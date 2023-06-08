GRTV News - PlayStations neste State of Play kommer 2. juni

En av de siste store sommerpresentasjonene er lagt til neste måned.
"Uten videre om og men i dag, ganske åpenbart en, PlayStation har kunngjort sin store sommer showcase, deres store State of Play, som vil finne sted den 2. juni.Hvis du sjekker datoen i dag, som du sannsynligvis kan se nederst i venstre hjørne på skjermen din, eller hvis du ser dette på en hvilken som helst skjerm, kan du sjekke det gjennom uansett, det er den 20. mai vi spiller inn dette, noe som betyr at det er mer enn, litt under to uker, beklager, til 2. juni, som er ganske tidlig for PlayStation å kunngjøre en State of Play, for ofte kunngjøres disse showcasene kanskje uken før, kanskje noen dager før, kanskje til og med dagen før noen ganger, men dette er helt klart å gjøre seg klar for et showcase."
"Vi forventer at Sony vil holde en State of Play i juni, det er da Summer Games Fest er har sin presentasjon, det er da Xbox dukker opp med sin presentasjon, vi forventer en Nintendo Direct på et eller annet tidspunkt i juni også, så du kan forestille deg at Sony ville gjøre en slags tilstedeværelse der."
"Det er også et litt merkelig år for Sony, for selv om de sannsynligvis kommer til å ha en direkte markedsføringsstrategi på plass med Grand Theft Auto 6 og Rockstar, det er ikke en PlayStation 5-eksklusiv, så når vi ser på PS5-spillene som kommer til å være selge PS5-er, ser du mer sannsynlig på ting som Marvel's Wolverine, som kommer til å få en utvidet presentasjon som en del av denne presentasjonen, men vi har mange hull å dekke, vi har mange ting som vi ikke nødvendigvis vet så mye om, og Jeg tror det blir veldig, veldig interessant å se hva Sony kan få ut av dette, fordi dette kommer to dager før Summer Games Fest-presentasjonen, som er der Geoff Keighley vil på en måte gå helt amok, du vet, det er ingen grenser for plattformer han kan vise spill for, om et spill kommer til alle plattformer, slike ting, det vil ikke stå eksklusivt på PS5 med mindre det er et eksklusivt PS5-spill, men jeg tviler på at vi vil se noe sånt."
"Men dette er virkelig en av de få gangene i løpet av året hvor vi får se ekte overraskelser.Det er mange ganger i løpet av året hvor vi får utstillinger som vil gi oss mer informasjon om kamper som vi allerede vet kommer, fordi vi er klar over kalenderen rundt den tiden disse fremvisningene finner sted, og det er sjelden at de virkelig springer foran til neste år eller årene etterpå, eller til og med bare månedene etterpå, og sier hei, dette kommer også ut."
"I desember får vi Game Awards, der enorme mengder kunngjøringer finner sted.for de kommende årene og så videre, men dette er tiden hvor ikke bare Geoff Keighley har en sjanse til å vise frem nye spill, men alle har en sjanse til å vise frem nye spill, og derfor er det som sagt mye forventning inn mot dette, spesielt fordi vi hører om det så tidlig."
"Xbox sa tydeligvis for lenge siden da de presenterte Gears of War, E-Day blir også vist frem, men med PlayStation, fordi det ikke er så mye annonsert utenfor Marvels Wolverine når det gjelder store eksklusive titler, er det mye håp, det er mye håp om hva de potensielt kan vise, og det virker som om det handler om på tide at vi finner ut om det kommer noe mer i 2026 som vi virkelig trenger å vite, virkelig hypet over, eller kanskje få noen flere detaljer om de tingene som vi bør være begeistret for, og se frem mot 2027."
"Forhåpentligvis vet vi da om GTA 6 kommer ut i november, men jeg tror at mange mennesker nå lever i en tidsalder hvor de enten kommer til å spille det i november, eller om de kommer til å gå videre fra GTA og håpe på at flere spill kan eksistere, fordi flere spill eksisterer, og har eksistert i de 13 årene vi har ventet på GTA 6."
"Men, som jeg sa, la meg få vite, vil du se på, å dette finner forresten sted på 2. juni kl. 22.00 britisk sommertid, eller kl. 23.00 sentraleuropeisk sommertid hvis du er i disse tidssonene, ellers, ja, gi meg beskjed hvis du kommer til å følge med på denne presentasjonen, status for juni, og hva du forventer deg av den, så ses vi i morgen for flere GRTV-nyheter. Ha det."