GRTV News - Steam Deck blir betydelig dyrere

Valve øker prisen på den håndholdte PC-dingsen.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi ta for oss på er Steam Deck, fordi i går avslørte Valve at dingsen vil få en betydelig prisøkning faktisk. Vi har sett mye maskinvare i det siste få prisøkninger, det har påvirket PlayStation, det har påvirket Nintendo, det har påvirket Xbox, det påvirker nå Valve."
"Igjen, dette handler spesifikt om Steam Deck, og det er en betydelig pris men jeg tror vi kan bruke logikken på Valves andre maskinvaresatsinger som ennå ikke har blitt priset, nemlig Steam Machine, så la oss uansett dykke inn. Så ja, Valve annonserte sin stor prisøkning for Steam Deck, prisen øker rundt 35 til 42% avhengig av modell og valuta, og 512 gigabyte-versjonen tar den verste støyten. Så ja, det har vært en lang, det har lenge vært kjent at ikke engang Valve er immune mot skyhøye komponentpriser. Steam Maskiner ble annonsert med brask og bram i fjor, og planen var at de skulle lanseres tidlig i 2026, og tilby en rimelig konsolllignende måte å spille PC-spill på, men ingen Steam Machines har blitt lansert, og Steam Deck OLED har vært utsolgt i lang tid. Vi vet fortsatt ikke når Steam Machines vil bli utgitt, men onsdag kveld kunngjorde Valve at Steam Deck OLED endelig var tilbake på lager for de som ønsket å bestille en, med et lite forbehold. Bare som Microsoft, Nintendo og Sony, er Valve nå tvunget til å øke prisen på sine OLED-skjermer betydelig."
"aldrende maskinvare. Årsaken er selvfølgelig stigende minne- og lagringskostnader, og prisøkningen påvirker både 512 gigabyte- og 1 terabyte-versjonene. Så Valve sier at den førstnevnte er øker fra £ 479 til £ 649, mens sistnevnte går fra £ 569 til £ 779. For å si det mildt, er dette en ganske betydelig økning, og foreløpig er det ingenting som tyder på at komponenten prisene er på vei ned, snarere tvert imot. Så ja, gaming er veldig raskt i ferd med å bli en uoverkommelig hobby, kan man vel si. Når en dings som en Steam Deck, som egentlig bare er en unik måte å spille PC-spill på, når du ser på å legge til side £569 for et slikt utstyr, begynner man å stille seg spørsmålet om dette virkelig er en hobby lenger? Er dette virkelig et tidsfordriv? Dette er liksom en fullverdig, jeg mener, det er størstedelen av lønnen i en måned. Det er en enorm sum penger for å betale for et stykke teknologi. Og igjen, vi snakker ikke om en enhet her som er den eneste måten å få tilgang til visse ting, vet du. Det er ikke som en PlayStation, de har eksklusivitet og et slags økosystem rundt det. Det samme med Nintendo og jeg antar Xbox også, men som Steam Deck er i bunn og grunn bare en håndholdt PC-enhet. Disse tingene har alltid vært dyre."
"håndholdte PC-ene, men hele grunnen til at Steam Deck var så populært var fordi det var overkommelig. Nå er den ikke lenger det. Det begynner å bli litt av et problem dette, og jeg tror ikke det er kommer til å endre seg med det første. Og det reiser virkelig spørsmålet om hva de skal gjøre med Steam Machine, fordi Steam Machine, må du si, kommer på et tidspunkt hvor det er en massiv åpen del av markedet den kan operere i. Du vet, den kan være en slags konsoll-lignende PC-alternativet, men det må a. være rimelig i pris, og det må b. komme snart, for det høres ut som om Xboxs Project Helix kommer til å gjøre noe lignende. Og selv om vi ikke er forventer at Project Helix skal være billig heller, vil Project Helix i det minste ha Xbox-fanbasen bak seg som sannsynligvis vil se etter å utforske det. Steam Machine har ikke det, og Valve teknologien er vanligvis ganske god, men den har alltid vært hemmet av de tingene som Steam Decks står overfor i form av begrensede enheter og en slags reserveproduksjonskapasitet."
"Igjen, prisene er ikke billige, og du må se på og tenke at hvis et Steam Deck som har vært ute i flere år, hvis 512 gigabyte av en Steam Deck koster £479, hva er da en Steam Machine kommer til å koste? Vel, du ser sikkert på den og tenker at den sannsynligvis vil trenge godt og vel to terabyte med lagringsplass i disse dager. For hvis du ser på en Xbox Series X eller en PlayStation 5, som ble lansert for fem år siden, kom de med en standard maskinvare på én terabyte, noe som ikke var én terabyte på grunn av programvaren. Jeg mener, du får omtrent et sted mellom 650 og 700 gigabyte med lagringsplass å leke med. Og mange moderne spill i disse dager klokker inn på godt over 100 gigabyte. Så du må si at en Steam Machine, for at den virkelig skal være verdifull for fansen, må den ha ganske stor kapasitet. Så jeg vet ikke, vi får se hva skjer her. Men dette er en svært bekymringsfull tid å være maskinvareprodusent i, og det ser ikke ut til å endre seg med det første, ettersom kostnadene fortsetter å skyte i været og mange av disse maskinvareprodusentene, komponentprodusentene, fortsetter å investere i i programvare som kunstig intelligens i stedet for å fortsette å øke produksjonen av komponenter som folk trenger. Det er vel det som er mest frustrerende. Men ja, det kommer til å bli interessant å se hvordan motreaksjonene er fra samfunnet, for når Nintendo øker prisene, når Xbox øker prisene, når PlayStation øker prisene, er ikke folk veldig fornøyde. Så du må si at hvis Valve øker prisene sine med en betydelig margin, du vet, for 512 gigabyte-versjonen snakker vi om en prisøkning på 50 %. Så du har må se hvordan motreaksjonene blir, og om det blir opprettholdt eller om Valve slipper unna med en litt. Det kommer uansett til å bli interessant. Men ja, det er tiden jeg har i dagens episode av GeoTV News, men jeg kommer tilbake i morgen med ukens neste. Så frem til håper jeg dere nyter resten av torsdagen, så ses vi i neste episode."