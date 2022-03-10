GRTV News - Datoen er satt for Xbox Games Showcase

Forestillingen vil bli etterfulgt av en Gears of War: E-Day Direct.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss om bekreftelsen av sommerens første, eller teknisk sett andre, store showcase. Vi vet selvsagt allerede at Summer Game Fest kommer til å finne sted igjen, og det kommer til å bli den 5. juni vil jeg si, men nå vet vi også om når Xbox kommer til å å være vertskap for sin årlige store spillutstilling. Microsoft har avslørt informasjonen, det er kommer til å skje på søndagen etter Summer Game Fest, altså et par dager senere, og det kommer til å bli fulgt opp som det var, eller som det har vært de siste årene, av en dedikert showcase skreddersydd til et av årets større spill fra Microsoft. Så, med det er tilfelle, la oss hoppe inn. Microsoft bekrefter sitt sommerevent, Xbox Games Showcase 2026 vil finne sted 7. juni, hovedpresentasjonen vil bli fulgt umiddelbart av en annen med fokus på Gears of War eDay. Vi har nettopp gått inn i våren og byttet til sommertid, og Microsoft vil at vi skal begynne å bli begeistret for konferansene som mange av de store selskapene fortsatt holder på de datoene da E3 i Los Angeles pleide å ta sted. Selv om disse konferansene nå ledes av Geoff Keighleys SGF, eller Summer Game Fest, har Xbox bekreftet at Xbox Games Showcase 2026 vil finne sted 7. juni kl. 18.00, 19.00 CEST, med store kunngjøringer fra både Xbox Game Studios og dets partnere rundt om i verden. Dette arrangementet vil umiddelbart bli etterfulgt av en Gears of War eDay Direct, som tydeligvis bekrefter at den neste delen i Coalitions franchise, en prequel til hovedserien, er satt under eDay. Som Xbox sier i en pressemelding via Xbox Live, vi vil vi se ny gameplay og detaljer levert direkte av spillets utviklingsteam. 2026, markerer som kjent 25-årsjubileet for lanseringen av den første Xboxen, og vi er sikre på at at det blir en spennende konferanse, spesielt etter de nylige endringene i Xbox-ledelsen."
"team. Microsoft kunngjorde også at Xbox FanFest kommer tilbake i år, en samling av med spillere i Los Angeles for å feire merkevaren og dens titler gjennom historien. Hva overraskelser tror du den grønne spillgiganten har i vente for oss i år? Og her er den viktigste kunsten de har i vente i år."
"Så ja, Xbox Game Showcase er tilbake på sitt vanlige sted, som er søndagen etter Summer Game Fest, eller jeg antar under Summer Game Fest. Vanligvis handler disse showene om litt over en time lange, Xbox Game Showcase, og de har omtrent 20 minutter eller så, eller 30 minutter dedikert til oppfølgerspillet, som for årets Gears of War eDay. Ved denne fremvisningen skjer, ville vi ha sett, eller Forza Horizon 6 ville ha kommet, noe som betyr Jeg tror de eneste spillene du kan se på i denne showcasen som sikre opptredener er åpenbart Halo Campaign Evolved, fordi det forventes å lanseres sannsynligvis i november."
"Gears of War har kanskje en veldig kort trailer, men det vil sannsynligvis spare resten av det, det vil trolig bli bevart for den dedikerte Direct som følger. Men du vil også anta at Fable vil dukke opp til en viss grad. Nå bekymrer det meg litt at Fable ikke har blitt valgt til denne greia. Jeg vet at vi allerede har hatt Fable i Xbox Developer Direct tidligere i år, men jeg tror Fable sannsynligvis er et større spill enn Gears of War eDay, og det er med all respekt for Gears of War, jeg elsker Gears of War. Men dette Fable-spillet er et av de som du ser på som, jeg tror på en måte litt av et vendepunkt for Xbox. Hvis det gjør det bra, tror jeg de er på vei mot noe veldig spesielt, og hvis det ikke gjør det bra, kan det endre måten Xbox gjør ting på. Jeg håper at dette ikke betyr at Fable har blitt forsinket internt allerede. Jeg håper at det fortsatt betyr at det er i rute for senere i år, men vi får følge med og se. Hvis Fable ikke dukker opp på denne Xbox Games Showcase, og gir oss en utgivelsesdato, tror jeg vi må begynne å stille spørsmålet om hva som er situasjonen med Fable, fordi alt vi var fortalt under Developer Direct var at det fortsatt skulle komme i 2026. Utover det vil jeg si at du kanskje får en teaser for neste Call of Duty, men vanligvis sparer de Call of Duty nyheter for dedikerte Call of Duty Next-show, en så stor franchise at det på en måte må gjøre sin egen greie. Utover det kan det være noen nikk til Activision Blizzard her, det kan være noen biter fra Bethesda, men jeg tror ikke noen av disse selskapene har mye å vise frem, spesielt ikke Activision, eller rettere sagt med Blizzard som har BlizzCon i september. Så det er et av de showene som Jeg vet ikke helt hva jeg kan forvente meg av årets Xbox Games Showcase, for vi har på en måte vet på en måte hva Xbox har i vente. Vi vet på en måte hva vi kan forvente fra Blizzard. Bethesda er på et merkelig sted der det egentlig ikke har mye i rørledningen. Starfield får en haug med nytt innhold neste uke, og i fremtiden ser du på Bethesda og sier, hva har de i matlaging opp? Obsidian hadde et enormt år i fjor. Bethesda Softworks er tilsynelatende i en slags limbo-periode der vi er mange år unna Elder Scrolls og vi er flere år etter Starfield. Jeg vet ikke helt hva annet jeg kan forvente av dette. Det kan være en forestilling full av overraskelser, eller den kan være litt middelmådig og skuffende, men uansett vet vi når det skjer, vi vet at det kommer til å bli etterfulgt av en Gears of War E-Day Direct, og ja, det er stort sett alt vi har å dele. Det vil komme mer informasjon om disse showene, skal vi si, som kommer ut i fremtiden. Du kan anta at med Summer Game Fest og denne Xbox Games Showcase, som begge finner sted rundt samme tid på året, at det vil være andre show som skjer også. Når det gjelder hva de vil være, er imidlertid et spørsmålstegn, fordi det er vanskelig å si. Ubisoft vil være vert for et show i år fordi Ubisoft også er i en litt merkelig posisjon, så jeg vet ikke om vi kommer til å se mye. Nintendo følger vanligvis ikke normene i bransjen heller, så du kan ikke si at det kommer en Nintendo Direct på denne tiden av året. Du kan ikke si at det vil være en PlayStation Showcase planlagt på denne tiden av året, fordi PlayStation ser heller ikke ut til å bry seg om å tilpasse seg ting i disse dager. Så, ja, litt av en merkelig, men vi vet at den Summer Game Fest-perioden, skal vi si, i det minste vil inneholde Xbox og vil i det minste inneholde Summer Game Fest-showet. Etter hvert som vi vet mer, skjønt, bør vi holde deg oppdatert, ellers er det all den tiden jeg har, så vi ses i løpet av det neste året på TV News, i morgen."