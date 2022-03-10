GRTV News - PlayStation bekrefter ny DRM som vil kreve månedlig innsjekking

Er du villig til å sjekke inn på nettet hver måned for å beholde spillene dine?
"Så uten videre i dag snakker vi om en uheldig endring i retningslinjene, ser det ut til til PlayStation med en ny DRM som i hovedsak, som Marcus skriver her, krever en månedlig innsjekking for folk som kjøper spill digitalt.Så i dag er vi alle ganske klar over det faktum at vi på en måte ikke kjøper hele spillet og eierskapet til spillet når vi kjøper noe digitalt."
"Vi kjøper egentlig en lisens fra Sony eller Steam eller Xbox eller hvem som helst som sier, hei, jeg er kjøper lisensen til å spille dette spillet så lenge jeg vil, og som oftest er det fungerer på samme måte som å kjøpe et produkt.Du vet, du får bare lisensen, og du trenger ikke å bekymre deg for det når du har har installert spillet, det ene og det andre, så du trenger egentlig ikke internett tilkobling for å installere det, og det meste av tiden i disse dager har folk en internettforbindelse som er ganske stabil, spesielt hvis du kjøper videospill digitalt, og hvis du er kjøper spill, vil jeg til og med si i moderne tid, hvis du ikke har et vanlig internett forbindelse, virker det som noe som føles som om du begrenser deg selv ganske litt."
"Mange liker imidlertid ikke tanken på at de ikke får eie spillene sine, og spille dem når de vil, noe som er helt fair nok, med tanke på at du har betalt godt penger for det produktet, og nå, som vi ser, har Sony offisielt bekreftet at dette var noe som først ble antatt å være en feil eller en bug eller noe sånt, men de har bekreftet at fra og med den nye firmwareoppdateringen, som kommer i mars 2026, vil spill ikke lenger ha offline-funksjonalitet etter 30 dager hvis du ikke sjekker inn på nytt, i utgangspunktet, som Marcus skriver, som et slags digitalt håndtrykk med Sony via PSN og PlayStation Network via en internettforbindelse."
"Så du kan ende opp med at lisensen din blir inndratt, eller til internettforbindelsen er gjenopprettet hvis du passerer denne 30-dagersperioden og angir en konsoll som din primære konsoll, så hvis du for eksempel vil dele spill med noen eller noe sånt, hvis du setter opp en konsoll som din primære konsoll, vil det fortsatt ikke omgå dette."
"Det betyr at du må logge inn minst hver 30. dag, ellers mister du lisensen til du logger inn, i utgangspunktet.Så hvis du er uten Internett-tilkobling, uten PlayStation Network-tilkobling for så lang tid, vil du i praksis ikke eie spillene dine."
"Det er veldig, veldig bekymringsfullt for mange mennesker at du faktisk kan miste spillene dine som enkelt, og at lisensene kan bli tatt fra deg.Igjen, som Marcus bemerker her, er det i stor grad noe som bare brukes på digitale kjøp, så hvis du kjøper spillene dine fysisk, tror jeg du klarer deg fint med dette, men det er verdt å å vite også fordi i dag, selv med plater, legger du platen i, og du er fortsatt må du gjøre en digital nedlasting, så du trenger en internettforbindelse uansett."
"Så dette kommer åpenbart til å bli veldig kontroversielt.Vi har ikke hørt noe offisielt fra Sony, for dette kommer åpenbart via PlayStation support, så det er ikke slik at en stor Sony-sjef gjør dette klart eller noe lignende det."
"Med tanke på den manglende populariteten for dette, får vi se om Sony dobler eller om de er villige til å gjøre en endring.Men ja, la meg få vite hva du synes om dette, om du kommer til å være potensielt bytte til PlayStation på grunn av dette, og så ses vi i morgen for å høre flere GLTV-nyheter."
