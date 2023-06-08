Steam Controller (Quick Look) - Det ultimate tilbehøret for PC-spillere

Valves første nye maskinvare i 2026-serien er et annet dyr enn det gamle Steam Controller
"Hei alle sammen og velkommen til en Gamereactor Quick Look.Det er en monumental anledning fordi Valve nå har lansert ny maskinvare.Nei, det er ikke Steam Machine, det er ikke engang Steam Frame, men man kan argumentere for at dette sannsynligvis er en mer direkte måte for deg å samhandle med Steam-økosystemet på fordi vi har en ny Steam Controller."
"Jeg var en stor fan av den originale Haptic Pad Steam Controller.Jeg lånte den av en kollega her på Gamereactor for mange år siden og jeg brukte det heftig helt til det ble klart at det bare ikke hadde solgt eller i det minste at Valve ikke var villig til å støtte det over en lengre periode."
"Nå gir de det en ekstra sjanse, og jeg vil hevde at takket være Steam Deck er de på et bedre sted enn de noen gang har vært maskinvaremessig.Og jeg tror at den tilsynelatende kvaliteten på både Steam Frame og Steam Machine er et vitnesbyrd om det, eller i det minste et bevis på det."
"Så dette er den splitter nye Steam Controller, og som du kan se mens det er to ting som minner om det opprinnelige kontroller-designet, hovedsakelig disse to kapasitive berøringssensorene her, det er et helt annet dyr."
"Og det ser ut til å være veldig rettet mot flerbruksmåter for å utnytte det store utvalget av spill som finnes på Steam i dag.Så hva er det?Vel, først og fremst har vi disse symmetriske analoge pinnene her noe som er flott å se."
"Du har en vanlig slags Xbox-stil ansiktsknapper her og en liten D-pad her borte.Du har knapper for å sette opp egendefinert tilordning av kontrolleren gjennom disse ulike delene av spillet."
"Og så har du et vanlig utvalg av skulderknapper og triggere sammen med programmerbare knapper her bak.Fire av dem også, noe som er fantastisk, vil jeg si.Og så er det denne lille tingen som kanskje er en av de beste ideene som Valve har hatt."
"Så i mange tilfeller når du sitter foran en PC, har du en kontroller, og du bruker den kanskje ikke alltid men når du trenger den, er den kanskje ikke ladet.Og å ha en sammenrullet USB Type-C-kabel for det formålet er bare ikke en elegant løsning i 2026."
"Nei, dette er den trådløse mottakeren for kontrolleren som betyr at du bare kan ha den på skrivebordet.Det er en liten gummistøtte her nederst som betyr at når du setter den ned, vil den ikke bevege seg."
"Så når du er ferdig med å spille og vil lade den, klikker du den ganske enkelt på med magneter, og så er den klar.Klar, ladet og klar til bruk.Og når du fjerner den, har du en kontroller som alltid er fulladet når du er ferdig."
"Jeg synes det er en fantastisk idé.Disse joystickene er åpenbart Hall-Effekt, noe som er veldig fint.og disse doble høyoppløselige styreputene her har et 40 % større overflateareal, tror jeg, sammenlignet med Steam Deck."
"De er ganske store.De har ikke det, er den konkav eller konveks?De har ikke den fordypningen der du kan grave tommelen inn som du gjorde på den gamle Steam-kontrolleren men jeg tror fortsatt at styreflatene på Steam Deck er en veldig, la oss si, lavmælt, flott måte for å kontrollere ulike deler av grensesnittet spesielt hvis det ikke finnes offisiell støtte for kontrolleren ennå."
"Det er, som jeg sa, disse remappable bakre knappene, det er trykkfølsomme analoge utløsere, en 6-akset IMU for avansert gyrosikting hvis det er det du ønsker.Igjen, hovedpoenget her ser ut til å være variasjon fordi mengden av spill på Steam som styrer veldig forskjellig og krever ulike typer input, er enorm utover alt som er tilgjengelig på andre plattformer."
"Det er også derfor vi ser at produsenter som Nintendo tilbyr musekontroll på sine nye Joy-Cons på Switch, også fordi man må ta hensyn til at ulike typer spill styres ulikt.Så det er det Valve prøver å oppnå her og jeg synes de gjør en veldig god jobb."
"Det er et batteri på 1 000 mAh her inne, USB Type-C hurtiglading, Bluetooth 5.3, alt dette er flott.Den haptiske intensiteten kan justeres."
"Jeg har hørt fra andre anmeldelser at det er en veldig skarp haptisk respons.Igjen, dette kan justeres, så det er egentlig ikke så stor forskjell men jeg synes likevel at det er veldig kult.Det eneste jeg vil si, er at dette er en stor kontroller."
"Jeg tror du kan se det uten videre bare ved å se gjennom den, at jeg har ganske store hender.Så dette er veldig behagelig for meg.Jeg føler at jeg har full bevegelighet."
"Jeg liker at jeg ikke trenger å bruke halvklo-grep som jeg for eksempel måtte bruke på de gamle Joy-Cons.De var rett og slett for små for meg Men jeg føler at jeg har tilgang til alt, og det er behagelig."
"Men folk med mindre hender, vel, de kan slite.Jeg har for eksempel en seksåring som liker å spille spill og han har problemer med for eksempel DualSense-kontrolleren.Han gjør instinktivt dette i stedet fordi tommelen ikke kan nå over på en komfortabel måte."
"Det er forresten derfor vi spiller de fleste spillene våre med Joy-Cons.Hvordan han ville tenkt om dette siden disse er basert helt inne i kontrolleren, vet jeg ikke.Likevel, er dette for barn?Det er vanskelig å si, vil jeg si."
"Men jeg tror det er trygt å si at Valve har laget en kvalitetsmaskinvare her og jeg kan absolutt, sannsynligvis, absolutt anbefale det.Vi ser også frem til Steam Machine så forhåpentligvis lar de oss ikke vente så lenge."
"Vi ses på neste."