenene. Vi kombinerte 3D-grafikk med generativ AI og probabilistisk databehandling. Den ene er fullstendig prediktiv, den andre probabilistisk men likevel svært realistisk. Innholdet er både vakkert og kontrollerbart. Konseptet med å smelte sammen strukturert informasjon og generativ AI vil gjenta seg i den ene bransjen etter den andre."
"Strukturerte data er grunnlaget for pålitelig AI. Så selv om teknologien utvilsomt er imponerende, ville det være å ta for hardt i å si at internett var imponert. Tvert imot kritikken har vært massiv. NVIDIAs forbedrede ansikter ligner sjelden på det spillutvikleren opprinnelig hadde sett for seg, og har dessverre en slående likhet med de typisk kjedelige og fantasiløs AI du får når du ber Grok eller chat GPT om å forbedre et bilde eller gjengi en vakker person. Vi har scrollet gjennom utallige innlegg i kommentarfelt og på sosiale medier og kan konstatere at så godt som alle som har tatt seg tid til å kommentere, er tvers igjennom negative om det de anser som automatisert AI-søppel. Det er et utvalg fra Reset Era og YouTube. Jeg vet at et spill kan se ut som AI-genererte bilder, wow, det er ikke mulig at det bare er en aprilsnarr spøk, vi døde i 2020 og vi er i helvete akkurat nå osv osv osv osv. Så hva synes du om denne teknologien selv? Og dette er et eksempel her på Resident Evil Requiem. Nå Igjen, hvis du ignorerer Grace, ser bakgrunnen fantastisk ut. Jeg mener, spillet ser faktisk fantastisk i seg selv, så det er det. Men det ser bedre ut, det ser enda mer ekte ut."
"Problemet er at dette ikke er Grace. For dette ser ikke ut som Grace. Hvis mellom DLSS av og DLSS 5 på, ser det ikke ut som noe som helst som Grace. Og det er problemet vi kommer til å ha med dette. La meg faktisk gå her borte. Dette er problemet vi kommer til å begynne å ha med DLSS 5 fordi du er kommer til å begynne å se det originale kunstverket og det originale konseptet av videospill og måten folk og karakterer skal se ut på, blir kastet ut av vinduet fordi denne DLSS 5 tilsynelatende bare legger et AI-filter på det og bare endrer ting bort fra slik de er ment å se ut. Igjen, det er én ting, og det er én frustrasjonspunkt når det gjelder fiktive videospillfigurer. Men hvis du så på videoen som Nvidia delte, viser de også et klipp av den som kjører i jeg tror det var EA Sports FC 26. Og DLSS-filteret gjør at noen av de virkelige spillerne som er ment å være representanter for den virkelige fysiske menneskelige fotballspilleren, det får dem til å se helt annerledes ut. Så du kommer til et punkt hvor du begynner å spørre deg selv om vi trenger denne teknologien?Kan den ikke bare gjøre det utvendige, kan den ikke gjøre miljøet og gjøre belysningen bedre og gjøre ytelsen bedre og gjøre alle de tingene du vil at DLSS skal gjøre uten å faktisk påvirker de viktigste kunstverkene som blir lagt inn i spillet eller den faktiske det visuelle uttrykket som utviklerne har skapt et individ til å se ut. Så Jeg tror vi kommer til å, jeg tror dette kommer til å bli et vendepunkt fordi jeg tror DLSS DLSS 4 har frem til nå vært en av de tingene der du ser på det og tenker at jeg er ikke 100% sikker på det, men det får spillet til å kjøre mye bedre. Dette kan være et vendepunkt hvor folk aktivt vil se etter å ikke kjøre det fordi det gjør spillene nesten umulig å skille slik de opprinnelig var ment å se ut fra utviklerne. Jeg tror også at vi sannsynligvis kommer til å se litt motreaksjoner fra utviklerne også, fordi det som er poenget med å få spillet ditt til å se ut på en bestemt måte hvis DLSS 5 bare overstyrer det. Så veldig interessant situasjon over hele linjen. Jeg tror det bare er starten på denne diskusjonen, og det er også bare ytterligere bensin på bålet når det gjelder hvordan kunstig intelligens innlemmes i kreative medier som helhet. Vi har alltid vært imot generativ kunstig intelligens når det gjelder forbrukere i alle slags kunstneriske medier, og Nvidia har nettopp sluppet en generativ AI-bombe på oss. Så det er en veldig interessant tid, men dette kommer til å bli starten på noe større føler jeg virkelig. Men uansett, når vi vet mer, husk å holde innleggene deres og ellers det er all den tiden jeg har, så jeg ser deg på neste års TV-nyheter i morgen."