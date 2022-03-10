GRTV News - Gaming Copilot for Xbox har blitt kansellert

Funksjonen har blitt trukket tilbake før den noen gang ble lansert.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Xbox. Det har blitt gjort noen forskjellige endringer i forhold til ledelsen beslutninger av Xbox, et par forskjellige ledere har blitt lagt til i ledergruppen, men det har også blitt gjort noen endringer i forhold til hva Xbox ønsker å tilby i fremtiden inkludert flere retcons av tidligere avgjørelser tatt av den tidligere ledelsen av Xbox. Så det var disse planene om å bringe co-pilot til Xbox som en slags komplementær måte å gi spillere en mulighet til å bruke AI til deres fordel. Vi ser det med mange forskjellige mennesker Jeg tror Razer har en AI-ledsager som kan hjelpe deg med videospillingen din."
"Så ja, Asha Sharma avbestiller gaming co-pilot for Xbox før den i det hele tatt er lansert, og hun avslører at hun også har forfremmet ledere som hjelper til med å bygge Xbox, noe som forhåpentligvis kan bety en mer lidenskapelig team fremover. Den fortsatt relativt nye sjefen for Xbox, Asha Sharma, har vært på jobben i litt over to måneder, og er allerede i ferd med å ruske opp organisasjonen på en stor måte, ofte på en måte som har blitt godt mottatt av fansen. Og nå er hun i gang igjen med en som vi tror de færreste vil ha noe imot. Gjennom sosiale medier har hun annonsert at hun omstrukturerer Xbox-teamet og har forfremmet ledere som hjelper til med å bygge Xbox mens samtidig som hun har hentet inn nye stemmer for å hjelpe oss fremover. Vi vet ikke om dette har noen forbindelse til møtet med Xbox-skaperen Seamus Blackley som vi rapporterte om forleden dag, men det virker absolutt som om det vil være flere lidenskapelige Xbox-ansatte fremover. Sharma også skriver at du vil se oss begynne å trekke tilbake funksjoner som ikke er i tråd med hvor vi er og nevner spesifikt at hun vil stoppe utviklingen av co-pilot på konsoll."
"Så sent som i første halvdel av mars, kort tid etter at Phil Spencer gikk av, uttalte Microsoft annonserte funksjonen gaming co-pilot, som var ment å være en slags digital sidekick mens du spiller. Tanken var at du kunne få AI-assistenter inn, for eksempel Elden Ring eller hjelp til å finne noe i Resident Evil Requiem. Nå er det klart at konseptet er blir skrotet før det i det hele tatt kom i gang. Alle som var bekymret for at tidligere AI-sjef Asha Sharma ville oversvømme Xbox med AI, ser ut til å ha tatt helt feil. Som skriver hun også at hun begynner å pensjonere seg. Så det høres ut som om dette er den første Xbox-funksjonen hun skroter, men ikke nødvendigvis den siste."
"For å bygge videre på dette, kjenner vi til noen av lederrollene som har blitt besatt. Mange av dem er fra AI-team fra Microsoft, som er... Asha Sharma har gjort mye ut av gode beslutninger, så jeg vil ikke si at det er bekymringsfullt. Men når du ser så mange AI-folk som kommer inn i Xbox, begynner du å stille deg spørsmålet om hva som foregår."
"Men jeg tror dette trekket, spesielt med å skrote co-pilot-greia, er et veldig smart trekk. Jeg tror det er til fordel for spillerne og for Xbox-fansen, og jeg tror det er til fordel for plattformen som helhet, fordi jeg tror ikke vi egentlig trengte det noen gang. AI er et genialt verktøy av mange forskjellige grunner, og det har et så lyst fremtid foran seg når det gjelder hvordan det kan utnyttes. Men ikke ved å ta bort noen av kreativiteten og den grunnleggende beslutningskompetansen og handlekraften som folk har. Det er det dette er ute etter å gjøre. Spill skal ikke være utrolig enkle. De skal gi deg den lille utfordringen og be deg om å hoppe over hindringer og presse deg. Det er hva ideen med dem er. Og hvis du vil ha hjelp, kan du gå ut og finne den, men hva du ikke trenger, er et konstant hint-system som bare svarer på alle spørsmål du noen gang måtte har. Det må være et nivå der man tar en steg-for-steg-tilnærming og takler situasjonen for hånden. Så jeg synes dette er en forferdelig idé å noen gang tenke på å bringe en co-pilot-funksjon eller en co-pilot-ledsager for å hjelpe med å spille videospill. Så jeg er glad at den forsvinner, men jeg kan ikke forestille meg at Microsoft tar med seg Ashish Sharma over og Xbox eller at Microsoft henter alle disse andre tidligere AI-ansatte og setter dem inn i Xbox-teamet og så si at de er helt ferdige med AIs satsing på Xbox. Det vil bli mer AI ting. Jeg tror det kanskje bare vil bli brukt på en annen måte. Forhåpentligvis på en måte som gagner forbrukerne. Kanskje ved å virkelig, virkelig tredoble bakoverkompatibiliteten eller noe."
"Men igjen, når vi vet mer om dette, må du sørge for å oppdatere innlegget ditt, men ellers er det all den tiden jeg har. Jeg kommer tilbake i morgen for ukens neste. Så frem til da, håper du nyter resten av onsdagen din, så ses vi på neste."