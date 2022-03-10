GRTV News - Nintendo sies å være rasende over de siste lekkasjene

En tidligere PR-sjef har kommentert de siste lekkasjene.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss om en liten rapport som har kommet ut angående Nintendo. Alle som har fulgt med på spillnyhetssyklusen de siste ukene vil vite at Nintendo nok en gang har vært den gjenstand for enorme lekkasjer. Nintendo gjør denne tingen hvor de virkelig er i stand til å holde informasjon og holde den hemmelig i mesteparten av livssyklusen, og så det siste hinderet, akkurat når ting er i ferd med å debutere, blir de lekket. Vi har sett det nylig i forbindelse med rapporter om at Star Fox, eller unnskyld, Fox McCloud er skal være med i Super Mario Galaxy-filmen. Vi har sett det med denne massive lekkasjen som sier at det kommer til å bli en nyinnspilling av Legend of Zelda Ocarina of Time, det kommer til å ikke bli noen Super, ingen 3D Mario i år, det kommer til å bli Zelda-tema på Switch 2-konsollene som kommer ut senere i år, det kommer et par nye Star Fox-prosjekter som kommer ut i år. Alle disse tingene har kommet ut, og Nintendo, fordi de ikke er en veldig vokalt selskap, de kommer ikke ut og sier, nei den informasjonen er falsk, de sier ikke noe som helst. Men det vi har hatt, er en tidligere PR-sjef fra selskapet som har uttalt seg og i bunn og grunn gi en idé om hvordan Nintendo vil tilnærme seg situasjonen akkurat nå. Så ja, eks-Nintendo PR-sjef, Nintendo er rasende over lekkasjene. Kit Ellis, for et selskap som Nintendo, hvis markedsføring er basert på overraskelsesmomentet, er det et stort problem. Lekkasjer skjer hele tiden i spillverdenen, og i disse dager er det virker det nesten som om ingen prøver å holde på hemmeligheter lenger. Men ett selskap som er vanligvis er ganske gode på dette, er Nintendo, som alltid klarer å komme med noen store overraskelser."
"De er så berømte for det at uforutsigbarhet praktisk talt er en del av forretningsmodellen deres.Derfor var det mange som reagerte da det nylig dukket opp rykter om at et nytt Star Fox-spill skulle lanseres allerede denne sommeren, noe som ville forklare Space Fox' rolle i Super Mario Galaxy-filmen, etterfulgt av et Switch-sportsspill og en nyinnspilling av Legend of Zelda Ocarina of Time senere i høst. Vi vet ikke om lekkasjene er sanne, men det virker ikke helt usannsynlig, og Nintendos presentasjoner vil selvfølgelig være betydelig mindre interessante hvis de ikke kan overraske oss på samme måte. Nå er Nintendos tidligere PR-sjef, Kit Ellis, uttaler på sosiale medier at selskapet helt klart har et problem med lekkasjer, det ikke ser ut til å få under kontroll, og antyder at de er helt rasende over situasjonen og at det kan skade dem. Jeg kan love dere at Nintendo er rasende over dette."
"Jeg tenker på Nintendo og hvordan de virkelig har et problem med lekkasjer akkurat nå, og at de ikke ser ut til å kunne løse. Dette er ikke bare noen som kryptisk twitrer ut noen få ting 24 timer før en Nintendo Direct, dette er noen som har lagt ut hele deres line-up for resten av dette året og deler av neste år. For et selskap som Nintendo, hvis tilnærming til markedsføring er støttet av overraskelsesmomentet, er det et stort problem. Dette er selvfølgelig ikke første gang Nintendo har blitt rammet av lekkasjer, men vanligvis dreier det seg om rykter noen timer eller kanskje dager før en offisiell kunngjøring. Nå har potensielt hele årets planer lekket ut, og for å gjøre saken verre, hevdet den samme kilden, Nate The Hate, at den neste 3D Mario ikke vil komme før 2027, noe som betyr at de som ønsker å bytte til Primarily for Mario, kan ta det med ro og vente på at de skal kjøpe konsollen. Ellis avslutter med å bemerke at lekkasjer vil være en prioritet for Nintendo fremover. Dette føles som ukjent territorium for Nintendo, de har hatt lekkasjer før og de har håndtert lekkasjer før, dette føles som en annerledes situasjon, jeg vet ikke hva som er kommer til å skje. Men for selskapet generelt kommer dette til å bli en viktig prioritet fremover."
"fremover. Som nevnt vet vi fortsatt ikke om lekkasjene faktisk er legitime, men sommeren er nærmer seg, så vi vil sannsynligvis finne ut mer snart, gitt at de to spillene skal slippes i løpet av Hva tenker du om disse lekkasjene? Nintendo er et fascinerende selskap, for når det blir rammet av disse lekkasjene, blir det litt som den brente jord. Da det sto overfor noen få lekkasjer for noen år siden, da det fortsatt var Switch 1-syklusen, i hvert fall for mediesiden av ting, de blåste i utgangspunktet opp alt, og de gjorde det slik at du måtte ha, de hadde liksom nesten et flerfaktorautentiseringssystem for å få tilgang til spill før lansering for å sikre at det ikke var noen lekkasjer. Dette er noe helt annet, for nå snakker vi om lekkasjer måneder i forveien, noe som betyr at det sannsynligvis skjer internt. Så du må lure på hva som kommer til å skje med Nintendo, hvordan de kommer til å være, hvordan de kommer til å slå seg litt til ro, for det kommer de til å gjøre. Nintendo vil gjøre hva de kan for å isolere og finne ut hvem som deler denne informasjonen, og så vil de kutte hodet av effektivt, for igjen, som det ble sagt i nyhetsinnslaget der, overraskelsesmomentet er noe Nintendo alltid har bygget sitt fundament på. Så det kommer til å bli interessant."
"Jeg vil anta at det fortsatt er en rekke overraskelser som Nintendo har i vente til senere i år som ikke har blitt lekket. Og i tillegg, når vi snakker om noen av lekkasjene som har kommet ut, tror jeg ikke mange av dem er så overraskende i det store og hele, for med en link til fortiden, er det en link til fortiden? Med Zelda-remaken de gjorde for noen år siden, Jeg skulle ønske jeg glemte navnet på det av en eller annen grunn, du må si at det skulle å være flere Zelda remakes, det er bare når var de skulle komme. Når det gjelder No 3D Mario, som vi snakket om for et par dager siden, overrasker det meg ikke nødvendigvis at det ikke er noen 3D Mario i år med tanke på at i fjor var Donkey Kong Bonanza, det var et stort spill, og Nintendo har naturligvis ikke pumper ut et massivt 3D-plattformspill hvert år, det er vanligvis litt tid mellom dem, så det overrasker meg ikke nødvendigvis at det skjer. Den store overraskelsen egentlig, og igjen også, den Switch 2-konsollene får temautgaver, jeg synes de er for sent ute allerede, jeg synes det burde ha vært mer allerede med hensyn til det. Men når det gjelder Star Fox-greiene, så er det litt av en overraskelse at det har blitt lekket, og jeg tror Nintendo sannsynligvis føler mest smerte i forhold til det en fordi du sannsynligvis håpet å se filmen, se Star Fox i den og tenke, åh hva gjør dette betyr for fremtiden? Men uansett, fascinerende situasjon, når vi vet mer, sørg for å holde oppdatert, og ellers er det all den tiden jeg har på dagens episode av GRTV News og igjen går vi inn i påskehelgen nå, så det er en langhelg, så jeg blir neste tilbake på tirsdag. Så jeg håper dere nyter resten av påsken, så ses vi på den andre siden."