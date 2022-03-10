GRTV News - Shuhei Yoshida skal ha blitt degradert av Jim Ryan

For å nekte å følge "latterlige" ordrer.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I dag skal vi snakke litt om litt om en rapport, eller egentlig er det ikke en rapport, det er en uttalelse fra en av de mest innflytelsesrike menneskene i moderne videospill. Denne personen er Shuei Yoshida, som i en årrekke har lang tid, eller var i lang tid, en av de viktigste medlemmene av PlayStation-teamet hos Sony Interactive Entertainment. Yoshida sluttet for noen år siden, og begynte med andre ting, men det var ikke før han hadde skiftet rolle, fra å være en av toppsjefene i PlayStation, til å flytte over og i utgangspunktet fokusere på Sonys indie-initiativ. Og på virket det som et uvanlig trekk fordi det på en måte var et steg ned på karrierestigen på en måte, men kanskje det ligger noe mer bak. Så la oss dykke videre og utforske dette."
"Så ja, Shuei Yoshida sier at han ble degradert av PlayStation-sjefen fordi han ikke ville følge latterlige ordre. Jim Ryan ville fjerne meg fra første part fordi jeg ikke hørte på ham. Han ba meg om å gjøre noen latterlige ting, og jeg sa nei.Så det slo ned som en bombe i november 2024, da PlayStation-veteranen Shuei Yoshida plutselig kunngjorde at han ville forlate Sony etter 31 år. På den tiden var han sjef for PlayStation Indies, men hadde tidligere vært president for SIE Worldwide Studios. Det virket da at han hadde tatt et steg nedover karrierestigen i stedet for oppover, slik mange tidligere hadde rapportert, eller tro, unnskyld, at han ville bli sjef for hele PlayStation-divisjonen i stedet for Jim Ryan i 2019. Det skjedde tydeligvis ikke, og Yoshida sa i et intervju med Gamefile i fjor år at han trodde det var på grunn av hans kjærlighet til spill, og at han ikke var det, og at han ikke var først og fremst en forretningsperson. Så sannsynligvis fordi de ikke stolte på meg når det gjaldt å gjøre det beste forretningsavgjørelser. Jeg har alltid ønsket å gjøre noe interessant, du vet, noe nytt eller innovativt, eller noe jeg aldri hadde gjort før. Det kan bli det store i fremtiden, den slags ting. I stedet foretrakk Sony forretningsorienterte mennesker, sa han den gangen, med den begrunnelsen at Kaz, Hirai, Andrew, House, Jim Ryan, alle var forretningsfolk, ikke sant? Så det må være en grunn for det. Det er forresten Shuhei. I forrige uke dukket Shuhei Yoshida opp på australske spillarrangementet Alt Games, hvor han fortalte mer om hva som skjedde bak kulissene da han ble degradert hos PlayStation på ordre fra Jim Ryan. Jeg hjalp Santa Monica med å lage God of War, Naughty Dog til å lage Uncharted og The Last of Us, og Sucker Punch til å lage det vakre Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima var et av de siste spillene jeg jobbet med som president for Worldwide Studios. Men i 2019, etter 11 år som leder for førstepartsutvikling, fikk jeg sparken fra rollen. Yoshida har tidligere sagt at han fikk et ultimatum om å enten få sparken eller bli sjef for indiespill, men han utdyper nå hva han mener førte til dette og sier at, blant annet at han nektet å følge Ryans latterlige ordre. Jim Ryan ville fjerne meg fra første parti fordi jeg ikke hørte på ham. Han ba meg om å gjøre noen latterlige ting, og jeg sa nei. Jim Ryan var kontroversiell, og blant gamere ble det ofte stilt spørsmålstegn ved sjefen for PlayStation mellom 2019 og 2024, som blant annet lanserte Sonys massive live-tjeneste Gambit når så godt som alle spill enten har floppet eller blitt lagt ned. Dette førte naturlig nok til absolutt enorme kostnader samtidig som Sony ga ut færre enspiller-spill totalt sett fordi ressursene ble omdirigert til andre områder, noe vi fortsatt merker i dag og sannsynligvis vil fortsette å merke føle i årene som kommer. Vi vet aldri hvordan PlayStation-divisjonen ville ha sett ut under Yoshidas ledelse, men vi kan likevel mistenke at den ville ha vært radikalt annerledes. I dag er vi i gang, Yoshida påtar seg imidlertid innhold, og han avslutter med å si: "Jeg hjalp indieutgivere og utviklere hos Sony de siste fem årene, så jeg føler at jeg kan fortsette å gjøre den samme typen ting, men nå er jeg frilanser. Jeg er fri til å dukke opp i hvilken som helst podcast og snakke om Nintendo, Xbox, Steam, og jeg får se hvordan Nintendo og Xbox støtter indie, så det er veldig, veldig kult."
"Hva synes du om Jim Ryans lederskap, og tror du Shuei Yoshida ville ha vært en bedre alternativ? Ja, når man ser tilbake, ville Shuei Yoshida ha vært det, uten tvil et bedre alternativ enn Jim Ryan av den enkle grunn at Jim Ryan ikke har gjort mye eller aldri har gjort mye bra som PlayStation-sjef eller Sony-sjef, Sony Interactive Entertainment-sjef. Når du ser på hva PlayStation har har utviklet seg til de siste årene, så er alt under ledelsen. Det var alt sammen under ledelse av Jim Ryan, og det har ikke vært særlig bra for dem, i hvert fall ikke sett fra et forbrukerperspektiv, kanskje fra et forretningsmessig synspunkt, de har det bra så lenge profittmarginene blir nådd og alt det. Så i etterpåklokskapens lys må man si at Yoshida ville ha vært en mye bedre kandidat for rollen. Det er imidlertid interessant å se hvordan han ble litt fortrengt, ifølge ham selv, i hvert fall, dette er én side av historien. Det er alltid to sider av en historie, og dette er bare én side av den. Så vi må ta denne informasjonen for hva den er, men inntil det foreligger en fullstendig, sekulær rapport som utforsker alle sider av saken, må vi på en måte holde oss litt på avstand fra det. Men hvis dette er slik ting er det nok en skamplett på Jim Ryans ettermæle som PlayStation eller under hans periode som PlayStation-sjef. Jeg tror, ja, det har på en måte forårsaket umåtelig skade på PlayStation gjennom årene, spesielt fra live-tjenesteinnsatsen som vi fortsatt føler. Og det er fortsatt noen som er under arbeid, og noen som ikke har kommet ut ennå."
"Og, du vet, du må se på dem og si at du sannsynligvis ikke er så sikker på dem. Sånn som.., for eksempel, fair games, du vet, vi kunne ha vært på en vei der, du vet, Yoshida var fokusert, hadde alle disse forskjellige PlayStation-utviklerne, disse talentfulle studioene som fokuserte på mer eksepsjonelle singleplayer-spill. Men i stedet har vi hatt alle disse..."
"umålelige. Live-tjenester og flerspiller-greier. Men uansett, det er interessant å høre hvordan dette har gått. Igjen, jeg tror, du vet, Jim Ryan er ikke lenger sjefen for PlayStation.Så kanskje han har noe å si om dette neste gang han dukker opp et sted. Eller kanskje han ikke bryr seg. Han tjente mye penger som sjef for Sony og PlayStation."
"Så kanskje han ikke bryr seg. Det er vanskelig å si, men Yoshida er fortsatt i bransjen. Han er gjør fortsatt det han kan for å snakke om ting og for å sette søkelyset på spill. Og, du vet, vi har sett det anerkjent før, men jeg tror i fjor var han BAFTA-stipendiat, som er en veldig prestisjefylt pris som hvert eneste år setter søkelyset på en enkelt person for det de har gjort i løpet av sin karriere i spillbransjen. Så interessant likevel. Vi må holde oss oppdatert for mer, men ellers er det all tiden jeg har. Så takk for at du ble med meg i dag, og jeg vil Vi ses i morgen med ukens neste GRTV-nyhet. Ta vare på dere selv, alle sammen."