GRTV News - Star Fox kunngjort for Nintendo Switch 2

Nyinnspillingen av Star Fox 64 lanseres i juni.
"God morgen alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi være snakke om hendelsene som skjedde i natt, du er sannsynligvis, eller du er kanskje ikke kjent med hva som har skjedd på dette tidspunktet, du vet aldri fordi de annonserte i Nintendo Direct 15 minutter før det skjedde, og showet skjedde rundt 23:00 BST, midnatt i sentraleuropeisk tid, hvor de offisielt, endelig, avslørte detaljene om den lenge ryktede Star Fox' tilbakekomst, nå spesielt denne Direct snakket om en nyinnspilling av Star Fox 64, og det kommer til Nintendo Switch 2 systemer, og det vil være her i løpet av de neste par månedene, utgivelsesdatoen er satt til slutten av juni, så det gir oss noe å glede oss til i slutten av juni, for akkurat nå er det ganske dystert, men uansett har vi noen forskjellige informasjon om spillet, så la oss hoppe inn, så ja Star Fox 64 remake slippes i slutten av juni på Nintendo Switch 2 den 25. juni, og det visuelle designet er sprøtt, Star Fox lanserer den 25. juni som en nyinnspilling av N64-spillet, Star Fox lanserer den 25. juni en nyinnspilling av Star Fox 64 eksklusivt for Nintendo Switch 2, det er den offisielle tittelen, spillets nivåer forblir de samme som i Nintendo 64-spillet fra 1997, inkludert de alternative rutene under den korte, men superspillbare kampanjen, men alt annet har blitt endret for å gi det et moderne og realistisk utseende, og grafikken er enormt forbedret, lysår fra sist vi så en Star Fox på Wii U var i Star Fox Zero for bare 10 år siden, men langt fra det mest slående trekket er karakterdesignet, det er langt fra det vi har sett i andre Star Fox-spill."
"spill, og mye mer realistisk, og ligner på de originale figurene som ble brukt til å produsere det første spillet i serien tilbake i 1993, legger ikke spillets kampanje til nye nivåer som vi kjenner men den har nye mellomsekvenser, oppdragsbriefinger med interaksjoner mellom karakterene, en annen ny funksjon er co-op flerspiller med en spiller som bruker joycon til å bevege R-Wing og en annen bruker joycon i musemodus for å sikte og skyte, slik Nintendo gjør det, å ha en person som kontrollerer noe og den andre personen sikter, men uansett hvis du liker den klassiske kontrollen, kan du bruke Nintendo 64-kontrolleren til Nintendo Switch Online, også en ny utfordringsmodus lar deg gjenta nivåene for spesielle utfordringer på normal eller ekspertnivå, mens den oppgraderte kampmodusen er tilbake, med lokal og nettbasert flerspiller, en 4v4-modus med Star Fox-laget Fox, Falco, Peppy og Slippy mot Star Wolf, Pigma, Wolf, Pigma, Leon og Andrew i 3 kart med ekstra oppdrag, blant de nye CGI-oppdragene er nye mål både i flerspillerdelen og på hver planet, og den nye kontrollen og interaksjonen Det som sannsynligvis har størst innvirkning på fanservicen for øyeblikket, er første gruppen, en helt ny prolog dedikert til James McCloud som skildrer den tidligere Star Fox-skvadronens første streiftog inn i domenene til den angivelig forsvunne Dr. Andros på Venom, Pigma Dengars svik og Fox' fars undergang mens han gir et siste oppdrag for Pepe Hair."
"Jeg hopper over dette fordi dette er en oppdatert historie, og dette var den opprinnelige historien som snakket om Direct som ble annonsert, men ja, dette er Star Fox, vel det er det som er Det er en nyinnspilling av Star Fox 64.Spennende, spesielt for fans av Star Fox som har skreket etter en eller annen form for av Star Fox-innhold i lang, lang tid, men det irriterer meg litt at Nintendo annonserte det på den måten de gjorde, jeg setter pris på at Nintendo liker å gjøre hemmeligheter og overraskelser og sånt, men å annonsere en Nintendo Direct 15 minutter før det skal skje og så holde den på et tidspunkt hvor du må anta at majoriteten av europeere rett og slett ikke kommer til å se på, det er et noe bisart valg fra Nintendo, faktisk ville du må si at ved å være vertskap for et show når de gjorde det, var det rettet mot en slags amerikansk og søramerikansk publikum og så det japanske og østasiatiske publikummet i Australia fordi det vil være mange mennesker i denne tidssonen fra den britiske BST-tidssonen hele veien til Øst-Europa, og det inkluderer åpenbart de afrikanske tidssonene, mange av mennesker i den delen av verden som ikke vil ha sett dette showet live, ikke på grunn av hvor sent det var, det er ikke det at det skjedde så sent, det er bare det at de ikke fortelle noen at det skjedde, og så var det tydeligvis sent, så jeg vet ikke hvorfor de ikke bare la ut en kunngjøring klokken 14.00 om ettermiddagen, hei folkens, vi arrangerer en Star Fox Nintendo Direct i ettermiddag eller i kveld, se på kl. 23.00, og så vil folk ville vite at det kommer, men i stedet droppet de det i siste øyeblikk, jeg vet ikke liker det, det irriterer meg at Nintendo gjør ting som dette, det samme med Nintendo Today-greiene, Jeg avskyr at de bare slipper tilfeldige viktige kunngjøringer på en app som du får, som du bare må få et varsel på telefonen din, jeg synes det bare er en latterlig måte å gjøre det på, men kunngjøringen i seg selv var ganske kul, et nytt Star Fox eller et tilbakevendende Star Fox-prosjekt til slutt, dette reiser spørsmålet da, hvis den nylige skifer av rykter holder ytterligere troverdighet, hvis dette spillet er ekte og Star Fox-remaken kommer, kan vi forvente den ryktede ekstra Star Fox, kan vi forvente at Ocarina of Time-remaken til skje, alle disse forskjellige tingene, så vi må holde oss oppdatert for mer om dette, men viktigste å vite er at Star Fox 64 blir laget på nytt for Nintendo Switch 2, det blir sett på som som rett og slett Star Fox, og det lanseres 25. juni, så følg med for mer og ja ellers kommer jeg tilbake i morgen for den siste eller min siste GRT News of the Week, så Vi ses da."