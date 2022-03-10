GRTV News - Nintendos førstepartsprogram for 2026 har blitt lekket

Det kommer til å bli et stort år for fans av Star Fox og The Legend of Zelda.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny episode av GRTV News. Det er en ny uke, og vi er skal starte med å snakke om en rekke lekkasjer som skjedde i helgen i forbindelse med til Nintendo. Nintendo er vanligvis ganske flinke til å holde sine kunngjøringer hemmelig men de har en tendens til å snuble i siste liten, og akkurat som man skulle tro at de har holdt et spill i det stille, eller at de har holdt et spill skjult fra nysgjerrige øyne helt frem til lansering."
"Vi får lekkasjer som dette helt på tampen av, du vet, helt på sluttstreken og så får vi endelig vite hva de jobber med, sannsynligvis før Nintendo har tenkt å avsløre det for hele verden. Så en stor avsløring har skjedd, eller en stor lekkasje har skjedd, og det er antydet at vel, det har gitt oss en veldig god ide om hvordan Nintendos 2026-skifer ser ut. Igjen skjønt før vi går inn på dette, dette er lekkasjeinformasjon, så ikke ta noe av det som bekreftet."
"Du vet at dette kan endre seg, men informasjonen kommer fra en typisk pålitelig kilde, så la oss gå for det. Så ja ryktet Nintendos utvalg av eksklusiviteter i 2026 angivelig lekket. Ulike kilder antyder at det ikke blir noe 3D Mario-spill i år, men bekreftet Star Fox kommer tilbake og Ocarina of Time blir nyinnspilt. Så selvfølgelig vet Nintendo hvordan de skal holde sitt største overraskelsesspill under det ytterste hemmelighold, i hvert fall i nesten hele varigheten av utviklingssyklusen, men når øyeblikket for den offisielle avsløringen nærmer seg, er under føttene deres begynner å bevege seg, og ryktene om fremtidige titler begynner å utkrystallisere seg fra ulike kilder, noe som får en til å mistenke at informasjonen er pålitelig. Det er mer eller mindre mindre det som har skjedd etter avsløringene fra den velkjente innsideren NateTheHate på hans podcast som du kan finne på YouTube. Diskusjonen tar for seg den nåværende situasjonen angående Nintendo Switch 2, samt utgivelsesplanen Nintendo kanskje forbereder for andre halvdel av året. Så først de dårlige nyhetene, ifølge innsideren vil det ikke bli en 3D Mario i 2026. Dette var allerede mistenkt med tanke på måten selskapet refererte til Super Mario Galaxy-filmen som hovedbegivenheten for Marios 40-årsjubileum, som vi for øyeblikket er i midt oppe i. Når du har kommet over den bitre smaken av denne første nyheten, håper jeg at den neste biten tar deg på sengen. Nintendo forbereder en ny Star Fox-tittel, og den offisielle kunngjøringen er satt til å finne sted i sommer, antageligvis under en Nintendo Direct i juni. Dette støttes også av den overraskende opptredenen til Fox McCloud i Mario-filmen som har premiere om en ukes tid eller som og når vi gjør dette nå om et par dager. Denne informasjonen delt av NateTheHate har også blitt bekreftet som nøyaktig av kilder nær Game Reactor, og hvis retur av Star Fox etter 20 års fravær, den siste delen Star Fox Command ble utgitt den 6. august 2006 i Japan høres spektakulært ut for deg. Du bør også merke deg de samme kildene som Nate peker på en nyinnspilling av The Legend of Zelda the Ocarina of Time vil også bli annonsert i andre halvår av året med utgivelse før utgangen av 2026. Selvsagt er ingen av disse nyhetene offisielle før Nintendo sier noe annet, men de mange kildene som er enige om den samme informasjonen, fører oss til å tro at det er sant. Det ser ut til at Nintendo Switch 2-planen veldig snart virkelig kommer til å plukke opp. Hvis denne informasjonen blir bekreftet, hva synes du om tilbakekomsten av Star Fox og Ocarina of Time?Vel, du må si at Switch 2 er ganske desperat etter nye spill, så dette er noe å gå og si at de er som nye er kanskje litt selvmotsigende, spesielt når det gjelder Ocarina of Time. Jeg elsker Ocarina of Time, det er et fantastisk spill, men det har blitt gjenskapt et par ganger før har det ikke det det er det er det er et av de det er et av de mer tilgjengelig eldre Zelda spill så um jeg føler at denne nyinnspillingen må være en virkelig imponerende stor budsjett en um og ikke du vet ikke av samme type kaliber som la oss si en link to the uh en link til fortiden fordi jeg liker at jeg elsker den gamle den forrige nyinnspillingen men det var for et spill som egentlig ikke hadde fått noen behandling som Ocarina of Time har så jeg tror dette må være et virkelig stort budsjett for å virkelig igjen, det er ikke bare for å gi Nintendo Switch 2 noen titler, men også for å feire 40-årsjubileet, eller ja, 40-årsjubileet av Zelda så det er et stort år for det um ingen 3D Mario litt skuffende spesielt med tanke på at vi kommer fra et stort tentpole-milepælsår for franchisen betyr sannsynligvis at vi ser på at det er i 2027 nå, øh, jeg kan forstå en litt fordi vi hadde et massivt 3D Donkey Kong-spill som kom ut i 2025, så kanskje plassere dem ut litt, slik at du får to eller tre store plattformspill som dette i løpet av av Switch 2-generasjonen, men det er litt skuffende, men det er hva det er, og når det gjelder Star Fox det er en veldig merkelig en for meg fordi jeg egentlig ikke vet hvor vellykket et spill som Star Fox er ikke så populært som jeg tror mange fans av spillene industrien får nok Star Fox til å virke mer populært enn det er, tror jeg, utenfor utenfor den slags av nisjespillkultur tror jeg ikke Star Fox har den samme tiltrekningskraften som det hadde før så vi får se om dette tar av, kanskje filmen er alt som trengs for å tenne gnisten på nytt som Star Fox pleide å ha, men det har gått så lang tid uten noen Star Fox av betydning at denne kan ha en litt tøff vei foran seg, men vi får se, men igjen mye som kommer, jeg tror det også går rykter om at Rocky Ruin and a Time Remake vil komme med en dedikert øh Zelda Nintendo Switch 2-utgave, så du vet, hvis du leter etter en slags temakonsoll, er det kanskje på tide å vente til senere i år, siden det kan skje men igjen, alt dette er lekket, alt dette er egentlig bare spekulasjoner, så som du vet mer, husk å holde deg oppdatert, og ellers kommer jeg tilbake i morgen for neste års lag ukens nyheter, så takk for at du ble med meg, og jeg ser dere alle på den neste"