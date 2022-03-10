GRTV News - Epic Games har permittert 1 000 ansatte

Utvikleren Fortnite har iverksatt store kostnadsbesparende tiltak for å stabilisere skuta.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag har vi en virkelig stor en å snakke om, for i går ettermiddag, sent i går ettermiddag faktisk, kom nyheten at Epic skulle si opp 1000 ansatte, at de stenger ned en rekke moduser i Fortnite og CEO Tim Sweeney har publisert en uttalelse som i utgangspunktet snakker og gir en haug med grunner til hvorfor det skjer, vi skal snakke mer om tanker om situasjonen om et øyeblikk, men la oss foreløpig bare pakke ut nyhetene og se hva som skjer her."
"Så her går vi, Epic Games har permittert 1000 ansatte, planlegger å stenge Fortnites rakettracing, ballistisk og festival kamp moduser, CEO Tim Sweeney krediterer flere faktorer, inkludert ekstreme markedsforhold, lavere Fortnite-engasjement, dårlig salg av nåværende generasjons konsoller, men la merke til at AI ikke hadde noen hånd i avgjørelsen."
"Så da Epic Games bestemte seg for å øke prisen på V-Bucks, begynte det å bli tydelig at usenkbare dyret som Fortnite var, var i ferd med å utvikle sprekker i skroget, og disse sprekkene er tydeligvis dypere og større enn forventet. I en sjokkerende vending har Epic Games nettopp kunngjort at de har permittert så mange som 1000 ansatte, dette ble bekreftet av CEO Tim Sweeney i en uttalelse som ble sendt til Epics ansatte og publisert på selskapets nettside, der Sweeney siterer alle typer årsaker til forsinkelsene, samtidig som han skisserer at fremveksten av AI i videospillsektoren ikke spilte noen rolle. For det første uttrykte Sweeney at nedgangen i interessen for Fortnite har spilt en del, ettersom vi bruker betydelig mer enn vi tjener, og vi må gjøre store kutt for å holde selskapet finansiert. Til nå har vi, i tillegg til de 1000 tapte jobbene, rundt en halv milliard dollar i kostnadsbesparende tiltak har blitt identifisert i et forsøk på å overleve. Utover dette bemerker Sweeney at bransjeutfordringen også spiller en rolle, ettersom Epic har merket lavere vekst, svakere utgifter og tøffere kostnadsøkonomi, og dagens konsoller selger mindre enn forrige generasjon, og spill som konkurrerer om tid med andre stadig mer engasjerende former for underholdning."
"Sweeney uttrykker også at Epic har slitt med å leve i Fortnite på måter som det har gjort tidligere, og at dette er en del av problemene med at spillet opplever redusert engasjement.Håpet er at tilbakekomsten til Google Store og mobile plattformer vil bidra til å stabilisere skuta.Sweeney forklarer deretter at oppsigelsene ikke er relatert til AI, selv om det forbedrer produktiviteten, vi ønsker å ha så mange fantastiske utviklere som mulig som utvikler flott innhold og teknologi."
"De som har blitt berørt, vil motta minst fire måneders utbetalt lønn, utvidet helseforsikring og fremskyndede aksjeopsjoner og utvidede opsjoner for utøvelse av aksjer for de neste to årene. Når det gjelder hva som er neste for Epic Games, blir vi fortalt at fokuset er å flytte på å bygge fantastiske Fortnite-opplevelser med nytt sesongbasert innhold, spill, historie og live arrangementer, samtidig som vi leverer en stor lanseringsliste med kunngjøringer senere i år når utviklingen av Unreal Engine 5 og UEFN til Unreal Engine 6 finner sted. Sweeney signerer av med følgende. Markedsforholdene i dag er de mest ekstreme vi har sett siden de tidlige med massive omveltninger i bransjen, ledsaget av enorme muligheter for selskapene som kommer ut som vinnere på den andre siden. Det er det vi tar sikte på å gjøre for våre spillere, og vi tar sikte på å ta med andre likesinnede utviklere i bransjen på reisen for å bygge en stadig mer åpen og levende fremtid for underholdning sammen. Det skal også sies at disse kostnadsbesparende tiltakene ser ut til å være i tråd med beslutningen om å senke og til slutt stenge ned Fortnites Rocket Racing, Ballistic og Festival Battle Stage-modus. I den medfølgende artikkel på X, forklarer Epic at den 16. april vil Ballistic og Festival Battle Stage og deretter i oktober for Rocket Racing, vil modusene stenge ned ettersom vi ikke klarer å bygge noe fantastisk nok til å tiltrekke og beholde en større spillerbase. Spørsmålet nå er hva annet som vil bli kuttet for å beholde Fortnite og Epic Games flytende? Epic er åpenbart en gigant, men jeg synes denne informasjonen og denne nyhetssaken er litt motstridende fordi Epic har brukt mange år og en enorm sum penger på å kjempe juridiske kamper med Apple og Google i et forsøk på å gi seg selv en bedre posisjon på plattformene som disse store teknologiselskapene eier. For meg er grunnen til at det er litt, la oss si, kontroversielt på er at selv om det utvilsomt vil være til fordel for dem på lang sikt, er mengden av penger de ville ha brukt på å bekjempe disse billioner av dollar-selskapene, kunne potensielt ha blitt brukt til å bevare noen av jobbene som har gått tapt her, og til å etablere Epic Games i et posisjon hvor de ikke trengte å kutte tusen jobber og hvor de ikke trengte å gjøre alle disse forskjellige ting. Nå kan man argumentere og si at avgjørelsene de har tatt vil være til fordel for bransjen som helhet, men det er ikke Epics plikt i seg selv å gjøre det, og det har kommet på på bekostning av tusen arbeidsplasser. Tusen mennesker står nå overfor en svært usikker april, hovedsakelig fordi de ikke aner hva de skal gjøre for å få jobb fordi Epic Games ikke har klart seg selv på riktig måte. Og på samme måte vil alle som er noen, vite at mens Fortnite fortsatt er utrolig stort, er denne ideen om at det skulle opprettholde sin enorme størrelse i all evighet, ...det var aldri troverdig. Det var det aldri i utgangspunktet. Så.., må man si at Epic nok burde ha tatt bedre forholdsregler for noen år siden, sannsynligvis et par år eller et år eller så etter at pandemien var over og begynte å sette opp Fortnite og selskapet på en måte som gjorde at de kunne overleve endringen i forbruk og utgifter og alt det der."
"Så det er en spesielt vanskelig en, fordi du ser på den og tenker at hvis Epic Games og Fortnite er i fare for alle disse oppsigelsene og endringene, hvem er da trygge? Så jeg vet ikke, Det er en veldig merkelig sak her. Og igjen, Sweeneys resonnement er for meg også bisarr i visse steder, for på den ene siden bruker de mer penger enn de tjener, Ja, men det finnes sikkert en måte å redusere kostnadene på uten å bare bare å kutte tusen jobber. Du vet, de har mange samarbeid som sikkert ikke er veldig billige og de legger ut så mange samarbeid at man på en måte glemmer dem. Mange av dem blir feid under teppet. På samme måte er Fortnite et så stort spill, og det innkapsler så mange forskjellige ting på dette tidspunktet. Så man kan lure på om man kanskje bare konsoliderer ressursene først og deretter så på permitteringer, ville det kanskje være en annen mulig alternativ. Ellers snakket hele som igjen om langsommere vekst. Fortnite var uten tvil den største spillet noensinne en stund. Så å si at det står overfor langsommere vekst er galskap fordi det aldri kom til å beholde den størrelsen. Svakere forbruk, du vet, som at spillerne kommer til å gå videre. De kommer ikke til å spille Fortnite de neste 40 årene. Folk kommer til å flytte videre. Så du kommer til å se lavere forbruk. Det må du ta hensyn til. Tøff Acostica økonomi. Jeg mener, å si at den nåværende konsollen selger mindre enn forrige generasjons er en faktor for oppsigelsene er helt bisart fordi Fortnite er tilgjengelig overalt. Fortnite er tilgjengelig overalt, hvorfor skulle PS5 og Xbox Series X selge saktere enn forrige generasjons konsoller påvirke noe som helst? PS5 har også solgt som varmt hvetebrød. Den holder tritt. Jeg tror kanskje at hvis til og med overgår PS4 i salg. I mellomtiden har Switch 2 kommet ut av portene som en absolutt godstog. Så det er egentlig bare Xbox som, for å være ærlig, Xbox aldri virkelig selger vel. Så det er en merkelig en for meg også. Det er, du vet, hvordan kan du tilskrive den nåværende konsollene som visstnok selger mindre, noe alle data tyder på at de egentlig ikke selger mindre. Hvordan kan du tilskrive det til et spill som er tilgjengelig på så mange forskjellige plattformer inkludert forrige generasjons konsoller som fortsatt er i drift? Hvordan kan du tilskrive det til nedgangen i økonomien for spillet ditt akkurat nå? Det er en bisarr ting. Så, og igjen, konkurrerer spillet om tid mot de stadig mer engasjerende underholdningsformene."
"Det er litt rart å si det også, fordi dette er alle forskjellige typer underholdning som kjemper om hverandres tid på dette tidspunktet.Se på hva som skjer med filmbransjen.Alle står overfor dette. Så, igjen, å gå og attribuere, å legge alt ut, på den ene hånden, Jeg setter pris på åpenheten fra Epic og Tim Sweeney, men på den andre siden, for meg, å være CEO for et av de største selskapene, de største videospillselskapene i verden, og å ha en slik markedsposisjon og å være en som på en måte er en forkjemper for alle disse store endringer i bransjen og går ut og, du vet, tar det til teknologigigantene for å si, nei, nei, det dere gjør er feil. Vi vil gjøre det bedre på denne måten, og så går de ut og gjør det slik dette, det, for meg, henger ikke helt på greip. Så jeg er sikker på at alt dette spilte inn, men å si at tusen mennesker mistet jobben på grunn av disse tingene, det virker bare litt sånn, på en måte, dårlig ledelse, men vi vil uten tvil se mer i fremtiden. Det er mange mennesker som har blitt berørt. Jeg tror det er, eller i det minste er det rapporter om at personen som designet Jonesy, en av de mest ikoniske Fortnite-figurene, også har fått sparken. Så det er en bisarr situasjon dette, og når mer kommer ut, er vi sikker på å holde deg oppdatert, men igjen, ganske mye den største oppsigelsesrunden i videospillindustrien på sannsynligvis et par år, antar jeg, har skjedde i går, og det har påvirket Epic Games og Fortnite. Det er all den tiden jeg har. Jeg kommer til å være tilbake i morgen for neste GRT News of the Week. Så takk for at dere ble med meg, og vi ses da."