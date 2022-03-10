GRTV News - Mortal Kombat 2 vil inneholde massevis av påskeegg

Ed Boon lovet til og med noe spesielt for IMAX-seerne.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi brenne litt på Mortal Kombat 2 filmen, fordi premieren nærmer seg stadig nærmere og med premieren stadig nærmere er det selvsagt tid for alle de morsomme pressegreiene, inkludert tidligere denne uken da vi fikk sjansen til å være med på en pressekonferanse, inkludert en en rekke forskjellige skuespillere og besetningsmedlemmer og alt det der, for å stille dem noen forskjellige spørsmål, direkte til mannen bak Mortal Kombat, den fantastiske Ed Boon. I utgangspunktet med Mortal Kombat, det er en fantastisk serie, men den er utrolig kjent for sin bruk av påsketekster."
"egg og ekstra godbiter, og mange av dem har blitt så populære at de har blitt kanon opp gjennom årene, du vet, du tenker tilbake til det originale Mortal Kombat og reptilene som bonus som nå er laget, og reptilet er nå som en veldig viktig karakter, og dukket til og med opp i den første Mortal Kombat filmen tilbake i, vel jeg sier den første, den rebootede, den siste adaptasjonen, den første filmen i den nyeste filmatiseringen tilbake i 2021, og så er det det samme med Noob Saibot, hvor den har fått navnet sitt fra, alle disse forskjellige tingene, massevis av flotte referanser og easter eggs i Mortal Kombat-verdenen, og videospillfilmer er beryktet for å legge inn en enorm mengde easter eggs egg og referanser i dem, så vi spurte Ed Boon om hva vi kunne forvente, og han ga oss på en måte en litt av en teaser på den fronten. Så ja, Ed Boon teaser for 100 easter eggs i Mortal Kombat 2 og en spesiell overraskelse for IMAX-seere, snakket vi med skuespillerne og skaperne bak den kommende oppfølgeren og hvordan den vil tilnærme seg de karakteristiske easter eggs som finnes i kampspillene."
"Mortal Kombat som videospillserie er kjent for sine utrolige "easter eggs" og ekstra noen av dem ble så populære med årene at de utviklet seg til å bli en viktig del av bredere narrativet, enten det er reptil, noob, saibot eller noe mer nisjepreget, det har vært tonnevis av opp gjennom årene, og mange av dem har funnet sin plass på det store lerretet i den siste tidens live actionfilmene. I den forbindelse, med Mortal Kombat 2 som har premiere på kino fra 8. mai, har vi nylig sjansen til å stille noen spørsmål til skuespillerne og de viktigste skaperne bak prosjektene, inkludert Mortal Kombat-mastermind Ed Boon og Mortal Kombat 2-regissør Simon McQuaid, inkludert hvordan oppfølgeren nærmer seg, og hyller de mange easter eggs vi har blitt vant til forventer fra spillene. Boon begynte med å fortelle oss følgende, Simon gjorde noe veldig smart som jeg ikke skal røpe, men hvis du ser IMAX-versjonen av filmen og er en fan av spillene, vil du bli gal når du ser hva som er der inne, men gjennom hele filmen er det 100 påske egg i spillet. Jeg tror mange kommer til å se filmen flere ganger. Jeg vedder på at du at det kommer til å være en liste et sted på Twitter eller noe sånt. For meg er det en fan service til folk som er fans av spillene. McQuaid bygget videre på dette ved å legge til at det var slik, det var bare en konstant prosess med å se på de tiårene med historie som Ed og gutta hans hadde skapt, og se hva vi kunne bruke og se hvordan vi kunne bruke det i og legge det inn i filmen og historien. Jeg tror det vi prøvde å gjøre var å gjøre dødsulykker og til og med easter eggs og kamerabevegelser, alt som var fra spillet, vi ville at det skulle ha en følelsesmessig innvirkning. Vi ville at det skulle bety noe mer enn bare at det ser kult ut."
"Disse dødsfallene skjer på bestemte tidspunkter, veldig viktige punkter i historien, så vi prøver alltid å gi dem en slags forsterkning, slik at de gir mer gjenklang hos publikum som ser på historien. Du kan se en trailer for Mortal Kombat 2 nedenfor. Følg med for mer dekning fra filmen etter hvert som vi får premieredatoen. Så ja, det er nok av easter eggs i horisonten. Så hvis du er, hvis du.., liker å se på videospillfilmatiseringer og prøver å finne og finne ut av alle forskjellene og nikk og referanser til den bredere serien og selve bransjen, så er det ser ut til at du kommer til å få det utrolig travelt når Mortal Kombat 2 kommer på kino fra og med neste uke."
"Jeg tror et godt referansepunkt alltid er Mario-filmene, for når du ser på hva Illumination legger inn i dem når det gjelder alle de forskjellige cilialittreferansene og måter å, igjen, hylle årene og årene, tiårene med spill og historie og forskjellige slags hemmeligheter i det større Mario-universet, jeg tror du ser det i Mortal Kombat-filmene. Selv om det selvsagt er en live action film, er den litt mer nedskalert, du vet, du kan ikke bare stappe inn en bakgrunn av, du vet, 500 tegn og bare slippe noe veldig obskurt inn der. Det må være mer på en måte fokusert i en live action-film. Men uansett, mange easter eggs. Og igjen, hvis du skal se filmen, gå og se den i IMAX hvis du kan, for det er visstnok litt ekstra for IMAX-seerne der ute, ifølge Ed Boon. Men igjen, som vi vil ha mer å om Mortal Kombat 2 snart, for igjen, den har premiere neste uke, noe som betyr, du vet, dette kommer til å begynne å ta seg opp nå når det gjelder dekningen av filmen. Så hold dere Følg med på det. Og ellers er det all den tiden jeg har, men jeg kommer tilbake i morgen for ukens siste GLTV-nyheter. Så inntil da håper jeg du nyter resten av torsdagen din, og vi sees dere alle på den neste."