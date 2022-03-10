GRTV News - Et filmsett fra Elden Ring har tilsynelatende blitt oppdaget

"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss på noe som skjedde i løpet av den lange påskehelgen, nemlig at det dukket opp en liten lekkasje på Reddit som antydet at noen, et eller annet sted, har funnet det første settet for Elden Ring-filmen. Dette er en film som blir laget, jeg tror A24 er hovedproduksjonen selskapet, men uansett, det er en film som er på vei, og den blir skrevet og sortert av Alex Garland som har mye erfaring i filmverdenen, inkludert 28 Days, Years-serien og nyere ting som Warfare. Men ja, vi har fått en første titt på det som ser ut til å være et sett, det har ikke blitt bekreftet at dette er faktisk er et sett til Elden Ring-filmen, men alle disse kortene, alle tegnene ser ut til å peke i den retningen. Og når det gjelder hvor det er, vil en rimelig gjetning være et sted i britiske landsbygda, men det er vanskelig å si, for det kan bokstavelig talt være hvor som helst."
"Men uansett, la oss dykke inn. Så ja, Elden Ring-filmen ser ut til å ha blitt oppdaget i den engelske landsbygda. Etter måneder med uhyggelig stillhet er Elden Ring-filmen plutselig igjen takket være en mystisk lekkasje som kan ha avslørt en faktisk filminnspilling Det har vært ganske stille rundt filmatiseringen av Elden Ring, i hvert fall frem til frem til nå. Det ser ut til at en person som går under online-aliaset Throx har klart å finne filmen og lokasjonen ute på den engelske landsbygda etter å ha blitt tipset av en anonym kilde."
"Og for å være ærlig, klippene som har blitt lagt ut på TikTok ser unektelig veldig ekte ut med en fantastisk mørk og episk stemning, noe som får oss til å tro og håpe at kanskje den Alex Garland-regisserte filmen faktisk beveger seg fremover, om enn sakte. For de som har gått glipp av det eller glemt detaljene, så produseres Elden Ring-filmen av A24 i tett samarbeid med Bandai Namco og med Garland i regissørstolen."
"Dette kan virkelig være noe å se frem til. Ifølge rapporter gikk han all in og skrev et virkelig saftig manus bare fordi han virkelig ønsket å vinne over From Software Miyazaki.Det er selvfølgelig fortsatt mange spørsmål, og ingen offisiell uttalelse har blitt utgitt. Kanskje er Elden Ring-filmen nærmere enn vi tror, og ikke lenger bare en fjern idé eller drøm."
"Sjekk ut klippet nedenfor. Hva synes du om det? Ser dette ekte ut, eller gleder du deg til å se til filmatiseringen? Og dette er klippet her. Du kan se, jeg tror det er Church of America eller noe sånt her. Men det er helt sikkert et sett av noe slag på grunn av alle rekkverkene rundt det. Og det er heller ikke, vi har ikke, igjen, du må anta at det er en del av av den britiske landsbygda etter det å dømme. Men mange sier at det er England, det kan være Irland. Det er en stor sjanse for at det er Irland. Mange filmer blir filmet i Irland. Men ja, det er vanskelig å si at det kan være noe annet enn settet for Elden Ring film. Men igjen, ingen bekreftelse har kommet ut ennå fra A24 eller Bandai Namco eller noen som er involvert i dette prosjektet. Så vi må bare holde oss oppdatert. Men saken er at hvis noen fant dette, må du anta at flere kommer til å komme over det. Og hvis flere mennesker kommer til å komme over den, spesielt når den snart blir brukt til å filme skikkelig, så er vi kommer til å få flere lekkasjer om denne filmen. Så følg med for mer, uten tvil. Men ellers.., er det all tiden jeg har. Vi ses på neste GOTV News i morgen."