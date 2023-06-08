GRTV News - Vi oppsummerer alle overskriftene i State of Play

God of War, Wolverine, Tomb Raider, Onimusha, Silent Hill, Until Dawn...denne serien hadde litt av hvert.
"Hei alle sammen, og velkommen tilbake til enda en utgave av GRTV News.I dag tenkte jeg at vi, i stedet for å snakke om en bestemt kunngjøring fra State of Play-arrangementet i går kveld, bare gi en oppdatering på alle overskriftene og gå gjennom artikkelen vi har satt sammen, som handler om alle de viktigste opplysningene som ble delt under Sony Showcase."
"Det var en stor begivenhet, det var en god begivenhet, det var faktisk en virkelig god presentasjon, for å være ærlig, sammenlignet med noen av presentasjonene vi har hatt nylig.De hadde bare et godt tempo, mange spennende avsløringer, og det viktigste er egentlig at du bør sørge for å sette av litt tid i september og oktober for som vi alle på en måte forventet, er det ingen som vil nærme seg november i år."
"Så alt blir presset inn mellom september og oktober, og den siste uken i september og begynnelsen av oktober blir en utrolig hektisk periode av året.Men uansett, la oss dykke inn i det og ta en titt.Så ja, her er alle overskriftene fra kveldens State of Play.Det nye God of War er endelig avslørt."
"Vi visste allerede at Marvels Wolverine ville spille en ganske sentral rolle i kveldens State of Play, men det var også fullspekket med spennende avsløringer.Så det er en hel rekke fantastiske førstepartsavsløringer, fra Until Dawn 2 til en ny God of War med Faye i hovedrollen.Men det var også en mengde spill som fikk konkrete utgivelsesdatoer."
"Control Resident, Onimushu Either Sort, Ace Combat, Eight Wings of Thieve – en hel rekke spill er satt til å komme ut med noen ukers mellomrom.Alt i et forsøk på å unngå Grand Theft Auto 6.Du kan se samlingen av de største trailerne nedenfor.Og hva syntes du om showet?Uansett, først og fremst har vi Marvels Wolverine, som fikk en Gameplay Pack Showcase."
"Vi visste at Marvels Wolverine ville være hovedattraksjonen i kveldens show, men det var likevel spennende å se spillet i aksjon nedenfor.Du kan se Action Pack Gameplay Showcase, som er akkurat så blodig som du hadde håpet.Marvel Tocon Fighting Souls ser vilt ut i den nye traileren.Arc System Works vet hvordan man skaper spenning, og det har de virkelig gjort med den nyeste traileren for Sonys eksklusive kampspill, Marvel Tocon Fighting Souls."
"Traileren viser Magneto, Green Goblin og nye baner, og du kan se den her.Igjen, jeg skal ikke vise trailerne, men hvis du vil se dem alle, er det omtrent en times med trailere i denne artikkelen.Så sørg for å gå inn og sjekke det ut.Rayman Legends blir laget på nytt, som tidligere nevnt."
"Det viser seg å være sant.Rayman Legends får en ny versjon med ny 3D-grafikk drevet av Snowdrop-grafikkmotoren.Den er også satt til utgivelse i oktober.Bansho the Chef er en prequel til Dave the Diver."
"Ja, ingen så dette komme.Bansho fra Dave the Diver er tilbake i en egen prequel som fokuserer mer direkte på matlaging.Det er under utvikling for PS5.Kimuri presenterer spennende co-op-kamp fra Ikumi Nakamura."
"Spillet er satt i en Jujutsu Kaisen-lignende verden hvor du jakter på yokai sammen med venner.Det kommer i 2027, og du kan se det i aksjon nedenfor.Tomb Raider Legacy Atlantis er offisielt utsatt.12. februar 2027."
"Det er den offisielle datoen for Lara Crofts comeback.Denne semi-remaken av det første spillet i serien har fått en fantastisk gameplay-trailer.The Lost Wild er ikke Jurassic Park, men det ser absolutt ut som det.Vi trodde dette var Sabers kommende Jurassic Park-spill, men nei."
"Great Ape Games og Annapurna lanserer i stedet et svært Jurassic-inspirert The Lost Wild.Det ser ganske bra ut.Phantom Blade Zero får en trailer som skaper forventninger fra traileren.Ja, Phantom Blade Zero er fortsatt planlagt å lanseres i september."
"Vel, faktisk er dette ikke lenger riktig, for etter presentasjonen har S-game lagt ut en kunngjøring om at Phantom Blade Zero er utsatt.Ikke med så mye.Det kommer bare ikke i september lenger."
"I stedet for tidlig i september kommer det nå i slutten av oktober.Så, hvis jeg går gjennom dette igjen, kan vi si at Phantom Blade Zero nå er satt til å lanseres i slutten av oktober.Men merkelig nok fikk spillet bare en kort teaser på State of Play, som imidlertid lovet en nærmere titt senere på sommeren."
"Den andre delen er fortsatt riktig.De viste egentlig ikke noe om spillet.De sa bare at det kommer en presentasjon senere, og det har ikke endret seg.Av en eller annen grunn annonserte de ikke forsinkelsen i State of Play."
"De gjorde det i en tweet etterpå.En litt uvanlig måte å gjøre det på, men uansett.Det er som det er.No Rest for the Wicked kommer til konsollene i oktober, så det har endelig skjedd."
"Moon Studios' elskede action-RPG får en 1.0-oppdatering, samtidig med PS5-lanseringen i oktober.Onimusha Way of the Sword har endelig fått en utgivelsesdato.Et annet spill er satt til å bli utgitt før Grand Theft Auto VI.Onimusha Way of the Sword kommer offisielt ut 25. september."
"Silent Hill Townfall har også fått en utgivelsesdato.Ja, dagen før Onimusha kommer, er Silent Hill Townfall satt til å komme i det som lover å bli en travel høst før Grand Theft Auto VI kommer.Du kan se gameplay-traileren nedenfor."
"Ace Combat 8 Wings of Thieves kommer i oktober.Bandai Namco gir ikke akkurat ut nye Ace Combat-spill ofte, men det er en solid, lojal fanbase som står klar og venter når de gjør det.Nå gjør de seg klare til å lansere den 8. utgaven, som vi nå vet vil bli utgitt 2. oktober."
"Stuntman-serien er offisielt tilbake.Ja, Saban slutter aldri å overraske.Denne gangen gjør Stuntman comeback med et nytt spill kalt Hollywood.Ill er tilbake og ser fantastisk ut."
"Vi har sett Ill et par ganger, og hver gang er det nesten for godt til å være sant, men det ser ut til at spillet skal lanseres i 2027.Og på PS5 også. Du finner en veldig imponerende trailer nedenfor.Control Resonant kommer også i slutten av september."
"Det blir en fullspekket høst. Vi sier det stadig vekk, men hvis det stemmer, lanseres Remedys kommende storfilm også 24. september, i tillegg til Townfall.Until Dawn 2 kommer i 2027.Nei, det er ikke Supermassive som leverer et nytt Until Dawn, men snarere Fire Sprite, selv om oppskriften ellers ser ut til å være den samme."
"Et nytt sted, nye karakterer, men den samme blodige premissen.God of War Lao Fei avslutter en vill spillopplevelse.Sony Santa Monica stjal nettopp rampelyset fra stort sett alle med avsløringen av et nytt God of War, med undertittelen Lao Fei."
"Mange av ryktene viste seg å være sanne, da dette er Fei som må kjempe seg tilbake til familien sin, men hindres i å gjøre det av, vel, en blanding av mytologier.Vi har ingen anelse om når den kommer ut, men du kan se den nedenfor.Og det var alle overskriftene."
"Når du leser dem opp liste for liste slik, virker det som om det er ganske mange, men for en presentasjon som varte i omtrent 70 minutter, var det ikke så mange kunngjøringer, og jeg synes det fungerer veldig bra fordi hvert spill fikk god tid."
"Det føles som om hvert av disse spillene kommer til å bli en suksess i seg selv.Det føles som om det er et enormt potensial i alle disse spillene, og hvis vi kunne ha presentasjoner som gjenspeiler det oftere og over lengre tid, kanskje delt inn i de som fokuserer på utvikler- og regissørtypen der de fokuserer på et veldig lite antall spill over en lengre periode, tror jeg det ville vært mye bedre, for, du vet, man blir litt lei av den typen trailer-lignende presentasjoner."
"Og jeg lurer på om de, når de ser på uken som kommer, om spesielt Geoff Keighley og Summer Game Fest-teamet sannsynligvis ser litt på hva Sony har gjort her og tenker, at vi har mye å leve opp til nå."
"Annonseringene de viste frem, var alle virkelig spennende.Du vet, hvis jeg måtte velge noen få som skilte seg ut for meg, er det nok Silent Hill, Control, selvfølgelig God of War og Wolverine, Tomb Raider, det kommer mange spennende ting, og jeg tror vi har en veldig, veldig, veldig travel høst i vente."
"Men husk at dette bare er én presentasjon.Vi har fortsatt mange andre presentasjoner planlagt for denne uken.Så gjør dere klare for en utrolig travel høst, og uten tvil også en utrolig travel vår i 2027 ettersom utviklere og utgivere fortsetter å unngå november 2026 som om det var en pest."
"Når vi får mer informasjon om disse spillene, skal vi sørge for å holde dere oppdatert og alt det gode.Men ellers er det alt jeg har tid til i dagens episode av GOTV News.Men jeg er tilbake i morgen med en ny episode som sannsynligvis ikke blir like lang som denne fordi vi sannsynligvis vil fokusere på et bestemt tema i stedet for bare en presentasjon av helheten."
"Men ja, takk for at dere fulgte med, og vi ses alle i neste GOTV News i morgen.GOTV"