Huawei Watch Fit 5 Pro (Quick Look) - Bruk stemningen din

Denne smartklokken er designet for å oppmuntre til et aktivt liv, med designvalg som er tilpasset en slik livsstil, samtidig som den har mange fargerike og personlige elementer.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Når du ser på dette, har vi allerede hatt Huawei Watch Fit 5 Pro en liten stund.Vi har faktisk samarbeidet med Huawei om å lage et par videoer om den, der vi viser frem både maskinvaren og programvaren, men jeg vil ikke snyte deg for en vanlig video av rask titt her i Quick Look Studio, så la oss ta en rask oversikt over hva dette er."
"Huawei har åpenbart gått runden i årevis og sørget for at folk forstår at selv om de fortsatt har problemer med å bruke Googles tjenester for smarttelefoner, har de lager smartklokker, og de lager dem ganske så bra.Gjennom Runner-serien, via de større, virkelig tøffe klokkene, til de mindre fitness-orienterte firkantede smarte treningsbåndene som dette, de gjør disse veldig bra, og sammenlignet med hvordan mange funksjoner som er innebygd i deres eget Harmony OS nå, gjør de dem også ganske billig også."
"Fit 5 Pro vil altså koste deg bare en brøkdel av hva du må betale for en vanlig gammel Apple-klokke, og til og med bare en Google Pixel-klokke eller noe sånt, men det vil tilby deg mye, og mye mer i noen henseender også.Det eneste de har oppnådd her, er å utvide skjermen."
"Så dette er nå en 1,82-tommers AMOLED-skjerm, med en lysstyrke på rundt 1500 nits, noe som betyr at den skal være synlig under alle utendørsforhold.Skjermen har en oppløsning på 480 x 408 med 347 PPI, noe som betyr at den både er tett og vil i utgangspunktet se deg i en rekke forskjellige scenarier, så det kan være at du bare sjekker vanlig varsler, planlegge en rute i treningssuiten, eller bare bruke den i en rekke forskjellige forskjellige måter."
"Det er, som du sikkert kan se av denne veldig blanke rammen her, en titanlegering ramme som er klassifisert til 10 atmosfærers vannmotstand, noe som betyr at dette ikke er bare sprutsikker eller vanntett, den vil overleve det meste.Under her har vi den splitter nye TruScene 6,5-pulssensoren med EKG og artilleri stivhetsdeteksjon, i bunn og grunn en sensorhub, noe som betyr at denne vil gjøre en hel rekke forskjellige typer sensorer på kroppen din når du trener, eller bare om eller om du er i form til å kjempe."
"Så hele området med velværedeteksjon som du finner i konkurrerende smartklokker for mye mer, de er her, og Huawei ser ut til å ta det veldig, veldig seriøst.Det de også tar på alvor, er tilkoblingsmuligheter, det er et dual-band 5-system GNSS for presisjon kartlegging, det er Bluetooth 5.4 og NFC for globale betalinger, noe som er flott, og alt alt dette oppnås med det jeg tror er 14 dagers maksimal batterilevetid."
"Og Huawei forplikter seg til, la oss si, et tungt bruksmønster, som vil ta deg 8 strake dager.Med en Apple Watch Ultra vil det sannsynligvis ta deg halvannen dag, kanskje to hvis du er veldig forsiktig med den, så det er også veldig interessant."
"Det finnes over 120 treningsmoduser, og det er en egen løpemodus nå, som har løping formanalyse som gir mer detaljert tilbakemelding om hvordan du trener, og den bruker en integrert 6-akset IMU for økt sensurering når du er ute og går.Dette er kombinert med dette splitter nye, veldig fine båndet av høy kvalitet, som sitter på disse knastene her."
"Det eneste jeg tror jeg ser her, er at dette ser ut som en proprietær system, noe som betyr at du ikke bare kan kjøpe dine vanlige gamle bånd fra for eksempel Amazon eller en annen tredjepartsplattform, dette må gå gjennom Huawei selv.Uansett, for, tror jeg, halvparten av prisen av en Apple Watch, får du en hel rekke forskjellige funksjoner her, og dette fungerer feilfritt på Android og iOS også."
"Så hvis du vil vite mye mer om Huawei Watch Fit 5 Pro, er du allerede på rett sted.Det var Game Rector, vi ses i neste episode."