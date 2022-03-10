GRTV News - Xbox-sjef hevder Game Pass er for dyrt

Det virker som om endringer eller nye alternativer er på trappene.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til GRTV News, i dag skal vi snakke om en liten utvikling som skjedde i løpet av kvelden i forhold til Xbox igjen fordi, vel, noensinne siden det ble annonsert at Phil Spencer skulle trekke seg fra Xbox og helt siden Ashishama tok over, har vi sett en rekke endringer som ser ut til å være bygget på god tro og bygge opp tilliten fra samfunnet til denne nye Xboxen, eller Microsoft Gaming Boss heller. Dette har inkludert en rekke ting, senest med hensyn til oppdateringer for å sortere av prestasjoner og bare kjerne slags Xbox-programvare og UI-elementer. Ting folk har spurt om en stund, og nå er en av de siste tingene som Ashishama har sagt rett ut kommet og sagt er at Xbox, vel, at Game Pass er for dyrt, og jeg tror det er noe som mange fans kan nikke gjenkjennende til. Du vet, Xbox Game Pass gikk fra å være denne tingen hvor det er som en uunngåelig, bare utrolig avtale som hvis du liker videospill i det hele tatt må du skaffe deg et Game Pass-abonnement, og nå er det for, nesten for purister, folk som kommer til å bruke de mange spillene i det biblioteket. For folk som ikke kommer til å ofte kommer til å hoppe inn i disse tingene, er det rett og slett ikke verdt å kjøpe fordi det er så dyrt."
"Men uansett, Ashishama ser ut til å mene at Game Pass er for dyrt, så kanskje det vil betyr at det i fremtiden vil bli litt billigere. Uansett, la oss hoppe på det.Så ja, selv Xbox synes Game Pass er for dyrt, den nye Xbox-sjefen Ashishama holder prøver å behage spillere ved å si det vi ønsker å høre, men vil det faktisk endre seg?Så ja, et selskap som får ny ledelse vil alltid føre til store og små endringer."
"Den nye personen vil vanligvis se nærmere på virksomheten og justere ting for å vise ting vil bli annerledes og bedre med dem ved roret. Det gjelder spesielt når en selskapet har blitt mindre populært og/eller lønnsomt før de kom til. Så det er forståelig at Ashishama forsøkte å se ut som en vennligsinnet gamer da hun erstattet den tidligere Microsoft spillsjef Phil Spencer i februar. Ashishama sa at hun ikke liker sjelløse AI-slops, virket å erte tilbake spill som er eksklusive for Xbox og mer. Da var det bare et spørsmål om tid før kveldens nyheter skjedde. The Verge's Tom Warren har sett en intern Microsoft notat hvor Ashishama uttaler at Game Pass har blitt for dyrt for spillerne før gir oss håp om at prisene skal senkes igjen ved å skrive at Microsoft trenger en bedre verdi-ligning. Det er rundt seks måneder siden Microsoft økte prisene for Game Pass, så betyr dette at de allerede vil senke den igjen? Vår gjetning er nei. I stedet vil de Ashishama sikter kanskje til de nye annonsestøttede Game Pass-nivåene vi har hørt rykter om en god stund. Ville du gått tilbake til Game Pass hvis du fikk en billigere versjon med annonser?Så er en versjon med annonser veien videre? Det er vanskelig å si. Jeg kjenner ikke dataene for strømmetjenester over hele linja, og om strømmeplattformer som.., Netflix og Prime Video og så videre, faktisk ser at folk velger disse annonsenivåene versjonene. Så det er vanskelig å si om det er noe folk vil tiltrekkes av."
"Det eneste du må si er at Game Pass er for dyrt.Jeg kjenner mange som tidligere hadde et Game Pass-abonnement, og de brukte det til én ting eller noe annet. Det kan være for å spille de første Xbox-spillene som kom ut. Det kan være for å bare få tak i et interessant indiespill som de hadde sett seg ut. Men det var på et punkt hvor du kunne ha et Game Pass-abonnement hele tiden, fordi du ville finne måter å utnytte og få verdien ut av det på årlig basis. Når disse endringene blir gjort, vil de fleste av disse menneskene som jeg kjenner til, har sagt det opp fordi det har kommet til et punkt hvor det handler om 25 pund i måneden eller noe sånt. Det er en enorm investering, noe som betyr at du virkelig må spille et helt nytt spill annenhver måned for å få verdi ut av Game Pass, noe som bare er ikke sannsynlig for mange mennesker. Jeg tror dataene viser at folk har en tendens til å kjøpe tre eller fire spill i året, mens Game Pass vil kreve at du går gjennom seks eller flere. Så.., Jeg vet ikke, det er et interessant sted å være. Jeg tror de trenger å gjøre noe med prising, for igjen, budskapet har endret seg med Game Pass. Det har gått fra å være det beste avtalen i spillbransjen, det var på en måte det uoffisielle slagordet alle døpte det med, til nå er det, du vet, noe mer i retning av purister, folk som spiller enormt mye videospill og ser etter en måte å få mest mulig ut av det på. Og selv da gjør du ikke det, du kanskje ikke får de spillene du vil ha, fordi du selvsagt ikke får velge spillene rundt det på Game Pass. Så jeg vet ikke, jeg synes det er bra at Ashish Sharma har erkjent at det er dette som skjer med Game Pass. Det er uklart hva løsningen er, men det høres ut til at det er endringer på vei. Det er all den tiden jeg har. Jeg er tilbake i morgen med ukens neste GOTV-nyhet, så følg med for det. Og ellers, ja, takk for at du ble med meg, og jeg ser deg på neste."