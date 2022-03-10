GRTV News - Sony øker prisen for PlayStation 5 igjen

900 dollar for en PS5 Pro?
Så uten videre i dag snakker vi om den uheldige tredje prisøkningen for PlayStation 5, og det påvirker flere regioner, beklager, etter at vi så rykter tidligere denne uken eller i går kveld som pekte mot en økning for ikke bare PlayStation 5 hjemmekonsollen i seg selv, men også PlayStation 5 Pro, PlayStation Portal og PlayStation 5 Slim Digital Edition også.
"Så som du kan se her, som Irixh briljant har samlet når det gjelder informasjon og kan du se at det går opp med et ganske betydelig beløp, det er omtrent 100 euro eller 100 dollar Jeg tror at både i Europa og Amerika, som vi ser, går det opp med et ganske betydelig beløp også i Storbritannia."
"Dette kommer til å være $ 900 nå for PlayStation 5 Pro, noe som betyr at når vi ser fremover til PlayStation 6, når vi ser frem til Xbox Project Helix, vil jeg bli veldig overrasket hvis disse maskinene kostet mindre enn $ 1000 MSRP, selvfølgelig håper du at de ikke ville være £ 999 fordi det ville være å betale i utgangspunktet $ 1200 for den samme maskinen, noe som ofte er tilfellet som jeg har snakket med Teben mange ganger om dette, men i hovedsak ja, grunnen bak dette er at på grunn av fortsatt press i det globale økonomiske landskapet som hvis du ikke er klar over er en forkortelse for at RAM-situasjonen fortsatt er helt ødelagt akkurat nå, jeg antar er det beste ordet."
"For å finansiere datasentre kjøpte AI-sektoren tonnevis av RAM, noe som skapte en etterspørsel både i forbrukermarkedet, så RAM hvis du bygger en PC, er enormt dyrt akkurat nå, men også i forretningssektoren.Så hvis du vil kjøpe RAM til en Nintendo Switch 2, til en PlayStation 5, til en Xbox Series S skråstrek X, kan du ikke nødvendigvis gjøre det like enkelt som før, og derfor er prisen økning."
"Det er mulig at dette går ned hvis den globale situasjonen begynner å avta også når det gjelder av RAM-etterspørselen.Det har kommet rapporter om at Google har funnet ut hvordan de kan opprette AI-datasentre, bruke AI med mindre RAM med en formfaktor på 6 eller 8 noen steder."
"Så det er mulig at etterspørselen etter RAM og prisen på RAM kan gå ned.Hvis det ikke skjer, kan du forvente at disse prisene blir den nye normen.Hvis det skjer, kan det likevel hende at disse prisene vil bli værende, med tanke på at det vil avhenge av hvor populære PlayStation 5 og Xbox Series S skråstrek X forblir etter hvert som tiden går videre."
"Dette føles som den første generasjonen på lenge som kommer til å ende opp med betydelig dyrere enn den var ved lansering.Ved lanseringen kunne du ikke få tak i en PlayStation 5 fordi alle var kjøpt av selgere."
"Men hvis du kjøpte en i 2021, 2022, 2023 til og med, ville du betalt mye mindre enn du ville gjort nå, selv om du da allerede hadde hatt en prisøkning fordi det var en tilbake i 2022.Så vi får se."
"Som sagt er det en veldig interessant situasjon, for det er ikke akkurat Sonys feil, og det suger på en måte, og det skaper presedens for at spill bare blir dyrere i generelt.Jeg vet ikke om dette kanskje er et av de første tegnene på at gaming begynner å skyve seg selv bort fra å være en hobby for alle, til å bli en mer spesialisert hobby, noe som du ville kanskje sette i likhet med wargaming eller ordentlig bordspill der folk har sine egne oppsett og slike ting."
"Men ja, gi meg beskjed, kommer du til å kjøpe en PlayStation 5, kommer du til å holde på din nå, kommer du til å prøve å selge den kanskje for litt mer med tanke på prisøkningene betyr det sannsynligvis at du kan få en anstendig fortjeneste hvis du bestemmer deg for å selge med en gang."
