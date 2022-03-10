GRTV News - Crimson Desert utviklerens aksjekurs faller nesten 30 % etter anmeldelser

Spillet er ikke engang ute ennå, og noen har allerede gjort seg opp en mening om dets potensial for suksess.
"i dag snakker vi om Crimson Desert."
"Hvordan kunne vi ikke snakke om noe annet enn Crimson Desert, med tanke på at det er lanseringsdagen. Anmeldelsene ble lagt ut i går kveld, og de var gode, men ikke fullt så gode synes jeg som mange håpet de skulle være. Mange ønsket at Crimson Desert skulle være en kandidat til årets spill rett ut av porten, og dessverre, fra Metacritic-poengsummen ser det i det minste ut til at det er litt mer blandet respons. Vi likte det, vi ga den en solid 8 av 10, og det er mange som har likt den godt også, men det er også noen 5'ere der inne, det er noen 6'ere der inne, det er noen 7'ere der inne noe som gjør at den totale Metacritic-scoren, på tidspunktet for innspillingen, var 77. Og dette har ført til en del panikksalg ser det ut til for folk som eier aksjer hos utvikleren og utgiveren av spillet, Pearl Abyss, som Seoul Economic Daily rapporterer at over natten, i utgangspunktet gjennom handelsdagen, falt de koreanske utviklernes pris til 46,601 per aksje, noe som er ned 90,001 per aksje, noe som tilsvarer 28,96 %. Det er et ganske stort fall, spesielt med tanke på spillet ikke engang er ute ennå. Jeg tror det har vært en massiv, vel, jeg vet at det har vært en massiv på nettet allerede forårsaket av disse anmeldelsene, ettersom noen sier at Metacritic fikk feil, noen sier at dette er et annet eksempel på skillet mellom spilljournalistikk og og spillere, det er folk som mener at det var for vanskelig for anmelderne, det er folk som mener at anmelderne var for harde, de forventet for mye, de ikke behandlet den rettferdig. Men når det gjelder noe som dette, tror jeg det er viktig å huske at det største samtaleemnet i spill i disse dager ofte ikke er anmeldelser, det er ikke offentlig mottakelse, det er penger. Det er om dette kan tjene mye penger, og jeg tror at folk panikksalg av aksjer er litt dumt, for dette spillet kan fortsatt selge millioner eksemplarer innen helgen er over. Det var 3 millioner ønskelister for Crimson Desert, og selv om noen hundre tusen av dem, tror jeg, har blitt tatt fra det jeg hører på nettet, betyr ikke det nødvendigvis at spillet ikke fortsatt vil selge massevis av eksemplarer etter hvert som folk spiller det og de innser og sprer sin goodwill på nettet hvis de har det. Nå er vi selvfølgelig fortsatt i et slags limbo akkurat nå fordi det brede publikum ennå ikke har tilgang til Crimson Desert, og selv om de dette spillet, og selv når de får det, er dette spillet så stort at det vil ta flere uker, kanskje til og med måneder før det samme nivået av anerkjennelse og forståelse av spillets mekanikk og ting som har ført til de anmeldelsesscorene det har fått, gjenspeiles av det samme publikummet. Så vi må bare vente og se. Jeg tror det fortsatt vil selge minst to millioner eksemplarer i løpet av de første par ukene. Jeg ville blitt veldig overrasket hvis den ikke når en million innen helgen er over, og jeg er veldig interessert i å se hvordan det går og hvordan publikum reagerer på det, for når alt kommer til alt, kan vi gjøre våre anmeldelser, vi kan gi våre vurderinger, som spilljournalister, som folk i bransjen, men det er alltid spillerne som utgjør det store flertallet av gamere, og de vil selv bestemme hvor et spill befinner seg på den potensielle skalaen for spillanmeldelser."
