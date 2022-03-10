GRTV News - Marathons kostnader kan bli høyere enn 250 millioner dollar

En ny rapport hevder at prosjektet var en ganske kostbar AAA-affære.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Marathon fordi det har kommet ut en rapport som jeg tror kanskje setter spillet i en litt vanskelig situasjon, hvis det er noen sannhet i rapporten."
"I utgangspunktet har vi aldri egentlig visst hvor mye penger det koster Bungie, vel jeg antar Sony Interactive Entertainment å lage Marathon, men denne nye rapporten har kommet ut og i utgangspunktet at det kunne ha kostet 200 millioner, 250 millioner dollar, noe sånt, noe som ville vært på linje med mange AAA-spill i disse dager, men det kommer også med sin rettferdighet del av problemer, så la oss uansett dykke inn og ta en titt."
"Rapport hevder at Marathon koster over 250 millioner dollar når spillertallene synker, en velkjent videospilljournalist rapporterer at Marathons budsjett er på over 200 millioner dollar, noe som mer enn 250 millioner dollar.Som du sikkert er klar over, har utviklingen av Marathon vært lang og turbulent, og som det ofte er i spillbransjen, er tid penger."
"Nå rapporterer Forbes-journalisten Paul Tassi at spillet har vært ekstremt dyrt å utvikle, gjør det til enda en i en lang rekke AAA-titler for live-tjenestemodellen som kan slite med å tjene penger.Han sier at jeg kan bekrefte at Marathons budsjett er på over 200 millioner dollar, litt mer enn 250 millioner dollar, og det inkluderer ikke løpende kostnader for vedlikehold og nytt innhold nå."
"I forrige uke ble det rapportert at spillet hadde solgt 1,2 millioner eksemplarer, et tall Tassi sier han har en bekreftelse på.Omtrent 70 % av spillerne er på Steam, og spillet er også tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series S og X, og på sistnevnte ligger det på 106. plass på listen over mest spilte spill, men mange har falt av siden utgivelsen."
"Selv om det ikke er i nærheten av en krise på Concord-nivå, oppsummerer Tassi situasjonen på følgende måte.Det er en viktig seier i Sonys vaklende satsing på direktesendinger, men du må ta konteksten i betraktning.her, og det er høyere forventninger og mer press på Marathon enn de fleste andre.Det trenger flere spillere, det må slutte å miste spillere, det må tjene penger fremover fra mikrotransaksjonene."
"Vi vet ikke hvordan Sony internt ser på Marathon, men når tiden er inne vil en kvartalsrapport sannsynligvis bli utgitt og presentere dette for investorene.Marathon er rett og slett et dyrt veddemål i et usikkert marked, og Bungie er fremfor alt og fremfor alt spillets fremtid føles dessverre alt annet enn sikker."
"Så dette er egentlig litt vanskelig, for Bungie trenger åpenbart en seier, fordi Destiny har slitt lenge, så det er en grunn til det, men også PlayStation trenger en seier med sine live-tjenester, fordi de har gjort mange av disse spillene og ingen av dem har vært noen stor suksess."
"Den andre tingen er at 200 millioner dollar er mye penger, spesielt 250 millioner dollar.hvis dette er hva det koster å lage Marathon, er det en enorm sum penger.Men de pengene er litt annerledes enn de ville vært, la oss si for eksempel, la oss bare slenge rundt oss med noen hypotetiske tall, absolutt ingen sannhet i disse, men la oss bare si at det kostet Capcom 250 millioner dollar å lage Resident Evil Requiem."
"Det er fortsatt mye penger, men Resident Evil Requiem når det kommer ut er i utgangspunktet, det er i utgangspunktet slutten på finansieringen som Capcom trenger å gjøre for spillet, fordi de vil sannsynligvis vil avvikle markedsføringen, vil utviklingskostnadene for spillet være betydelig redusert fordi du sannsynligvis bare vil ha en liten stab som jobber med feilrettinger og sporadiske ting."
"Jeg mener, jeg vet at de lager en DLC, men du snakker fortsatt ikke om en fullskala utviklingsteam.For et spill som Marathon lanseres spillet, og det er egentlig bare fase én, fordi utviklingsteamet er fortsatt aktive, de prøver hele tiden å legge til mer innhold til spillet."
"Og det betyr at når nytt innhold kommer ut, blir det markedsført, og det betyr at kostnadene er konstant pågående, ikke sant?Så som Tassi sier, hvis det koster mer enn 250 millioner dollar å lage, og det inkluderer ikke vedlikehold og nytt innhold, må spillet virkelig begynne å selge noe."
"eksemplarer nå.Og det er her problemet Marathon støter på, fordi 1,2 millioner eksemplarer i forrige uke, la oss være veldig sjenerøse over påskehelgen og si at den solgte og er nå oppe i rundt 1,5 millioner eksemplarer."
"Det er ikke et forferdelig tall, men for et live service-spill som koster så mye penger som dette å lage, er det ikke godt nok.Det er det rett og slett ikke.Og det hele kommer sammen til et punkt hvor du tenker: "Jeg vet ikke hvordan dette spillet kan overleve."
"Og dette er et problem jeg hadde med Marathon da jeg gikk inn i det.Og jeg er alltid ganske høylytt når det gjelder disse direkteservicespillene, men jeg har alltid hatt denne greia at jeg ikke er så sikker på at Marathon vil ha noen stor tilstedeværelse på spillområdet etter ettårsjubileet."
"Jeg vet at mange har spilt spillet og er veldig, veldig imponert over spillet, men problemet er at Marathon er, A, det er ikke gratis, ikke sant?Det betyr at du ikke kommer til å få mange til å melde seg på, og det betyr også at hvis det ikke er gratis, kan du ikke si at du kommer til å få mange mikrotransaksjoner, eller mye finansiering fra mikrotransaksjoner, fordi det er inngangsbilletten som folk må betale uansett."
"Så det var det.Så det er ett hinder Marathon må overkomme.Jeg sier ikke at spillet burde ha vært gratis, jeg sier bare at hvis du skal lage det til et betalingsspill, må du, det må være den dominerende måten du bringer i inntekt, i hvert fall rundt lanseringen."
"Den andre tingen er at det er mye, litt tapt tro på Bungie for øyeblikket fordi på grunn av hvordan Destiny har utviklet seg.Så jeg tror det nesten er litt hybris å si at Bungie kommer til å være i stand til å støtte Marathon på denne virkelig omfattende måten og sørge for at det er tonnevis av nytt innhold som stadig kommer ut."
"Fordi jeg har fulgt Destiny i lang, lang tid, og de har ikke klart å gjøre det med Destiny på flere år.Så å si at Marathon kom til å bli annerledes, var kanskje litt forhastet, og så langt, etter at spillet kom ut, tror jeg ikke de har gjort det."
"Men det er fortsatt tidlig.Den andre tingen som også er verdt å nevne er at, og jeg tror dette er den store, er at det er en ekstraksjonsskyter.Og igjen, du kan argumentere og si at Marathon er den beste ekstraksjonsskytteren på markedet, men ekstraksjonsskytespill har ikke den samme rekkevidden som andre spill."
"Fordi de vanligvis er mer hardcore, og de er vanligvis for en mer nisjepreget del av fanbasen av FPS-skytespill.Nå vet jeg at Ark Raiders er et unntak, men det er bare en ting.Ark Raiders var et unntak."
"Og se hvordan det har gått med Ark Raiders.Den hadde en enorm lansering, den solgte millioner og atter millioner av eksemplarer.Og se på det nå, det får ganske mye kritikk fra spillerne på grunn av måten det støttes på."
"Så jeg har alltid sett på Marathon som et spill som hadde alt som gikk imot det.Men hvis de kunne ha laget spillet for 120 millioner dollar eller noe sånt, så ser du på det og du sier, vel, det har mange ting imot seg, men det trenger ikke å selge så mange eksemplarer for å gå i null under AAA-standarder."
"Problemet er at hvis denne rapporten er sann, og den koster over 250 millioner dollar å lage, igjen, ikke inkludert de ekstra midlene som ville blitt lagt inn i spillet siden det ble lansert, som sannsynligvis nærmer seg 300 millioner dollar på dette tidspunktet, må du se på det og og si at dette spillet har en veldig vanskelig eller lang vei foran seg hvis det ønsker å fortsette å forbli en suksess."
"For det eneste slike spill ikke har, er tid.Igjen, se for eksempel på Remedy.Alan Wake 2 kan komme ut og selge 1 million eksemplarer det første året, og Remedy går, det er helt greit for oss."
"Fordi de vet at med tiden, over fem år eller noe sånt, vil Alan Wake 2 til slutt vil gå i balanse med produksjonskostnadene, og da vil det bare tjene inn royalties.Kommer Marathon til å eksistere om fem år?Det er det store spørsmålet du må stille deg."
"Og det er ikke bare, vil du være i stand til å kjøpe en kopi av Marathon?Det er som, vil serverne være aktive?Vil noe av dette være aktivt?Det er vanskelig å si."
"Så jeg tror dette er nok et godt eksempel på at denne direktetjeneste-pushingen som folk gjør ikke fungerer.Og det er også et annet godt eksempel på at AAA-titler koster for mye penger å lage, rett og slett som."
"Så jeg vet ikke, det er mange bevegelige deler her.Vi må følge med for å se hvordan ting endrer seg.Men ja, jeg vil si at dette er et bekymringsfullt sted for Bungie å være akkurat nå, forutsatt at igjen at det er sannhet i rapporten som Tassie delte."
