Satechi Slim EX (Quick Look) - Stille selvtillit

Denne trådløse musen er laget for produktivitet og for å passe uanstrengt inn i et arbeidsmiljø.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor quick look. For ikke så lenge siden hadde vi Satechi SM6. Jeg er ikke så god på det faktiske navnet eller merkevaren, men poenget var at det var et profesjonelt, elegant tastatur i full størrelse som, ifølge Satechis egen markedsføring, må bo ved siden av en Mac Studio, en liten Mac Mini, til og med sammen med en iMac. I det minste en slank, elegant, profesjonelt oppsett for en kontorjobb eller en grafisk jobb, noe i retning av disse linjene. Men problemet var at de rett og slett ba om for mye penger for det, noe som betyr at det kom i direkte konkurranse med etablerte merker som også tilbyr det samme, som Keychron."
"Men Satechi tar normalt ikke for mye betalt for produktene sine. Det er faktisk en del av hele identitet å gjøre det motsatte, og derfor er det fint å ha den slanke EX trådløse musen med meg her i dag, for det er åpenbart at dette er ment å være en konkurrent til noe sånt som Magic Mouse. I noen tilfeller får du kanskje en Magic Mouse med på kjøpet, men i de fleste tilfeller nå, selv om du kjøper veldig dyre datamaskiner fra Apple, får du ikke en Magic mus. Du må selv velge om du vil ha den eller ikke. Og hvis du sitter der og har kjøpt en Mac Mini eller en Studio eller en iMac, tenker du hva skal jeg gjøre nå? Vel, kanskje du burde kjøpe denne, for denne koster $29, som er en veldig billig mus fra en mainline merkevare som Satechi, og det er gode grunner. Nå er det et elegant alternativ i aluminium til den magiske musen. Denne er faktisk av aluminium, noe som er flott. Jeg tror disse er av plast, men jeg tror ikke det spiller noen rolle. Det er et tofarget design med en mørkegrå aluminiumsfargen og disse matte, svarte plastknappene her. Når det gjelder spesifikasjoner, er det ikke den mest imponerende tingen i verden. Den kan lades opp via USB Type-C her på forsiden, ikke her som på Magic Mouse, noe som er flott, men du får også tilgang til en rekke forskjellige måter å lade på også. Du har den lille USB Type-C 2,4 gigahertz trådløse donglen her, som er lagret inne i musen. Veldig kult, og den har også Bluetooth. Men i motsetning til mange Apple ting, vil dette gjøre som bare en rett opp dobbel tilkobling, noe som betyr at uavhengig av om du har flere Apple-enheter enn bare din stasjonære eller bærbare datamaskin eller hva du kontrollerer med Slim EX, så har du dobbel Bluetooth, noe som jeg synes er veldig kult. Og det er forresten Bluetooth 5.0, så det er fint. Den optiske sensoren her, de sier at den er opp til 1200 dpi. Det er ikke mye i spillsammenheng, men det er faktisk helt greit for en kontormus."
"Logitech-kontormusene overskrider sjelden dette, og det er fordi det rett og slett ikke er nødvendig. Og som Satechi selv sier, er dette kun for produktivitet, ikke for presisjonsarbeid eller spilling, så en 1200 dpi-sensor er faktisk greit. Det eneste jeg vil si, er at se på den, dette er en veldig slank profil. Slank profil til et punkt der jeg lett kunne tro at større hender som mine ville synes at bruken over tid ville være, vel, ikke særlig hyggelig."
"Jeg må løfte de to fingrene mine her, slik som dette, essensen av klogrepet, der du må løfte fingrene for å kunne betjene knappene. Og dette, i omtrent tre timer, som hvis vi snakker om et kontoroppsett, kanskje åtte timer, det er ikke behagelig for meg.Så en ting jeg vil si, er at dette vil kreve mindre hender, eller at du må være komfortabel med denne korte profilen her. Men hvis det er deg, er 29 dollar ikke dyrt."
"Vi ses på den neste."