GRTV News - Kan PlayStation innføre et online-DRM-system?

Et nytt rykte antyder at det kan være på vei.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om et rykte som nylig begynte å sirkulere om PlayStation og hva de kanskje gjør for å på en måte legge inn noen ekstra restriksjoner når det gjelder online eller digitale spill."
"Så ryktet går i bunn og grunn ut på at PlayStation i fremtiden kan komme til å kreve 30 dagers online innsjekking ellers mister du dine online-spill, fordi mange av spillene vi eier, de digitale spillene vi sier, vi eier dem faktisk ikke, du betaler bare for en slags lisens for dem noe som betyr at de kan trekkes tilbake når som helst."
"Og det er sannsynligvis, hvis du leser vilkårene og betingelsene for hvert spill du kjøper står det sikkert et sted der at de kan trekke tilbake lisensen når de vil.Ingen bryr seg egentlig. Men kanskje de vil begynne å bry seg hvis dette trer i kraft noe jeg ærlig talt tror er tvilsomt."
"Så ja, ryktet sier at PlayStation kan kreve 30 dagers online innsjekking for digitale spill hvis det stemmer, kan spillere som er frakoblet for lenge, midlertidig miste tilgangen til sine kjøpte titler.Rapporter som sirkulerer på nettet hevder at Sony og PlayStation er i ferd med å introdusere et nytt system for digitale spill på PlayStation 4 og PlayStation 5 som vil kreve en vanlig internettforbindelse."
"Ifølge ryktene vil det være nødvendig med innsjekking minst hver 30. dag ellers risikerer lisensen å bli midlertidig inaktiv.Med andre ord vil spillet bli uspillbart.Ryktet sier at nyinnkjøpte digitale spill kan kreve online innsjekking hver 30. dag."
"Hvis konsollen ikke er tilkoblet i løpet av denne perioden, kan lisensen bli midlertidig inndratt.Det påvirker ikke eldre kjøpere.Den vanlige primærkonsollinnstillingen omgår angivelig ikke dette kravet.Dette handler med andre ord ikke om en konstant internettforbindelse men snarere en variant av hva Xbox og Microsoft ville ha forsøkt å lansere sammen med den ulykksalige Xbox One under DOM Matrix-ledelse."
"Konsollen må rett og slett logge seg inn og utføre et digitalt håndtrykk med jevne mellomrom hvis du vil bruke spillene du har kjøpt digitalt.Så langt er dette imidlertid helt ubekreftet informasjon, så ta det med en klype salt.Men med tanke på at dette er noe som har vært diskutert før i bransjen og det er et konstant press for å være på nett så mye som mulig, er det ikke helt usannsynlig."
"Så jeg tror ikke det er usannsynlig at dette blir introdusert av noen på et eller annet tidspunkt men det jeg vil si, er at jeg tror dette nesten er et selvmordsforsøk hvis PlayStation tar det inn.Igjen, vi snakket mye om dette nylig i forbindelse med endringene som Xbox gjør og hvordan det ikke nødvendigvis er..."
"du kommer ikke til å bringe Xbox tilbake på linje med PlayStation med det første men PlayStation har tapt mye terreng til Xbox unødvendig.De var på full fart ut, og de var stort sett konsollleverandøren den eneste som noen virkelig brydde seg om."
"Nintendo er selvsagt litt annerledes i så måte.Men ja, Sony har tatt mange dårlige avgjørelser i det siste når det gjelder retningen på spillene de produserer og sender ut, inkonsekvensen i det de gir ut, alt det der."
"Hvis de innfører noe som dette, et skikkelig DRM-system.som kan tilbakekalle lisensene til betalte spill, avhengig av hvor ofte du er på nett eller ikke, Jeg tror det bare er enda en grunn for folk til å hoppe av og gå over til Xbox.Forutsatt at Xbox ikke gjør noe sånt."
"Så igjen, jeg er ikke sikker... Jeg mener, igjen, jeg tror kanskje dette vil tre i kraft på en eller annen måte, men jeg tror ikke det blir så enkelt og så aggressivt som ryktene gjør det til for hvis det er det, kommer Sony til å få mye kritikk for dette fordi det er vanvittig forbrukerfiendtlig."
"Men igjen, det er et rykte.Ingenting er offisielt bekreftet ennå.Så inntil noe kommer ut og er offisielt bekreftet, må vi bare ta denne informasjonen med en viss forsiktighet."
"Men igjen, når jeg sier at jeg ikke vil si mer, så husk å fortsette å legge ut oppdateringer og ellers er det all den tiden jeg har.Jeg er tilbake i morgen for neste år med Ukens TV-nyheter.Så frem til da håper jeg du har hatt en fin mandag og at vi ses på neste."