GRTV News - Capcom kommer med en klar uttalelse om sin AI-holdning

Det berømte japanske selskapet vil ikke bruke genererte eiendeler selv om det vil innlemme teknologien andre steder.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om om er Capcom, fordi nylig har Capcom blitt, la oss si, tatt på sengen når en gjeng av deres spill dukket opp i Nvidia DLSS 5 kunngjøringsvideo, og åpenbart DLSS 5 førte til mye motreaksjoner, og så kom Capcom ut og sa i utgangspunktet ja, vi var ikke nødvendigvis enige i dette, vi ønsket ikke å bli fokusert her inne, og nå har dette åpenbart ført til neste fase av Capcoms slags anti-AI holdning, som er en ny uttalelse, hvor de i utgangspunktet sa at når det kommer til spillutvikling, vil de ikke vil bruke noen genererte ressurser i fremtiden, så i en verden hvor AI er i ferd med å bli stadig tydeligere og stadig mer innebygd i den daglige arbeidsflyten, er Capcom nok en gang gjør det mange selskaper ikke vil gjøre, nemlig å ta et fast standpunkt og si at vi ikke kommer til å bruke det på den måten, og gjør Capcom igjen til en av gullstandardutviklerne og videospill selskaper i bransjen, men uansett, la oss dykke inn, så ja, Capcom beskriver hvordan de vil bruke AI i spillutvikling fremover, de kommer ikke til å implementere noen AI generert ressurser i spillene sine, men de kommer til å bruke det for å forbedre effektiviteten og produktiviteten, så ja, nå blander også Capcom seg inn i diskusjonen om bruk av AI i spill utvikling, rapporterer det japanske utsalgsstedet Gamespark via Automaton at selskapet har valgt å klargjøre hvordan de planlegger å bruke teknologien fremover, under en presentasjon for sine aksjonærer sier de at folk vil fortsette å utvikle selskapets spill, men at de vil bruke AI for å effektivisere utviklingen, vil vårt selskap ikke implementere noen AI-genererte i spillinnholdet vårt, men i fremtiden planlegger vi derimot å aktivt bruke denne teknologien for å forbedre effektiviteten og produktiviteten i spillutviklingen, det er derfor vi for tiden tester ut ulike bruksmetoder på tvers av avdelingene våre, inkludert grafikk, lyd og programmering, med tanke på hvor anerkjent, underholdende og bestselgende Capcoms spill generelt har vært de siste 5-10 årene, er det kanskje ikke så overraskende at Capcom ikke er spesielt interessert i å riste opp ting for mye, hva er din syn på dette, virker dette som en god og fornuftig tilnærming til AI i spillutvikling?Jeg personlig vil si at det er en veldig god tilnærming, jeg tror at det eneste AI kan gjøre og igjen er jeg veldig tydelig på dette, er at det kan bidra til å effektivisere utviklingen av videospill og forhåpentligvis redusere kostnadene litt også, det er det største jeg tror videospillene står overfor akkurat nå, spesielt AAA-avdelingen, er at de er for dyre og de tar for lang tid å lage, de blir nesten disse hit and miss-prosjektene hvor de enten selger millioner og atter millioner av enheter, eller så er de bare flopp fordi de må flytte så mye penger for å betale tilbake produksjonsbudsjettene, hvis AI kan bidra til å redusere tiden det tar å lage videospill, slik at det kan lages flere og på samme måte redusere utgiftene til videospill slik at de må selge færre eksemplarer for å bli klassifisert som suksesser, så tror jeg det rett og slett vil være fordelaktig for videoverdenen spillverdenen, men vi kan selvsagt ikke bare la kunstig intelligens ta over, og genererte ressurser er bare så jeg tror Capcom har en veldig fast og beundringsverdig holdning til AI her hvor vi er kommer til å unngå de genererte AI-ressursene helt, bare søppel, og i stedet er det vi kommer til å gjøre, er å bruke den på den måten vi mener den best kan utnyttes, noe som er å effektivisere og strømlinjeforme utviklingen, så det er spesielt fint at Capcom er et så stort navn og en så stor aktør i videospillbransjen har gått ut og aktivt sagt dette i en stor og dristig uttalelse, håper jeg nå at vi begynner å se andre utviklere, spesielt de store utgiverne og AAA-utviklerne med Capcoms stil og standard og størrelse, jeg håper de kommer ut og sier lignende ting også, bare så folk vet hvor vi står med AI på tvers av videospill som helhet, fordi for øyeblikket er noen av de største som vi har hørt uttalelser fra, er de som sier nei, nei, vi kommer til å omfavne AI som Crafted for eksempel, så ja Capcom gjør mange ting riktig, de gir mye av spill som folk vil spille, de kjøper ikke så mye inn i bransjetrender og nå beviser de nok en gang at Capcom er et selskap som det er vanskelig å mislike virkelig for øyeblikket, det er på en måte der Capcom er, de bare fortsetter å gjøre ting beundringsverdig og imponerende, så all ære til Capcom der, men ja, det er all den tiden jeg har i dag, jeg kunne faktisk ha gjort en rask en i dag på Xbox partner forhåndsvisning, men vi kommer nok til å snakke om det på fredag etter at showet finner sted på torsdag kvelden, jeg tror vi sparer det til da, men ja, ellers er det all den tiden vi har til rådighet."
"Jeg har så takk for at dere ble med meg på dagens GRTV-nyheter, og jeg ser dere alle på neste i morgen, ha det bra alle sammen."