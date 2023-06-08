GRTV News - Det ryktes om en Nintendo Direct i juni

Forhåpentligvis vil det svare på noen spørsmål om Nintendos skifer for andre halvdel av 2026.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss litt på Nintendo fordi, vel, faktisk kommer vi opp til sommeren nå, og vi kommer opp til sommersesongen, den slags ikke E3-perioden som nå har blitt en slags sommerspillfest-tid. Og slik det ser ut nå er det ikke veldig mange show planlagt, vi vet at sommerspillfesten skjer den første fredagen i juni, vi vet at det er rett etter av en dag med dev showcase for alle som elsker indies, og så vet vi at Xbox-spillet showcase er på søndagen, som er nesten to dager senere. Men utover det vet vi egentlig ikke noe annet å se frem til, noe som er ganske overraskende, det er noen få andre små ting, fremtidige gameshows og hva som helst, men vi mangler fortsatt den slags andre store utstillingsvinduene, ting som vi pleide å få, et Playstation showcase, et Nintendo Direct, en Ubisoft Ford, vi har ikke de tingene i år. Og jeg tviler på at vi kommer til å få ting som en Ubisoft Ford, og jeg tror ikke Playstation kommer til å å tilpasse seg alle andre, fordi de på en måte slår på sin egen tromme i disse dager. Og det samme gjelder Nintendo. Men det ser ut til at Nintendo vil ha en Direct planlagt i juni, det vil bare sannsynligvis ikke samsvare med sommerens spillfestsesong. Så la oss ta en titt. Så ja, det ryktes at det er planlagt en Nintendo Direct i midten av juni, det virker ganske sannsynlig med tanke på at Nintendo vanligvis holder et arrangement i løpet av sommeren og siden høsten er lett på nye utgivelser, er det behov for flere spill. Så ja, fra og med i dag er det bare to uker og to dager igjen til Geoff Keighley sparker i gang sommerens største spillbegivenhet, Summer Game Fest, som to dager senere blir etterfulgt av Microsofts Xbox Game Showcase, et arrangement som har vært stort de siste årene. Vanligvis flere aktiviteter avholdes i denne perioden, ofte referert til som ikke E3, og kanskje vil Nintendo være vertskap for en av sine egne. Den svært pålitelige journalisten Geoff Grubbs sier at han har hørt at en Nintendo Direct er i arbeid for rundt midten av juni. Dette passer godt med Nintendos historiske mønster for denne tiden av året, så det er en god sjanse for at det blir et show denne sommeren også. Videre uttalte Nintendo-sjef Shintaro Furukawa nylig at selskapet har nye titler klare for andre halvdel av dette regnskapsåret, i tillegg til de allerede annonserte. Og ettersom Nintendo i juni utvilsomt ville være en utmerket mulighet til å kunngjøre noe og deretter kanskje vise frem spill på Gamescom, gitt at de bekreftet sin deltakelse på den enorme tyske messen i går. Så ja. Så ja, jeg tror dette kommer til å skje uansett, for igjen mangler de mange titler for andre halvdel av 2026. De har på en måte fylt sommerblokken sin, Nintendo, fordi vi vet at Star Fox kommer i slutten av juni. De har allerede annonsert en lanseringsdato for Splatoon Raiders. Det går mange rykter om at Fire Emblem Fortunes Weave vil komme en gang i i løpet av sommeren også. Men utover det har de egentlig ikke noen utgivelsesdatoer knyttet til og vi vet heller ikke hva de har på gang. Igjen, det er enorme rykter om at det kommer til å komme et nytt Star Fox-spill, og det er enorme rykter om at vi kommer til å få en nyinnspilling av Legend of Zelda Ocarina of Time. Men ingen av disse tingene er bekreftet ennå. Så slik det ser ut nå, har vi ingen anelse om hva vi kan forvente fra Nintendo i andre halvdel av 2026, og det må virkelig besvares på et tidspunkt."
"Så jeg tror at denne fremvisningen eller denne Nintendo Direct som skjer i midten av juni er veldig, veldig sannsynlig bare ut fra et, vel, jeg tror ikke du engang trenger å ha et rykte for å antyde at dette skjer. Jeg tror du bare kan antyde at de kommer til å gjøre noe slikt.Men igjen, når vi vet mer, må du sørge for å holde innleggene dine oppdatert. Men ja, for øyeblikket har vi vet vi at det egentlig bare er en håndfull store show som skjer i begynnelsen av juni, og de skjer vanligvis rundt den 8. til 10. juni, tror jeg det er. Jeg husker ikke den nøyaktige datoen. En eller annen gang rundt der. Men ja, og mer kommer, skal sørge for å holde dere oppdatert og ellers, Det er all tiden jeg har. Vi ses på neste års TV-nyheter i morgen."