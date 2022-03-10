GRTV News - Crimson Desert har AI-genererte kunstverk

Til tross for at Pearl Abyss aldri direkte uttrykte at teknologien ble brukt i spillet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss litt på Crimson Desert fordi det har vært lanseringshelgen for spillet, og det er kommer med både veldig imponerende ting og veldig positive ting, men også noen mindre imponerende og positive ting. For det første tok det bare rundt 14 timer å spille spillet, tror jeg."
"for å selge 2 millioner eksemplarer, noe som er en ganske bemerkelsesverdig innsats, utrolig raskt salg faktisk som viser at det var en veldig stor interesse for spillet ved lanseringen. Den store spørsmålet med videospill er selvfølgelig hvordan kan det fortsette å bygge videre på det? Har vi sett alle de som er interessert i Crimson Desert allerede plukke opp en kopi av spillet, eller kommer det til a bli den blødningseffekten som fortsetter a se millioner av solgte kopier i månedene som følger? Det er åpenbart noe vi bare må vente på, men det vi vet er at fansen har, jeg mener dette er en historie som har vært gått rundt en stund faktisk også, men vi vet at fansen har lagt merke til at det er AI-ressurser i spillet, og det er forårsaket Pearl Abyss, utvikleren av Crimson Desert, til å be om unnskyldning. Så la oss ta en titt. Så ja, Pearl Abyss ber om unnskyldning etter at AI-ressurser ble funnet i Crimson Desert etter rapporter om tekniske problemer og blandet mottakelse. Pearl Abyss står nå overfor tilbakeslag etter at spillere oppdaget ukjente AI-genererte ressurser i spillet. Så ja, det har vært en turbulent lansering for å si det mildt."
"minst for Crimson Desert, et spill som har fått like deler ros og kritikk men som likevel har solgt eksepsjonelt godt. Men i skyggen av tekniske problemer og spørsmål om spillets kvalitet utover de tekniske aspektene, har teamet nå også kommet i skuddlinjen på grunn av AI-generert grafikk som ivrige spillere har oppdaget. Kort tid etter lanseringen oppdaget observante begynte å mistenke at flere av kunstverkene i spillet så ut som om de var ut som om de var skapt av kunstig intelligens. Problemet er bare at dette aldri har blitt avslørt på forhånd av Pearl Abyss, til tross for at plattformer som Steam nå krever åpenhet om bruken av slik teknologi. Nå har utvikleren Pearl Abyss stått frem og bedt om unnskyldning. I en offisiell uttalelse erkjenner studioet at AI ble brukt under utviklingen, men bare i de tidlige stadiene for raskt å generere objekter for testing i spillet. Dette ble så ved et uhell utelatt. I en uttalelse skriver teamet, Under utviklingen ble det laget noen visuelle 2D-rekvisitter som en del av en iterasjon på et tidlig stadium ved hjelp av eksperimentelle AI-generative verktøy. Disse ressursene hjalp oss med å raskt utforske tone og atmosfære i de tidligere fasene av produksjonen. Vår intensjon har imidlertid alltid vært at at slike eiendeler skal erstattes etter endelig arbeid og gjennomgang av vår kunst- og utviklingsavdeling."
"med arbeid som er i tråd med våre kvalitetsstandarder og kreative retning. Følgende rapporter fra samfunnet vårt har vi identifisert at noen av disse ressursene utilsiktet ble inkludert i den endelige utgivelsen. Dette er ikke i tråd med våre interne standarder, og vi tar det fulle ansvaret for det. For å rette opp i dette har de startet en omfattende gjennomgang av innholdet i Crimson Desert for å identifisere og erstatte alt AI-generert materiale som fortsatt er skjult. Samtidig lover de å gjennomgå sine interne prosedyrer for å sikre at slike situasjoner ikke oppstår i fremtiden. Har du oppdaget noen AI-ressurser i Crimson Desert? Og det er den offisielle unnskyldningen fra Crimson Desert-utviklerne."
"Det gjør det ikke. Jeg vet faktisk ikke om dette er den 100 % sanne sannheten.at de brukte det til å, du vet, kanskje skape presedens for hva de håpet fra spillet, og de skulle erstatte det, og så var det, du vet, det var en av tingene de glemte å erstatte. Det er et enormt spill. Det er den ene tingen du vil si om Crimson Desert. Det er et enormt spill. Så hvis det er slik at de rett og slett det bare gikk gjennom kvalitetssikringsprogrammet deres og ikke ble plukket opp, hva som helst, du vet, hvis de bytter den ut snart, og det er det, det er det korte og det lange. Som vi, du vet, vi roter med generativ AI bare for å sette en grunnlinje for det, men til syvende og sist alt som er i spillet, er håndlaget av kunstteamet vårt. Jeg har egentlig ikke så mye problemer med dette i det hele tatt. Noe av det som tar lengst tid tid med videospill, er å få alle bitene på plass. Så hvis du kan bruke AI-systemer for å gjøre dette litt raskere, så sier jeg ikke at det er stole på AI-genererte konsepttegninger og sånne ting, men du vet, bare for ting som er i den store sammenhengen, som kunstverk på veggene i bygninger i videospill som er generelt sett mer mindre billedmessige deler av spillet, har jeg ikke noe imot dem bruker disse tingene og sier at vi bare legger inn noe fra Clipart eller noe sånt inntil videre, og så bytter vi det ut når vi kommer nærmere lansering. Jeg har ikke noe imot det, men samtidig kan du ikke ha ting som dette snikende inn i lanseringen, spesielt hvis du ikke aktivt forteller folk at i utviklingen av spillet, prøvde vi oss litt frem med generativ AI bare for å tette noen hull og hjelpe oss med å komme over streken. Så jeg har egentlig ikke noe imot at de brukte så lenge det er i dette omfanget de brukte det, for hvis det til slutt kommer ut at generativ AI spilte en større rolle i utviklingen av Crimson Desert, så kommer vi til å få andre problemer med spillet. Men fair play til Pearl Abyss for å komme ut, komme med en uttalelse og komme situasjonen i forkjøpet og være åpen om det. Det er det man ønsker fra utviklere, å være ærlige og være tydelige overfor samfunnet. Og det er én ting Pearl Abyss har gjort stort sett hele veien gjennom utviklingen, selv om folk av en eller annen grunn har vært begravet dem for ikke å gjøre det. Så, men ja, uansett, det er god tid nå for Crimson Desert til å fortsette å selge og forbedre seg. Og jeg tror det er den ene tingen som samfunnet må gjøre, er at de må begynne, ja, som de er, de må fortsette å lytte til tilbakemeldingene fra fansen og bare fortsette å ta tak i disse tingene som er de største fra fellesskapet, som kontrollene og sånt. Og jeg tror at de legger ut en oppdatering som begynner å ta tak i disse tingene i dag. Så, ja, jeg er interessert i alle det samme, men til syvende og sist vil du ikke se AI i spill, i lanseringsversjoner av spill, men hvis det kan fremskynde utviklingsprosessen, og dette er noe jeg er veldig opptatt av, for hvis du kan lage spill raskere og mer kostnadseffektivt, så kommer det bare til å være bedre for alle involverte, tror jeg. Så hvis kunstig intelligens kan brukes til å effektivisere utviklingen prosessen litt, men til syvende og sist ikke spille noen rolle eller ha noen form for av rester igjen i lanseringen, er jeg personlig ikke veldig bekymret for det, men vi får se hvordan dette vil slå ut i fremtiden. Men det viktigste å merke seg er at, ja, det er kunstverk du ser på i Crimson Desert. Og ja, de ser litt funky ut, det er fordi en AI har laget dem. Men uansett, det er alt tid jeg har. Jeg er tilbake i morgen med ukens GRTV-nyheter. Så frem til håper jeg dere får en fin mandag, så ses vi på den."