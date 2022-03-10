iPhone 17e (Quick Look) - Value Packed

Denne nyeste smarttelefonen fra Apple ser ut til å ha mange av de viktigste funksjonene som gjør iPhones attraktive, samtidig som den har en mye lavere pris enn andre modeller fra teknologiprodusenten.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Apple holdt et ganske uvanlig arrangement i New York for et par uker siden, der de presenterte massevis av nye produkter, men det viktigste, synes jeg personlig, er de nye rimelige måtene du kan engasjere deg i Apples økosystem."
"Så det er MacBook Neo, som vi håper å få her på bordet, men også helt nye iPhone 17E.Det er litt uklart hva E-en betyr, noen vil si at det er som billigere eller noe sånt, eller Pixel A. Er det rimelig?Poenget er at E har, på noen måter, før den ble kjent som SE, vært kjent som som en billigere måte å komme inn i Apples økosystem på ved å betale for en kompromittert opplevelse."
"I det minste i den forstand at du bevisst gir avkall på noen proff- eller strømbrukerfunksjoner for å få tilgang til de viktigste delene av det som gjør et Apple-produkt, vel, bra, sammenhengende, tilkoblet, alle disse tingene.Og hvis det er én ting som har vært sant de siste fem årene, så er det at du faktisk ikke trenger mange av de viktigste funksjonene for å kunne engasjere seg i Apples økosystem."
"Så de få tingene som er her, er i de fleste tilfeller de viktigste tingene.Så kroppen minner faktisk veldig om en iPhone 14.Det er noen forskjeller, men det kommer vi til.Men det viktigste som den beholder fra det er faktisk hakket, noe som betyr ingen dynamisk øy her overhodet."
"Det er vanskelig å se fordi skjermen er slått av, men tro meg, det er ingen dynamisk øy.Så du tenker kanskje at det ikke spiller noen rolle, for det er en del av skjermen som blir tatt opp av noe."
"Men poenget er at den dynamiske øya er en tilsiktet utklipping, som brukes av programvaren til for eksempel å flyte varsler for tredjepartsapper som skal operere i en bestemt måte.Men det gjør egentlig ikke hakket."
"Så det er som en liten bit av skjermen som blir tatt i stedet for å være tilbudt denne veldig bevisste programvareopplevelsen.Så det er en av de viktigste lærdommene.Men utover det er det meste av det som gjør en iPhone til en iPhone, her, og til en mye lavere pris enn om du for eksempel tenker på 17 Pro eller til og med den vanlige 17."
"Så hva er det her?Først og fremst er den støv- og vanntett i henhold til IP68.Den har keramisk skjold, noe som betyr at den vil være veldig, veldig robust når du slipper den."
"Du har 15 watt trådløs lading, og ja, takk og lov, gjennom MagSafe, som betyr en spesiell rund form av magneter, noe som betyr at denne bare vil passe på ethvert MagSafe-tilbehør du har.Det er en viktig del, fordi det har blitt et helt eget økosystem."
"Alle MagSafe-greiene som du har, som vennene dine har, som du kanskje kommer til å kjøpe i fremtiden, vel, du kan bare bruke det nå, mens 16E fra i fjor på en eller annen måte ikke kunne det.På innsiden finner vi Apple A19-brikken, som er bra.Jeg tror ikke det gir mening å snakke om referanseresultater på en A19 chip i en E-versjon av en iPhone."
"Det er ikke kundene.Det du trenger å vite er at denne ikke vil legge på.Dette vil ikke bremse ned, uansett om du spiller Pokemon CCG Pocket, du er ser på hjul på Instagram, du sender meldinger til vennene dine, du gjør hva det enn er du gjør på en vanlig smarttelefon, med mindre du er en avansert bruker, da er du ikke kommer til å kjøpe denne uansett."
"Den starter nå på 256 gigabyte lagringsplass på basismodellen, og du får 8 gigabyte RAM.Så igjen, dette bør holde seg raskt, mange programvare-iterasjoner nedover linjen.Så den ene viktige tingen jeg snakket om tidligere, som dette ikke har til felles med iPhone 14, er denne enestående kameralinsen her på baksiden."
"Det er en fusjonssensor på 48 megapiksler, og den har 2X optisk zoom.Det høres ikke så bra ut, men som med for eksempel Pixel, som Pixel A-kameraene, er at den bruker den samme etterbehandlingskonvolutten som proffene bruker."
"Visst, optikken er iboende dårligere, og i noen innstillinger vil du se det, men poenget er at du vil bli sjokkert over hvor dyktig, spesielt dette billigere iPhone og den billigere Pixel er når den tar bildet og setter det gjennom etterbehandlingen konvolutten med alle bjeller og fløyter som inngår i det."
"Dette er ikke Pixel, som den falske falske bildesuiten som vi er vant til å se, der du kan sette inn folk som ikke er der, gjøre himmelen i en annen farge enn den var.Jeg snakker om å få frem høylys, fjerne anti-aliasing og ujevne kanter, og korrigere for dårlig optikk."
"Så dette har tatt mye bedre bilder enn jeg først trodde.Det samme med den nyeste A-telefonen.Disse er så gode nå at det er helt utrolig.Det eneste jeg ikke vil unnskylde meg for, bortsett fra ofringen av Dynamic Island, er skjermen."
"Den er 6,1 tommer, som en iPhone 17 Pro.Det er en Super Retina XDR OLED-skjerm, bra, på jeg tror 2530 x 1170, så oppløsningsmessig er det bra.Den har litt lavere lysstyrke, men jeg synes ikke det var problematisk, men det er 60 hertz."
"Og jeg vet at bestefaren, moren, hva enn det er, hva enn du måtte komme opp med teoretisk å se for seg hva slags person som går inn i en butikk og kjøper dette ved siden av, la oss si, en nyere 17, eller til og med en eldre Pro eller eldre regular.Bryr de seg om en lavere oppdateringsfrekvens?Jeg begynner å tro at dette er mer en prinsippsak enn en pragmatisk sak."
"60 hertz på en telefon, som ikke er billig, bare billigere i 2026, det passer bare ikke så bra.Vi er nå på et punkt der hver eneste tenkelige konkurrent vil tilby 90 eller 120 hertz og kan gjøre det i den batterikapasiteten som denne skal kunne gjøre det med.Det er ingen grunn lenger."
"Dette er både for å forlenge levetiden, for å gjøre det smidigere og for å spille et og annet spill for bildefrekvensens skyld, dette er bare, det er latterlig å sende en telefon som dette med et 60 hertz-panel i et år som dette.Men utover det er alt her."
"Kameraknappen er ikke her, men savner du den virkelig?Alt dette er virkelig flott.Jeg synes det ser flott ut.Den er godt bygget."
"Så det er virkelig et sterkt argument for din neste budsjett-telefon, spesielt hvis du ikke egentlig bryr deg om dynamisk øy og slike ting.Så dette er iPhone 17E.Jeg anbefaler det helhjertet til kunden som er ute etter dette spesielle settet med kompromisser og styrker."
"Vi ses på neste sending for å høre mye mer om det."