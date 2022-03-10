MacBook Neo (Quick Look) - En rimelig bærbar datamaskin Apple

Vi tar en titt på denne nye MacBook-modellen, som er rimelig i pris, samtidig som den fortsatt tilbyr mange av seriens karakteristiske funksjoner og elementer.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Dette er en spesiell en fordi vi visste en stund at Apple skulle komme med en sjokkerende sjokkerende bud innen rimelige bærbare datamaskiner, for tradisjonelt sett, selv om Apple har laget noe som heter MacBook før og MacBook Air, har begge vært veldig populære, spesielt i et mer budsjettorientert segment, vel, de er egentlig ikke det dette er."
"Apple-datamaskiner har hatt en tendens til å være dyrere enn en gjennomsnittlig Chromebook eller bare en billigere Windows-laptop av halvgod kvalitet, men dette endrer seg i dag fordi, vel, administrerende direktør i Asus sa at denne datamaskinen foran meg her, MacBook Neo, var sjokkerende og en game changer for hele segmentet av markedet, og jeg er ikke helt enig."
"Dette er MacBook Neo, som jeg sa, ja, dette er en veldig slående farge, og den kommer i en rekke mer slående farger, som på en måte, la oss si, telegraferer at dette er for et yngre, mer dynamisk og også mer budsjettorientert segment.Så jeg synes vi bør begynne med det, ikke sant?Dette er en bærbar PC til 599 dollar."
"Du kjøper et sett med AirPods Max 2 for nesten like mye penger som en hel datamaskin.Dette vil koste deg omtrent det samme som en iPhone 17e, en telefon.Så dette er billigere enn mange billige smarttelefoner.Det er billigere enn mange dyre hodetelefoner, og det jeg skal vise deg nå, er at det virkelig ikke er mange områder eller steder eller aspekter hvor du kan se det offeret."
"Så for det første er dette, igjen, i en slående farge, men dette er laget av 100 % resirkulert aluminium, noe som betyr at kvalitetsfølelsen av noe som har blitt CNC-skåret ut og satt sammen på en slik måte at det er svært vanskelig for konkurrentene å matche, det er her.Denne er ikke laget av billig soft-touch-plast for å spare på bunnlinjen, den er 100 % resirkulert aluminium."
"Så de gode nyhetene fortsetter å rulle.Her er det.Tror du det er mulig å se at dette er en budsjettorientert MacBook?Nei, jeg vil påstå nei."
"Den samme typen tastatur, dette Touch ID er her, det er bare for 512 GB-modellen, hvor du kan kjøpe det som noe ekstra, men jeg mener, det er der for relativt billig merpris.Stor styreflate, igjen, denne skjermen er ikke kant-til-kant, men den er 13 tommer, så den er ikke så ille, for å være ærlig."
"Dette webkameraet er 1080p, ikke 720p, dårlig, lite webkamera her.Så hvorfor er det så billig da?Ikke engang skjermen skiller dem fra hverandre.Det er en 13-tommer, som jeg sa, det er en flytende retina, den er 24,8 x 1506, tror jeg, så ganske høy oppløsning, og den har omtrent 500 nits, noe som betyr at du bør kunne se på den og se den selv i direkte sollys, så det er også veldig spesielt."
"Den veier bare 1,23 kg, noe som betyr at den faktisk er omtrent like lett som en MacBook Air, og vet du hva du kan presse ut av dette batteriet?Omtrent 16 timer med lett bruk.Den har Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, Dolby Atmos-høyttalere, for 599 amerikanske dollar."
"Så et aspekt som du sannsynligvis vil fokusere på, er at denne ikke har en MacBook M-prosessor inni.SoC-en er faktisk en A18 Pro, som du kanskje husker fra iPhone 16 Pro.Ja, det er en iPhone 16 SoC her inne, en 6-kjerners CPU og 5-kjerners GPU sammen med en 16-kjerners nevral motor sammen med 8 GB RAM og enten 256 GB eller 512 GB lagringsplass."
"Det burde være de aller første gangene vi så for eksempel Snapdragon gjøre sine egne PC-er som alltid er på, var de litt dårlige.Men dette har jeg ikke prøvd ennå, men etter alt å dømme vil det være helt greit for dette segmentet.Det er riktignok ingen store redigeringsmuligheter her, men for e-post, notater, skolearbeid, jobbarbeid, rett og slett alt du trenger for å få det gjort hver eneste dag."
"Du får nå en MacBook og en vei inn i Apples økosystem for 599 dollar.Det er helt sprøtt, synes jeg.Vi kommer til å anmelde MacBook Neo veldig snart, Apple trenger den tilbake fordi det er mange medier som står i kø for å anmelde denne tingen, men så langt ser dette ut som et vannskille øyeblikk for meg."
