GRTV News - Kan vi etter hvert få flere L.A. Noire?

Take-Two-sjefen har kommentert om den elskede IP-en noen gang kan komme tilbake.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, litt senere enn vanlig denne en, normalt gjør vi en morgen en, men det er ettermiddag, men her er vi, ja i dag er vi skal snakke litt om Rockstar, men ikke om Grand Theft Auto, det er vanligvis Grand Theft Auto 6 når vi snakker om Rockstar i disse dager, men i dag skal vi snakke om om LA Noire, Rockstar har noen få viktige merkevarer som de kan bruke, og som de ikke bruker egentlig, lager egentlig ikke så mange spill, men hvis vi ser på hva Rockstar har i porteføljen sin er det Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, eller Red Dead er nok det beste måte å si det på, Red Dead-serien, Max Payne, og selvfølgelig LA Noire som kom ut, viste seg å være en ganske elsket tittel, men har egentlig aldri hatt noen anelse om at det noen gang vil komme mer fra serien, til tross for at den ble lansert 15 år for 15 år siden, men kan det endre seg? La oss ta en titt."
"Så ja, ta to CEO på potensialet for mer LA Noire, selv om folk kanskje tror at de aldri får se Bully 2, finnes det alltid en annen Rockstar-IP å henge seg på, så Rockstar tjener kanskje masse penger på Grand Theft Auto og Red Dead Redemption, men det finnes fans som med glede husker tiden for over ti år siden, da du kunne få Max Payne 3, Bully og LA Noire er også blant de store franchisene, og et nylig videospillledere konferanse via IGN ta to administrerende direktør Strauss Zelnick adresserte muligheten for mer LA Noire, han gikk ikke gal nok til å si at vi offisielt får en oppfølger eller noe sånt, men han kommenterte at Rockstar alltid ser på sin eldre IP, og vi ser stort sett på å gjøre noe i fremtiden med alle våre intellektuelle eiendom, det er ingenting å kunngjøre om LA Noire spesifikt, og hvis det var det, ville det være Rockstar som kunngjorde det, ikke jeg, men uansett med hensyn til vår eldre IP er teamets alltid på hva vi har, og vi tenker alltid på det, spørsmålet er når som helst tidspunkt har vi et team som er lidenskapelig opptatt av å jobbe med det. Siden utvikleren av LA Noire Bondi-teamet gikk i oppløsning i 2011, har det vært en del av Rockstar Studios, som utviklingsstaben jobber fortsatt, og så sent som i fjor visste vi også at Rockstar har ansatt teamet som er ansvarlig for å gi ut LA Noire på nytt, er det lite sannsynlig at vi kommer til å høre noe i år, ettersom Rockstar fokuserer på Grand Theft Auto 6, men hvis ventetiden på fremtidige utgivelser blir for lang, er det alltid fint å ha et spill som ikke er GTA eller Red Dead der ute i miksen."
"Jeg tror Rockstar er litt av en one trick pony i disse dager, jeg tror at så snart Grand Theft Auto 6 kommer ut, vil de allerede tenke på Grand Theft Auto 7 og hva som kommer til å bli skjer med den tittelen om 15-20 år, og i mellomtiden tror jeg vi vil få ett spill som vi har hatt denne gangen, og jeg tror det kan være et nytt Red Dead-spill fordi de selger som varmt hvetebrød også. Jeg tror Rockstar er fornøyd med de franchisene de gir ut."
"nå fordi de selger så mye, kanskje det finnes en verden der de kan dele seg opp og gjøre en slags som en miniatyr Rockstar-divisjon som kan håndtere et LA Noire-spill, men når du tenker på Rockstar, tenker du på videospill av så høy kvalitet at jeg tror de bare vil de som er utviklet av hovedteamet og de som det tar år og år og år og år å lage sammen, så jeg tror ikke vi noen gang vil se en ny LA Noire-tittel, noe som er litt av en skuffelse, for det var en interessant idé og noe vi ikke ser så ofte."
"utforsket altfor ofte heller, så jeg vil gjerne at LA Noire skal komme tilbake, men jeg tviler på det vil skje med mindre det er en slags nyinnspilling eller noe sånt, men det er alltid en sjanse, som Strauss Elnick sier, det er alltid en sjanse til å utforske en verden av arv IP som de har i lommen der borte, så kanskje det er, kanskje det er en verden som det vil skje, men jeg er personlig tvilende. Men ja, det er all den tiden jeg har på dagens GRTV News, men jeg kommer tilbake i morgen for ukens neste, så følg med på det, så ses vi da."