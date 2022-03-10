GRTV News - Crimson Deserts utviklere har fått en bonus

"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Crimson Desert igjen, fordi det utrolig populære spillet har vært, vel, utrolig populært, og vanligvis når du ser et spill komme ut og vise seg å være en utrolig populær opplevelse, smitter det ofte over, eller det smitter ofte tilbake til utviklerne selv, og du ender opp med å se at de som var involvert i å lage spillet blir belønnet, spesielt i Korea, hvor vi så det skje med Stellar Blade fra utvikleren ShiftUp, men ja, vi kommer til å ta en titt på dette i dag, det er ganske interessant dette, fordi det er en ganske heftig bonus som utviklerne hos Pearl Abyss får for suksessen med Crimson Desert."
"Ja, alle Crimson Desert-utviklerne har fått en heftig bonus, det er ikke bare aksjonærene som er fornøyd med suksessen, skaperne nyter også godt av dette.Så med mindre du har levd under en stein denne våren, har du sikkert hørt at Crimson Desert har vært en kjempesuksess, med både høye seertall og godt salg."
"For litt under to uker siden ble det bekreftet at spillet hadde passert 5 millioner eksemplarer solgt.Dette er ikke bare gode nyheter for oss spillere, studioets eiere og utgiveren, gledelig nok nok, det er også en seier for de ansatte."
"Det koreanske mediehuset MTN rapporterer at Pearl Abyss generøst vil dele spillets fortjeneste og alle ansatte, over 700 personer har fått en bonus på 5 millioner won.Det tilsvarer omtrent 2 800 pund eller 3 700 euro, så det er en betydelig økning i ferien deres midler."
"Pearl Abyss' administrerende direktør Hyojin Young kommenterte flyttingen på følgende måte etter oversettelsen, jeg uttrykker min dype respekt og takknemlighet for det harde arbeidet hver og en av dere har lagt ned i å skape et produkt som verden er begeistret for, og jeg utbetaler en jubileumsbonus for å ha nådd 5 millioner solgte spill til alle ansatte som i det stille har oppfylt sine roller i sine respektive stillinger."
"Det er dessverre ikke hver dag vi får rapportere om gigantiske spillselskaper som behandler sine ansatte godt, men det varmer å gjøre det når vi får sjansen.Crimson Desert-greia er fascinerende for meg, fordi dette spillet har vært under utvikling lenge nok, og det er en skikkelig AAA-tittel, det var mange som jobbet med det, noe som betyr at kostnaden for spillet ikke var billig, de gjorde noen virkelig ekstravagante markedsføringstiltak ting i løpet av årene, du må si at markedsføringsavgiftene for spillet ikke var billige og det har solgt bra så langt, men jeg tror ikke, jeg mener, man vet aldri hva de økonomiske spillet befinner seg i, men jeg tror ikke det har solgt like astronomisk godt som man kunne forvente for en bonus som dette, noe som for meg viser at Pearl Abyss og administrerende direktør er spesielt utviklerfokusert og utvikler-først, og at de gjør hva de kan for å holde disse talentfulle personene fornøyde og komfortable i studioet de jobber i, for igjen, du vet, hvis den solgte 12 millioner kopier eller noe sånt, ville du sagt, åh, det har vært en utrolig økonomisk suksess, men når du betaler 700 mennesker full lønn i løpet av minst fire år, i tillegg til en markedsføringsavgift der de legger drager på toppen av Empire State Building, AI-genererte drager, tror jeg, eller digitale digitale, men likevel drager, i tillegg til å fylle opp enorme stands på store messer som på Gamescom, så må du si at de har brukt mye penger på dette spillet og kanskje fem millioner eksemplarer ikke er helt nok til å bli sett på som en enorm form for økonomisk suksess for utvikleren ennå, men det selger godt, det fortsetter å selge godt, det er bare vært ute i fem uker nå, og det har solgt fem millioner eksemplarer, og det ser ut til å ha ganske gode ben, og også, fordi det er et enspiller spill, det gjør egentlig ikke nå, folk, du vet, de kan fortsette å selge det i årene som kommer, litt som Remedy gjør med Alan Wake-serien, eller bare spill generelt, de er ikke så bekymret om lanseringssalget av spillet, de er bekymret for spillets ben og hvordan det vil fortsette å selge i fremtiden, og jeg får følelsen av at Pearl Abyss på en måte behandler Crimson Desert på samme måte, det er ikke det samme som det de gjør med Black Desert Online, jeg tror det er emoen de har laget, hvor det handler om å beholde spillere, dette spillet handler om å få folk til å sjekke det ut, og så langt har de gjort det, det har solgt mange eksemplarer, det vil fortsette å selge mange eksemplarer, det store spørsmålet er hvor mange den vil selge i løpet av det første året, for hvis den allerede har solgt fem millioner i løpet av de første fem ukene, er det å selge ti millioner i løpet av et helt år sannsynligvis ikke utelukket, spesielt når du ser på at vi har en sommer som er litt flat for øyeblikket, det er noen få store kamper, men det er ikke som veldig mange av dem, og så kommer det til å bli vinter, og alle er kommer til å spille GTA eller noe annet, og kanskje vil det andre være Crimson Desert, ettersom folk fortsetter å utforske og følge dette spillet, men uansett, poenget er at spillet har vært en suksess så langt, og, vel, i en veldig positiv vending av begivenhetene, har som høster fordelene av suksessen, er ikke bare lederne og de som utgiverne, men også utviklerne selv, som har blitt belønnet med små, fine belønninger."
"Forhåpentligvis vil det fortsette å skje, og forhåpentligvis vil spillet fortsette å selge, og utviklerne vil fortsette å få støtte for sitt enorme arbeid, og kanskje det som har skjedd i Korea etter hvert vil overføres til den vestlige kulturen, hvor vi, du vet, vi ser utviklere feiret på denne måten. Men ja, det er den tiden jeg har, jeg kommer til å være tilbake kanskje i morgen, kanskje i morgen, det kommer an på når jeg kan sette sammen noe, hvis ikke torsdag, så følg med på det, og ellers håper jeg dere liker resten av tirsdagen, så ses vi på neste."