DJI Osmo Pocket 4 (Quick Look) - Tilbyr mer til forbrukerne

DJI stiller ofte ikke spørsmålet om hvem en forbedring er for, ettersom de heller vil gi ut bedre spesifikasjoner til folk som trenger dem med lommekameraene sine.
"Hei alle sammen og velkommen til en annen Gamereactor Quick Look og en som jeg har sett på frem til voldsomt fordi EV-timersvideoene som vi skyter, som er meg som tilbringer en uke med noen ganger en fancy, noen ganger en ikke så fancy EV, som et elektrisk kjøretøy, Jeg filmer de fleste bilvideoene med en DJI Osmo Pocket 3."
"Og nå er tiden kommet for DJI Osmo Pocket 4, som sannsynligvis kommer til å bli den viktigste produksjonsapparatet for disse filmene, noe som jeg synes er flott.Så hva har de gjort?Vel, det første og viktigste de har gjort er at selv om den filmer i 4K, filmer den i 4K med opptil 240 bilder i sekundet, noe som åpenbart gir mye mening for folk som filmer i ultra slow motion."
"Hvem er de menneskene?Det vet jeg ikke.Det DJI ofte gjør er at de ganske enkelt øker de viktigste spesifikasjonene de får fra sensorene."
"De velger hvor lang batterilevetid de tilbyr, støv- og vannbestandighet ikke for å stille spørsmålet om hvem dette er for, men mer om du liker dette hvorfor tilbyr vi ikke mer?De gjør det samme med dronene sine."
"Og jeg synes det gir mening, selv om jeg ikke helt kan se det spesielle bruksområdet fordi for ultra slow-mo, vil jeg gjette at du sannsynligvis er i et veldig actionfylt miljø.Og selv om gimbals er veldig kule, er de mer skjøre enn et gjennomsnittlig actionkamera, noe som DJI også lager selv."
"Så for at det skal være ultra slow-mo på en kul måte, antar jeg at du ville være i en situasjon hvor denne typen utstyr kan bli skadet.Jeg er ikke sikker.Men likevel, de tilbyr opptil 14 stops dynamisk område, noe som i utgangspunktet betyr at både sensoren, 1-tommers CMOS-sensoren, og måten gimbalen beveger seg på, har rett og slett mer referanse punkter, slik at den skaper jevnere bevegelser, både ved å zoome inn og ut, og ved å bevege gimbalen over og ta gode opptak med sensoren."
"Det er nå 107 GB innebygd lagringsplass, noe jeg synes er herlig.Det betyr også at denne for første gang har så mye lagringsplass som trengs for å fungere uten et SD-kort, noe som betyr at du bare kan slette fra et punkt der man måtte kjøpe noe annet for å få utstyret til å fungere."
"Takk, DJI, for det.Som du kan se her, er det en 2-tommers roterbar OLED-skjerm.Den har nå en lysstyrke på 1 000 nits, noe jeg synes er bra.Spiller det noen rolle?Ja, for hvis du skyter, for eksempel, hvis du skyter deg selv og du vil bruke denne skjermen som referanse, kanskje du har sollys direkte på den."
"Og du kan også få bakgrunnsbelysningen hvis du bruker den til å filme deg selv slik som dette.Uansett, flere nits topplysstyrke betyr at du har synligheten til å justere innstillingene tilsvarende når du filmer."
"Så jeg synes det er veldig bra.Du har også ActiveTrack 7.0 og Osmo Audio med støtte for fire kanaler.Alt dette er flott.Og så er det selvsagt alle de andre tingene du har her på skrivebordet."
"For hvis du kjøper Creator Combo, er DJI åpenbart veldig flinke til å selge deg flere ting enn du sannsynligvis trenger.Men i dette tilfellet, la oss anta at du er en skaper som trenger en type utstyr som dette."
"Og hvis du gjør det, er du sannsynligvis interessert i dette uansett.Så det er en liten ekstra batteripakke her.Den er mye mindre enn den på 3, noe jeg synes er veldig fint.Og du får også denne lille beskyttelsesgreia her, som egentlig bare er en bit av plast som magnetisk forsegles til siden av kardangen, noe som betyr at den beskytter den lille motoren når den ikke er i bruk, noe jeg synes er veldig fint."
"Vi snakket om det rett før vi begynte å filme.Og jeg kan nok se mange av disse motorfeilene hvis du slår den feil vei eller noe noe sånt.Eller hvis den får lov til å vrikke, for det er det en kardangmotor vil gjøre hvis gyroskopet oppdager at noe galt skjer."
"Den vil prøve å vri seg fri eller noe sånt.Men dette holder det pent og ryddig.Uten det har du en haug med ekstra ting her.Du har en liten klikk på-modul, som jeg synes er veldig, veldig fin."
"Den kan også klikkes på siden her.Og det er bare et lite ringlys eller nøkkellys som i bunn og grunn bare betyr at det er en anelse litt belysning.Poenget, problemet i seg selv, eller anvendeligheten av det, er åpenbart bare hvis du gjør det veldig vloggy-stilen der du er veldig nærme den, for ellers, hvis du er utenfor i en lysende omgivelse, vil det å ha et lite ringlys her, hvis det er plassert tre meter fra deg, kommer det ikke til å gjøre en dritt."
"Du trenger en helt annen belysningsløsning hvis det er poenget ditt.Og man skulle tro at de ville ønske at du skulle stå lenger unna den fordi dere begge får en ultravid sensor.Dessverre kan den ikke lukkes med den på, noe jeg synes er en stor designbrist."
"Hvis du er en person som vil ha ultra wide, vil du sannsynligvis også ha ultra wide på hele tiden.Jeg ville gjort det fordi jeg trenger å fange opp så mye som mulig.Det er greit for meg at objektivet er forvrengt hvis jeg kan fange opp mer i rammen."
"Men jeg må ta av denne og oppbevare den i en liten pose hver gang, noe som bare mer bryderi.Poenget er at det finnes en ultra wide her, og det finnes også, som med den andre, en liten ny DJI-mikrofon."
"Det virker som om den er modellert etter DJI mic mini denne gangen, noe som er helt greit for meg.Den har imidlertid en magnetisk bakplate, noe som betyr at den må sitte på denne når du bruker den, men det betyr også at du tilsynelatende kan gjemme den i klærne dine hvis det er det du ønsker, slik at den kan festes på."
"Så la oss si at du kan klipses på under skjorten din, og så vil du ha den utenfor på en jakke.Magneten er sterk nok til at det gir mening.Og noen liker det, for eksempel fordi det gjør det mulig å forankre den lenger nede, mens en mikrofon med klips alltid vil være i nærheten av kragen hvis du ikke har på deg en jakke, hvor den vil være slik."
"Det er også bare en liten vindjakke til den, som åpenbart bare kommer til å ta mye av den brølende støyen du får fra dårlige vindforhold, men også stemmen din.Hvis du har en stemme som knitrer spesielt mye, som min gjør på P-er og S-er, som denne vil ta tak i og du får to av dem også, noe som er flott."
"Så utover det er det en ganske kul liten pakke, vil jeg si.Det er ikke en billig greie.Det er det virkelig ikke.Som denne Creator Comper, tror jeg du må ut med mer enn 600 dollar, sannsynligvis mer 650 dollar."
"Juster forresten for lokale priser.Men med den lille posen får du også den lille, du får også en dedikert liten pose til den her.Det er mye greier."
"Det er mye produksjonskapasitet i én enhet her.Så av den grunn synes jeg fortsatt at Osmo er en kul greie, Osmo Pocket.Så tusen takk for at dere så på.Vi ses på neste."