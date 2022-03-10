GRTV News - Injustice 3 ved et uhell bekreftet av WB Games-artist

Er en ny Injustice så godt som bekreftet?
"Hei, velkommen tilbake til GRTV News, jeg er Alex, som alltid gjennom ettermiddagene siste og beste når det kommer til spill, teknologi, underholdning, hva enn du liker og hva du enn elsker, så har vi det alltid her for deg på GRTV News og i den bredere Gamereactor-nettverket som helhet, så hvis du liker det du ser og du vil se mer må du huske å sjekke ut Gamereactor uansett hvor du får det fra for flere spillanmeldelser, spill forhåndsomtaler, filmanmeldelser, serieanmeldelser, eksklusive artikler, intervjuer, verdensnyheter, sportsnyheter og selvfølgelig så mye mer."
"Det vi skal gjøre i dag, er å snakke om Injustice 3 og det å være en slags ved et uhell bekreftet av en Warner Bros Games-artist.I gamle dager, jeg sier i gamle dager, har det egentlig bare vært to Injustice-spill men det virket som om vi i løpet av 2010-tallet ville ha en rutine av NetherRealm Studios, the folk som lager Mortal Kombat, som går fra Mortal Kombat til Injustice til Mortal Kombat til Injustice."
"Dette mønsteret var allerede brutt da vi nådde 2023, fordi vi gikk fra Mortal Kombat 1 i 2019 til Mortal Kombat 11 i 2019 til Mortal Kombat 1 i 2023 uten Injustice spill i mellom.Det førte til at mange trodde at vi kanskje var ferdige med Injustice, men med tanke på at vi nå er inne i en ny DCU-æra, virker det som om det vil være stor interesse for å bringe denne IP-en tilbake, og det ser ut til at NetherRealm allerede jobber hardt med å gjøre det."
"Som rapportert av MP First, finnes det en CV til en artist som for tiden jobber hos Warner Bros Games, som forblir anonym gjennom denne rapporten, avslørte på sin CV at de jobbet med to uannonserte spill, Hogwarts Legacy og Injustice 3.De nevnte Injustice 3 åpenlyst, så det er ikke som om det er et av de uannonserte prosjektene der som vi må grave oss gjennom for å se om det faktisk er, du vet, eller om vi må spekulere for å se om det faktisk er i ferd med å skje."
"Nå overrasker det egentlig ikke noen å høre at Injustice 3 kan være under arbeid Så snart NetherRealm faller inn under WB Games-banneret, virker det som om de vil jobbe med det.Injustice har gjort det ganske bra før."
"Det er en annen type fighter enn Mortal Kombat.Det er ikke bare mindre blodig, men det er også veldig annerledes når det gjelder det generelle gameplayet mekanikk.Det er mye mer prangende, mye mer superheltbasert."
"Det er bare én helsestang som tikker ned til 50 % etter hvert som du spiller.Det er ikke runder i det aspektet, det er en tilbakestilling, men det er interessant hvordan momentumet fungerer i det spillet.Det har store, prangende effekter, og det kan bli veldig, veldig interessant med moderne grafikk."
"Det siste Injustice-spillet vi fikk var i 2017, og det spillet ser fortsatt ganske bra ut den dag i dag, så å se det litt forbedret av NetherRealm kan være veldig, veldig interessant.Mortal Kombat 1, i hvert fall etter min mening, føltes som om det nesten var et Injustice lite på den måten at det la til cameo-figurene."
"Det føltes veldig Injustice å ha en slags gimmick i kampen på den måten.Det fikk meg personlig til å slutte å like spillet.Stor Mortal Kombat 11-fan, men kom ikke helt dit med Mortal Kombat 1, men hvis Injustice skulle komme tilbake, tror jeg det ville vært en stor, stor velsignelse."
"Ikke bare for NetherRealm, men også for å kunne endre ting og få noen nye perspektiver ved å lage en annen type fighter, men jeg tror også det ville gi et stort løft til det nye DCU fordi det ville gi oss et av de første ordentlige spillene som kunne være satt i den verdenen."
"Injustice har åpenbart sin egen verden, og hvis det skal hete Injustice 3 direkte så kommer den sannsynligvis ikke til å utspille seg i samme DCU som James Gunn og Peter Saffrons univers, men samtidig kan du alltid gjøre multivers-greier med denne typen ting."
"Du kan få David Corridor til å svette Supermann som et skinn.Du kan ha Robert Pattinsons Batman som hud.Du kan få alle disse forskjellige tingene til å dukke opp og skape alle disse forskjellige filmene tie-ins."
"Du kan ha den nye Hal Jordan, den nye Jon Stewart, Aaron Pierre som Jon Stewart.Alle disse tingene kan skje hvis dette går videre, og jeg ville ikke bli overrasket om det var ut ganske snart, for som MP First bemerker, tar NetherRealm omtrent 3-4 år å lage et spill."
"Ville du gledet deg til Injustice 3?Vil du bare at NetherRealm skal være Mortal Kombat-studioet?